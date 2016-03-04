Перфектният подарък за любимата жена е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
дни
часа
минути
секунди
Перфектният подарък за любимата жена е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.

Термини за търсене

  • 4K изключително висока детайлност 4K изключително висока детайлност 4K изключително висока детайлност
    Energy Label Europe B Енергиен етикет
    За повече информация изтеглете Енергиен етикет (PDF 209.0KB)

    Brilliance 4K Ultra HD LCD дисплей

    BDM4350UC/00

    4K изключително висока детайлност

    Мащабният 43-инчов Ultra HD професионален дисплей на Philips ви дава пространство да се разгърнете, да видите цялата картина и всички детайли с изключително висока 4K разделителна способност (четири пъти по-висока резолюция от Full HD).

    Вижте всички предимства

    Този продукт вече не се предлага

    Brilliance 4K Ultra HD LCD дисплей

    Сходни продукти

    Вижте всички Офис монитори

    4K изключително висока детайлност

    Вижте цялата картина с всички детайли

    • 43 (42,51"/108 см диаг.)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Разделителна способност UltraClear 4K UHD (3840x2160) за прецизност

    Разделителна способност UltraClear 4K UHD (3840x2160) за прецизност

    Тези дисплеи Philips използват високоефективни панели, за да осигурят изображения с разделителна способност UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Независимо дали сте взискателен професионалист, който се нуждае от изключително детайлни изображения за CAD решения, използвате 3D графични приложения, или сте финансов гений, който работи над огромни електронни таблици, дисплеите Philips ще вдъхнат живот на изображенията и графиките ви.

    IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

    IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

    Дисплеите с IPS използват авангардна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели, IPS дисплеите ви дават забележително контрастни образи с живи цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

    MultiView 4K за 4 системи на един екран

    MultiView 4K за 4 системи на един екран

    Функцията Philips MultiView на този мащабен 4K UHD дисплей ви позволява да използвате до четири системи на един екран, всяка от които се показва с Full HD разделителна способност. Можете да използвате Picture-by-Picture (PbP) за наблюдение на четири системи на един екран, което е полезно за контролни зали или безопасност. Или можете да изведете картината от няколко устройства, като например два лаптопа, успоредно и едновременно, което повишава продуктивността на сътрудничеството. Трета възможност е режимът Picture-in-Picture (PiP), който ви позволява да гледате футбол на живо от set-top box, докато работите на компютъра си.

    SmartUniformity за последователни изображения

    SmartUniformity за последователни изображения

    Колебанията в яркостта и цветовете на LCD екраните е често срещано явление. Режимът SmartUniformity на Philips осигурява точни изображения по отношение на яркостта; което е от решаващо значение за фотографията, дизайна и печата. С показател за цвета, оценяващ точността, този режим се калибрира, за да отговаря на средната еднородност на яркостта, която е по-голяма от 95%. Изберете този режим, за да се насладите на еднородни и точни изображения.

    SmartImage – фабрично зададени настройки за лесно оптимизиране на настройките на картината

    SmartImage – фабрично зададени настройки за лесно оптимизиране на настройките на картината

    SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Снимка", "Филм", "Игра", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. Въз основа на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображенията и видеото, за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискането само на един бутон!

    Технология MHL за забавления с мобилното съдържание на голям екран

    Технология MHL за забавления с мобилното съдържание на голям екран

    Mobile High Definition Link (MHL) е мобилен аудио/видео интерфейс за директно свързване на мобилни телефони и други портативни устройства към дисплеи с висока разделителна способност. Предлаганият отделно MHL кабел ви позволява да свържете своето поддържащо MHL мобилно устройство към големия MHL дисплей Philips, за да видите как вашите HD видеоклипове оживяват с изцяло цифров звук. Сега можете да се наслаждавате на вашите мобилни игри, снимки, филми и приложения на голям екран, като едновременно зареждате мобилното си устройство, за да не оставате никога без захранване по средата на забавлението.

    Стилен дизайн с тънка рамка

    Дизайнът с красива тънка рамка придава стилен вид на този дисплей за обществени места, който се вписва красиво в почти всяко обкръжение. Освен това, този дизайн го прави идеален за видео стени с множество дисплеи.

    Мощни 7-ватови високоговорители, които ще разгърнат вашето съдържание

    Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.

    USB 3.0 концентратор за удобен достъп и бързо зареждане

    Super Speed USB 3.0 работи със скорост 5,0 Gbit/s, което е около 10 пъти по-бързо от стандарта USB 2.0 и значително намалява времето за пренос на данни, като ви спестява време и пари. С по-висока скорост, суперскоростен пренос на данни, по-добро управление на разхода на енергия и превъзходна ефективност, USB 3.0 определя най-новия глобален стандарт, който ви позволява да използвате устройства за съхранение с голям обем памет. Сега няма нужда да чакате дълго докато устройствата ви се заредят.Новото бързо зареждане ви позволява да заредите и да тръгнете. USB 3.0 също е обратно съвместим с USB 2.0 устройства.

