MultiView 4K за 4 системи на един екран

Функцията Philips MultiView на този мащабен 4K UHD дисплей ви позволява да използвате до четири системи на един екран, всяка от които се показва с Full HD разделителна способност. Можете да използвате Picture-by-Picture (PbP) за наблюдение на четири системи на един екран, което е полезно за контролни зали или безопасност. Или можете да изведете картината от няколко устройства, като например два лаптопа, успоредно и едновременно, което повишава продуктивността на сътрудничеството. Трета възможност е режимът Picture-in-Picture (PiP), който ви позволява да гледате футбол на живо от set-top box, докато работите на компютъра си.