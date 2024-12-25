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  • Пречиства въздуха за по-малко от 10 минути (1)
  • Пречиства въздуха за по-малко от 10 минути (1)
  • Пречиства въздуха за по-малко от 10 минути (1)
  • Пречиства въздуха за по-малко от 10 минути (1)
  • Пречиства въздуха за по-малко от 10 минути (1)
  • Пречиства въздуха за по-малко от 10 минути (1)
  • Пречиства въздуха за по-малко от 10 минути (1)
  • Пречиства въздуха за по-малко от 10 минути (1)
  • Пречиства въздуха за по-малко от 10 минути (1)
  • Пречиства въздуха за по-малко от 10 минути (1)
  • Пречиства въздуха за по-малко от 10 минути (1)
  • Пречиства въздуха за по-малко от 10 минути (1)
  • Пречиства въздуха за по-малко от 10 минути (1)
  • Пречиства въздуха за по-малко от 10 минути (1)
  • Пречиства въздуха за по-малко от 10 минути (1)

Серия 1000iПречиствател на въздух

AC1715/10

4.9
| (21) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Пречиства въздуха за по-малко от 10 минути (1)
Само с едно натискане на бутон пречиствателят на въздух филтрира невидимите вируси, алергени или замърсители във Вашия дом, за да го поддържа чист и безопасен. Пречиства бързо и ефективно благодарение на своята скорост на подаване на чист въздух (CADR) от 300 m³/h.
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Премахва 99,9% от вирусите, алергените и замърсителите (2, 3, 4)

Пречиства въздуха за по-малко от 10 минути (1)

  • Пречиства стаи с размер до 78 м²

  • 300 м³/ч скорост на подаване на чист въздух (CADR)

  • HEPA филтър и филтър с активен въглен

  • Свързано с приложението Air+

Премахва до 99,9% от вирусите и аерозолите от въздуха

Премахва до 99,9% от вирусите и аерозолите от въздуха

Технологията VitaShield улавя аерозоли и частици, по-малки от най-малкия известен коронавирус (6). На практика нищо не може да избяга от VitaShield – тя дезактивира вирусите и ги улавя вътре. Тествана самостоятелно от Airmid health-group за премахване на до 99,9% от вирусите и аерозолите от въздуха (2). Също така тествана за коронавирус (7).

Тествани и сертифицирани за качество, на което можете да се доверите

Тествани и сертифицирани за качество, на което можете да се доверите

Пречиствателите Philips преминават през 170 задължителни и строги тестове за проверка, преди да излязат от нашата фабрика и да бъдат сертифицирани от Европейската фондация за изследване на алергиите. Те са подложени на строги изпитвания за издръжливост и експлоатационен живот за продължителна работа (24/7).

Ултратих и без светлинни смущения

Ултратих и без светлинни смущения

В спящ режим пречиствателят работи в почти тих режим за чист въздух, докато спите. Както индексът на качеството на въздуха, така и светлината на потребителския интерфейс могат да бъдат затъмнени или изключени, за да се избегнат светлинни смущения.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

21

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

25/12/2024

България

България

Много доволни

Действително пречиства. Има голям ефект. Има разлика.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 1000i AC1715/10 Пречиствател на въздух

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 1000i AC1715/10 Пречиствател на въздух

18/05/2022

България

България

Компактен и ефективен

Много съм доволна от този пречиствател - като размери е много компактен и като начин на работа е много чувствителен и прецизен. Много четох преди да си закупя такъв уред и се оказа, че само пречиствателите на Филипс пречистват най-малките възможни частици, други марки не успяват дори да пречистят цигарен дим, но не и този. Цената му е доста добра, ако сравним и с други модели на марката.

