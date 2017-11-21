Site owner

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Филипс България ЕООД
1715 София
Бизнес Парк София
Сграда 4, Офис 104
Телефон: ++359 2 489 99 96

 

 

Центъра за обслужване на клиенти на Philips!

 

НОВ НАЦИОНАЛЕН НОМЕР

(02) 4916274

 

*цената на разговора е в зависимост от използвания (мобилен) тарифен план

 

Работно време на центъра:
Понеделник до Петък 09:00 - 18:00

Като щракнете върху връзката, ще напуснете официалния уебсайт на Royal Philips ("Philips"). Всички връзки към уебсайтове на трети страни, които могат да се появят на този сайт, са предоставени само за ваше удобство и по никакъв начин не представляват принадлежност или одобрение на информацията, предоставена на тези свързани уебсайтове. Philips не прави декларации или гаранции от какъвто и да е вид по отношение на уебсайтове на трети страни или информацията, съдържаща се в тях.

Разбирам

You are about to visit a Philips global content page

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Като щракнете върху връзката, ще напуснете официалния уебсайт на Royal Philips ("Philips"). Всички връзки към уебсайтове на трети страни, които могат да се появят на този сайт, са предоставени само за ваше удобство и по никакъв начин не представляват принадлежност или одобрение на информацията, предоставена на тези свързани уебсайтове. Philips не прави декларации или гаранции от какъвто и да е вид по отношение на уебсайтове на трети страни или информацията, съдържаща се в тях.

Разбирам

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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