BDM4350UC/00
4K изключително висока детайлност
Мащабният 43-инчов Ultra HD професионален дисплей на Philips ви дава пространство да се разгърнете, да видите цялата картина и всички детайли с изключително висока 4K разделителна способност (четири пъти по-висока резолюция от Full HD).Вижте всички предимства
Този продукт вече не се предлага
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Тези дисплеи Philips използват високоефективни панели, за да осигурят изображения с разделителна способност UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Независимо дали сте взискателен професионалист, който се нуждае от изключително детайлни изображения за CAD решения, използвате 3D графични приложения, или сте финансов гений, който работи над огромни електронни таблици, дисплеите Philips ще вдъхнат живот на изображенията и графиките ви.
Дисплеите с IPS използват авангардна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели, IPS дисплеите ви дават забележително контрастни образи с живи цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.
Функцията Philips MultiView на този мащабен 4K UHD дисплей ви позволява да използвате до четири системи на един екран, всяка от които се показва с Full HD разделителна способност. Можете да използвате Picture-by-Picture (PbP) за наблюдение на четири системи на един екран, което е полезно за контролни зали или безопасност. Или можете да изведете картината от няколко устройства, като например два лаптопа, успоредно и едновременно, което повишава продуктивността на сътрудничеството. Трета възможност е режимът Picture-in-Picture (PiP), който ви позволява да гледате футбол на живо от set-top box, докато работите на компютъра си.
Колебанията в яркостта и цветовете на LCD екраните е често срещано явление. Режимът SmartUniformity на Philips осигурява точни изображения по отношение на яркостта; което е от решаващо значение за фотографията, дизайна и печата. С показател за цвета, оценяващ точността, този режим се калибрира, за да отговаря на средната еднородност на яркостта, която е по-голяма от 95%. Изберете този режим, за да се насладите на еднородни и точни изображения.
SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Снимка", "Филм", "Игра", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. Въз основа на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображенията и видеото, за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискането само на един бутон!
Mobile High Definition Link (MHL) е мобилен аудио/видео интерфейс за директно свързване на мобилни телефони и други портативни устройства към дисплеи с висока разделителна способност. Предлаганият отделно MHL кабел ви позволява да свържете своето поддържащо MHL мобилно устройство към големия MHL дисплей Philips, за да видите как вашите HD видеоклипове оживяват с изцяло цифров звук. Сега можете да се наслаждавате на вашите мобилни игри, снимки, филми и приложения на голям екран, като едновременно зареждате мобилното си устройство, за да не оставате никога без захранване по средата на забавлението.
Дизайнът с красива тънка рамка придава стилен вид на този дисплей за обществени места, който се вписва красиво в почти всяко обкръжение. Освен това, този дизайн го прави идеален за видео стени с множество дисплеи.
Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.
Super Speed USB 3.0 работи със скорост 5,0 Gbit/s, което е около 10 пъти по-бързо от стандарта USB 2.0 и значително намалява времето за пренос на данни, като ви спестява време и пари. С по-висока скорост, суперскоростен пренос на данни, по-добро управление на разхода на енергия и превъзходна ефективност, USB 3.0 определя най-новия глобален стандарт, който ви позволява да използвате устройства за съхранение с голям обем памет. Сега няма нужда да чакате дълго докато устройствата ви се заредят.Новото бързо зареждане ви позволява да заредите и да тръгнете. USB 3.0 също е обратно съвместим с USB 2.0 устройства.
Тези дисплеи Philips се предоставят оборудвани с най-усъвършенстваните възможности за множество връзки като VGA, Display Port и универсален HDMI съединител, за да се наслаждавате на некомпресирано видео и аудио съдържание с висока детайлност. Новата DisplayPort и HDMI 2.0 връзка сега позволява пълна 4K разделителна способност при 60 Hz за плавни визуални ефекти. USB връзките ви гарантират свръхбърз пренос на данни и универсални възможности за свързване. Какъвто и източник да използвате, можете да сте сигурни, че с този дисплей Philips инвестицията, която сте направили, няма да се превърне в отживелица в близко бъдеще!
Шаблонът VESA гарантира съвместимост със стотици иновативни решения за монтиране.
С едно щракване на ключа за пълно спиране на захранването, който е удобно разположен на гърба, можете изцяло да изключите от захранването вашия монитор. Резултатът е нула вата потребление на енергия, което още повече намалява емисиите на въглероден двуокис
Картина/дисплей
Свързаност
Удобство
Захранване
Размери
Тегло
Работни условия
Устойчивост
Съответствие и стандарти
Корпус
Какво има в кутията?
Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.