Предимства

Компактен, супер чувствителен на замърсяване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 1000i AC1715/10 Пречиствател на въздух

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 1000i AC1715/10 Пречиствател на въздух

16/10/2022

Česká republika

Česká republika

Pomocník pro život

Bydlíme s rodinou ve městě, a i když se to nezdá, je tu velká míra prachu od projíždějících aut a od stavby nového panelového domu a všechny tyto nečistoty máme uvnitř interiéru. Jelikož jsem alergik, o koupi čističky jsem dlouho uvažovala. Nyní už si nedovedu představit život bez ní. Čistička Air Purifier 1000i se po koupi stala nezbytným pomocníkem v naší domácnosti a tomu, kdo o nákupu uvažuje vzkážu jediné – neváhejte! Opravdu stojí za to. Právě jako člověk s touto „indispozicí“ mohu dobře zhodnotit, jak čistička krásně vzduch vyčistila, a i přes to, že je již po létě, i tak nás trápí alergeny (v tomto období hlavně pelyněk) a mohu říct, že jsem po letech s lehkostí přešla každoroční alergii a cítím se skvěle. Věřím, že stejné by to bylo i z jara či v létě, kdy jsou alergeny též velmi agresivní a mohu říct, že na další alergenní období se těším, jak ho krásně strávím bez nutnosti tlumících léků a ucpaného nosu. Který alergik toto může říct? V propojení s aplikací Philips můžete čističku ovládat na dálku a také sledovat momentální úroveň znečistění ovzduší jak v místnosti, tak i venku, a získat tak informace i o aktuálních alergenech a jejich intenzitě ve vaší lokalitě, což velice oceňuji. Díky tichému nočnímu režimu je čistička zapnutá i přes noc a ani o jejím provozu nevíte. Je naprosté ticho a tma. Žádná záře od displeje, což je velmi pozitivní. Jediné, co někdo může vnímat jako malé mínus je vyšší pořizovací cena nových filtrů. Za mě ale opravdu mohu na 100 % doporučit, a to nejen alergikům. Ale i majitelům zvířat (sama jednoho vlastním), tak i lidem, co chtějí mít čisté prostředí pro život. Ať lidé ve městech nebo i na vesnici. Nečistoty v ovzduší jsou zkrátka všude.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 1000i Series AC1715/10 1000i Series

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 1000i Series AC1715/10 1000i Series

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      1. (1) От въздуха, който преминава през филтъра, това е теоретично време за еднократно почистване, изчислено чрез разделяне на размера на стаята 48 m³ на CADR 300 м³/ч (ако се приеме, че стаята е с площ от 20 м² и височина от 2,4 м).

      2. (2) Тествано от Airmid Healthgroup Ltd. в камера с обем 28,5 м³ с въздушно пренасян грип А(H1N1); намалението е измерено в режим Турбо след 10 – 20 минути. Пречиствателите на въздух не предпазват сами по себе си от COVID-19, но могат да подпомогнат цялостната защита (US EPA).

      3. (3) От въздуха, който преминава през филтъра. Тестван с натриев хлорид аерозол от iUTA съгласно DIN71460-1

      4. (4) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван с брезов прашец на филтърни медии според SOP 350.003 на австрийския институт OFI

      5. (5) Пречиствателите на въздуха на Philips имат по-висока скорост на подаване на чист въздух и енергийна ефективност с филтър NanoProtect HEPA, отколкото с филтър HEPA H13, тестван на GB/T 18801

      6. (6) Тестване с аерозол NaCl от iUTA по DIN71460-1 от въздуха, който преминава през филтъра. Коронавирусите варират с размер приблизително 0,08 – 0,22 микрона (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5th Ed., Academic Press, 2017 г., гл. 24, стр. 435 – 461).

      7. (7) Тест за скорост на намаляване на микробите във външна лаборатория, в тестова камера, замърсена с аерозоли от човешки коронавирус (HCoV-229E), с филтър Philips HEPA NanoProtect.

      8. (8) Препоръчителният срок на експлоатация се изчислява въз основа на средното време на използване от потребителите на Philips и данните за нивото на замърсяване на открито в градска среда, определени от СЗО. Действителният срок на експлоатация се влияе от средата и честотата на използване.

      9. (9) Наличността на Alexa и Google Home зависи от вашето местоположение.

      10. (10) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван с NaCl аерозол от лаборатория на 3-та страна

      11. (11) Икономии въз основа на рекламирания срок на експлоатация на филтъра и цените на уебсайтовете или търговците на дребно за всяка марка, Нидерландия, 21 юни 2022 г.