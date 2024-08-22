Вдишайте разликата
Пречиствателят Philips 2 в 1 пречиства помещения до 80 м2 и бързо овлажнява въздуха със скорост от 600 мл/ч. С контрол през приложението и сензори сканира въздуха и автоматично се настройва, за да овлажнява и пречиства въздуха от алергени и замърсители.
Пречиства стаи с размер до 85 м²
330 м³/ч скорост на подаване (CADR)
600 мл/ч скорост на овлажняване
Свързано с приложението Air+
Улавя аерозоли, включително тези, които могат да съдържат респираторни вируси. Тествано независимо от airmid health-group за отстраняване на до 99,9% от вирусите и аерозолите от въздуха (5).
NanoCloud технологията овлажнява въздуха тихо и ефективно с до 99% по-малко бактерии (6). NanoCloud работи чрез естествено изпаряване, за да се създаде невидима мъгла от нано молекули на чиста водна пара. Благодарение на финия си размер те овлажняват въздуха равномерно и е изключително трудно за бактериите и минералите да се прикрепят към тях, което предотвратява разпространението на бактериите и белия прах в помещението (7).
Превключвайте между режимите "2 в 1" и "само пречиствател" само с едно натискане на бутон. В автоматичен режим сензорите интелигентно избират правилната скорост за вашия дом. Пуснете пречиствателя в някой от автоматичните режими (общ или за алергени), нощен режим или изберете от 4 скорости: Скорост 1, 2, 3 и Турбо – за да контролирате изцяло въздушния поток и нивото на звука.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
4.6
от 5
253
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
Харківянка
22/08/2024
Україна
Чудові функції і чудова робота
20.08.24 купила цей прилад,бо донечка алергік(амброзія кіт+собака) Чудовий просто чудовий приклад Легкий в користуванні,приємний дизайн такий без гострих кутів.Усе швиденько робить що очищає від алергенів,що сам коли вибирає коли треба зволожити чи очистити.Лулк корисна і незамінна річ . Дякую що допомагаєте людям із алергією жити трошки легше Також відпалу купила усі фільтри 🤗
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря
Дата на използване 2024-07-22
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря
Дата на използване 2024-07-22
Павло К.
28/08/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Добре очищує повітря
Ідеально підійде для алергиків, добре очищує та зволожує повітря. Спиться з ним чудово, дуже мʼяке повітря.
Предимства
Все
Недостатъци
Не те щоб проти, але доволі швидко закінчується вода у резервуарі, але це тільки при відкритому вікні.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря
Дата на използване 2022-07-28
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря
Дата на използване 2022-07-28
Lazko
07/08/2023
Україна
Рекомендую
Наразі я не можу уявити своє приміщення без цього очищувача повітря. Рекомендую
Предимства
Супер конкурентний функціонал за свою ціну.
Недостатъци
Якщо у вас "важка" вода в крані вам доведеться іноді мити зсерединии.
Този отзив е направен за Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря
Дата на използване 2023-02-07
Този отзив е направен за Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря
Дата на използване 2023-02-07
(1) CADR: тествано от трета страна съгласно GB/T 18801-2015.
(2) Изчислено съгласно стандарта NRCC-54013 с цигарен дим, CADR тествана съгласно GB/T18801-2015
(3) Тествано във филтърна среда с аерозол с NaCl, класифициран при 3 nm в съответствие с DIN71460-1, през 2017 г. от изпитателна лаборатория на трета страна.
(4) Тествано от независима лаборатория в 30 м³ камера съгласно GB21551.3-2010, (Staphylococcus albus 8032 като тестова бактерия). Тествано в MAX режим след 60 минути.
(5) Тест за скорост на намаляване на микробите от Airmid Health Ltd. в камера с обем 28,5 м³ с пренасян във въздуха грип A(H1N1), резултат след 10 – 20 минути с уред в режим MAX. Пречиствателите на въздух сами по себе си не предпазват от COVID-19, но могат да бъдат част от защитен план (US EPA).
(6) В сравнение със стандартните ултразвукови овлажнителни модули, които не съдържат допълнителна технология за намаляване на разпространението на бактерии, тествани от независима лаборатория
(7) В сравнение с ултразвукова технология за овлажняване. Отлагането на минерали върху мебели е тествано от независима лаборатория за период от 3 часа съгласно DIN 44973, IUTA e.V.
(8) Тествано от GB/T 23332 в камера на Philips с вътрешен климат, 2017 г. Размер на камерата 25 м2, първоначална температура от 20±2 C и относителна влажност от 30±3% RH
(9) Изчислено с помощта на AHAM HU-1-2016, клауза 7.3 въз основа на ефективността на овлажняване, тествана съгласно GB/T 23332-2018
(10) Тествано от независима лаборатория съгласно американски стандарт Modified 42 CFR, част 84
(11) Изчислено средно звуково налягане на 1,5 метра от устройството въз основа на измервания съгласно IEC 60704. Нивото на звуковото налягане зависи от конструкцията и декорацията на стаята и от позиционирането на устройството и слушащото лице.
(12) Пречиствателите на въздуха на Philips имат по-висока скорост на подаване на чист въздух и енергийна ефективност с филтър NanoProtect HEPA, отколкото с филтър HEPA H13, тестван на GB/T 18801
(13) *От въздуха, който преминава през филтъра, тестван с NaCl аерозол от лаборатория на 3-та страна