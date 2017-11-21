Site owner

Филипс България ЕООД Центъра за обслужване на клиенти на Philips! НОВ НАЦИОНАЛЕН НОМЕР (02) 4916274 *цената на разговора е в зависимост от използвания (мобилен) тарифен план Работно време на центъра:
1715 София
Бизнес Парк София
Сграда 4, Офис 104
Телефон: ++359 2 489 99 96
Понеделник до Петък 09:00 - 18:00
Филипс България ЕООД
Центъра за обслужване на клиенти на Philips!
НОВ НАЦИОНАЛЕН НОМЕР
(02) 4916274
*цената на разговора е в зависимост от използвания (мобилен) тарифен план
Работно време на центъра:
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