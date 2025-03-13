Вдишайте разликата
Пречиствателят „2 в 1“ Philips пречиства помещения до 85 m² и бързо овлажнява въздуха със скорост от 600 ml/h. С контрол от приложението и сензори той сканира въздуха и автоматично се регулира, за да овлажнява и пречиства въздуха от алергени и замърсители.
Пречиства стаи с размер до 85 м²
Скорост на подаване на чист въздух (CADR) от 330 м³/ч
600 мл/ч скорост на овлажняване
Свързано с приложението Air+
Мощният 360-градусов въздушен поток разпределя чиста въздушна струя към всеки ъгъл на стаята при CADR (скорост на подаване на чист въздух) от 330 m3/h, като пречиства щателно стаи и ви предпазва от бактерии, вируси, полени, прах, пърхот от домашни любимци, прахови акари, вредни газове, миризми и други замърсители
Само пречиствателите на въздух на Philips имат 3-слойно филтриране с NanoProtect HEPA, с активен въглен и предфилтър за премахване на 99,97% от частиците с размер 0,003 микрона (3). Технологията NanoProtect HEPA не само улавя замърсители, но използва и електростатичен заряд за привличането им, като почиства до 2X повече въздух от традиционното HEPA H13 филтриране с по-висока енергийна ефективност*.
Улавя аерозоли, включително тези, които могат да съдържат респираторни вируси. Тествано независимо от airmid health-group за отстраняване на до 99,9% от вирусите и аерозолите от въздуха (5).
4.6
от 5
260
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
Neeeze
13/03/2025
Україна
зволожувач працює добре, допоміг вирівняти вологість в кімнаті що призвело до зникання плісняви, також коли зламався компанія швидко все полагодила(ми копійки не заплатили). Товаром задоволені
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 2000i AC2729/10 Очищувач і зволожувач повітря
Date of Use 2024-03-13
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 2000i AC2729/10 Очищувач і зволожувач повітря
Date of Use 2024-03-13
N__G
30/07/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Дуже задоволені покупкою
Купили очищувач та зволожувач для спальні де спимо з малою дитиною. Не скажу, що ефект моментальний, чи такий, що можна одразу відчути, проте повітря стало приємніше, чистіше. Цікаво можна помітити що прилад оперативно реагує на наявність пилу коли замітати, або коли відкрити вікно.
Предимства
Тихий, безпроблемне приєднання до wifi, програми на телефоні, справді чистить повітря.
Недостатъци
Немає можливості відключити звуки при натисканні кнопок, або при командах з телефону. Також, дивно що типовим налаштуванням є 100% яскравості екрану -- змінити можна, але при наступній зміні режиму налаштування знову вертається до типового значення.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 2000i AC2729/10 Очищувач і зволожувач повітря
Date of Use 2022-06-30
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 2000i AC2729/10 Очищувач і зволожувач повітря
Date of Use 2022-06-30
goranua
29/07/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Якісно очищає повітря
Живимо в домі де йде ремонт - після того як придбали очищувач - сон та самопочуття значно покращилося.
Предимства
Чудово працює, повністю безшумно
Недостатъци
Немає можливості по графіку вимикати світлову підсвітку на ніч. Якщо світло блимає - вона також завжди вмикається та досить яскрава.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 2000i AC2729/10 Очищувач і зволожувач повітря
Date of Use 2022-06-29
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 2000i AC2729/10 Очищувач і зволожувач повітря
Date of Use 2022-06-29
CADR: тествано от трета страна съгласно GB/T 18801-2015
В стая от 20 m²: това е теоретично време за еднократно почистване, изчислено чрез разделяне на CADR 250 m³/h на размера на стаята от 48 m³ (ако се приеме, че стаята е с площ от 20 m² и височина от 2,4 m).
Скорост на овлажняване: тествано от GB/T 23332 в камера на Philips с вътрешен климат, 2017 г. Размер на камерата 25 m², първоначална температура от 20 ± 2 C и относителна влажност от 30 ± 3% RH.
Тест за скорост на намаляване на микробите в Airmid Healthgroup Ltd., проведен в тестова камера с площ от 28,5 m³, замърсена с въздушен грип A (H1N1).
Предотвратява разпространяване на мокри петна или бял прах: тествано от независима лаборатория установяване на отлагането на минерали от течни капчици върху мебелите според DIN 44973, IUTA e.V. С цел установяване на отлагането на минерали по мебелировката от течни капчици във въздуха за период от 3 часа.
Професионален клас сензор: изследване със сензор за мръсотия и сравнение с промишлен инфрачервен сензор.
Намаляване на бактериите: тествано от Института по измерване и изпитване в Шанхай (SIMT) в камера с площ от 30 куб.м съответствие с GB21551.3-2010, (Staphylococcus albsp) 8032 като тестова бактерия
Изчислено съгласно стандарта NRCC-54013 с цигарен дим, CADR тествана съгласно GB/T18801-2015
Концентрация на бактерии във въздуха в стая зависи от много фактори, като обмен на въздуха, размер на стаята и конфигурация.
Резултатите се базират на разпространението на бактерията Staphylococcus albus от уреда. По време на тестовете е използвана стерилизирана вода, впръсквана със споменатата бактерия във водните резервоари. (Филтрите, ако са налични, са отстранени от уредите).
Тествано във филтърна среда с аерозол с NaCl, класифициран при 3 nm в съответствие с DIN71460-1, през 2017 г. от изпитателна лаборатория на трета страна.
Тествано във филтърна среда с ефективност от 1 преминаване при 5,33 см/с въздушен поток през 2017 г. от изпитателна лаборатория на трета страна.
Пречиствателите на въздуха на Philips имат по-висока скорост на подаване на чист въздух и енергийна ефективност с NanoProtect HEPA филтъра, отколкото с HEPA H13 филтър, тестван на GB/T 18801
От въздуха, който преминава през филтъра, тестван с NaCl аерозол от лаборатория на 3-та страна