    SmartConnect с DisplayPort, HDMI и VGA връзки

    Тези дисплеи Philips се предоставят оборудвани с най-усъвършенстваните възможности за множество връзки като VGA, Display Port и универсален HDMI съединител, за да се наслаждавате на некомпресирано видео и аудио съдържание с висока детайлност. Новата DisplayPort и HDMI 2.0 връзка сега позволява пълна 4K разделителна способност при 60 Hz за плавни визуални ефекти. USB връзките ви гарантират свръхбърз пренос на данни и универсални възможности за свързване. Какъвто и източник да използвате, можете да сте сигурни, че с този дисплей Philips инвестицията, която сте направили, няма да се превърне в отживелица в близко бъдеще!

    VESA монтирането позволява идеално поставяне

    Шаблонът VESA гарантира съвместимост със стотици иновативни решения за монтиране.

    Нула вата потребление на енергия с ключа за пълно спиране на захранването

    С едно щракване на ключа за пълно спиране на захранването, който е удобно разположен на гърба, можете изцяло да изключите от захранването вашия монитор. Резултатът е нула вата потребление на енергия, което още повече намалява емисиите на въглероден двуокис

    Технически данни

    • Картина/дисплей

      Размер на панела
      42,51 инча (108 см)
      Съотношение на размерите на картината
      16:9
      Тип на LCD панела
      IPS LCD
      Вид подсветка
      Система W-LED
      Стъпка на пикселите
      0,2451 x 0,2451 мм
      Оптимална разделителна способност
      3840 x 2160 при 60 Hz
      Яркост
      300  cd/m²
      Равномерност на яркостта
      96~105%
      Цветове на дисплея
      Поддръжка на 1,07 милиарда цвята (10 бита)
      Съотношение на контраста (типично)
      1200:1
      SmartContrast
      50 000 000:1
      Време на отговор (типично)
      5 мсек (от сиво до сиво)*
      Зрителен ъгъл
      • 178º (хор.)/178º (верт.)
      • @ C/R > 20
      Подобрение на картината
      SmartImage
      Ефективна зона на гледане
      941,2 (хор.) x 529,4 (верт.)
      Честота на сканиране
      VGA/HDMI: 30 - 99 kHz; DP: 30 - 160 kHz (H)/VGA: 56 - 80 Hz; HDMI/DP: 23 - 80 Hz (V)
      sRGB
      Да
      MHL
      1080P при 60 Hz
      Delta E
      < 3
      Flicker-free
      Да
      Покритие на екрана на дисплея
      Срещу отблясъци, 3H, замъгляване 1%

    • Свързаност

      Вход за сигнал
      • VGA (аналогов)
      • Порт за дисплей x 2
      • HDMI (2.0) – MHL x 2
      USB
      USB 3.0 x 4 (1 с бързо зареждане)*
      Вход за синхросигнал
      • Отделна синхронизация
      • Синхронизация по зеленото
      Аудио (вход/изход)
      • Звуков вход за PC
      • Изход за слушалки

    • Удобство

      Вградени високоговорители
      7 W x 2
      Plug & Play съвместимост
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10/8.1/8/7
      Удобство за потребителя
      • SmartImage
      • Multiview
      • Потребителски
      • Меню
      • Включване/изключване на захранването
      Езици на екранното меню
      • Португалски (Бразилия)
      • Чешки
      • Холандски
      • Английски
      • Фински
      • Френски
      • Немски
      • Гръцки
      • Унгарски
      • Италиански
      • Японски
      • Корейски
      • Полски
      • Португалски
      • Руски
      • опростен китайски
      • Испански
      • Шведски
      • Традиционен китайски
      • Турски
      • украински
      Други удобства
      • ключалка "Кенсингтън"
      • VESA монтиране (200 x 200 мм)
      Софтуер за управление
      SmartControl
      MultiView
      • PIP (2x устройства)
      • PBP (4x устройства)

    • Захранване

      ЕКО режим
      46,5 W (обикн.)
      Електрозахранване
      • Вградено
      • 100 – 240 V променлив ток, 50 – 60 Hz
      Режим изключено
      Нула вата потребление на енергия с ключа за променливотоково захранване
      Режим включено
      63,1 W (обикн.) (метод на изпитване EnergyStar 6.0)
      Режим готовност
      < 0,5 W (обикн.)
      LED индикатор на захранването
      • Включено – бяло
      • Режим на готовност – Бяло (мигащо)

    • Размери

      Опаковка в мм (Ш x В x Д)
      1070 x 680 x 160  мм
      Изделие без стойка (мм)
      968 x 562 x 82  мм
      Изделие със стойка (макс. височина)
      968 x 630 x 259  мм

    • Тегло

      Изделие с опаковка (кг)
      14,29  кг
      Изделие със стойка (кг)
      9,72  кг
      Изделие без стойка (кг)
      9,40  кг

    • Работни условия

      Надморска височина
      Работа: +12 000 фута (3658 м), Неактивност: +40 000 фута (12 192 м)
      Температурен диапазон (работен)
      От 0°C до 40°C  °C
      Средно време между отказите
      70 000 часа (изключена подсветка)  час(а)
      Относителна влажност
      20–80%  %
      Температурен диапазон (съхранение)
      От –20 °C до 60 °C  °C

    • Устойчивост

      Околна среда и енергия
      • EnergyStar 6.0
      • Директива RoHS
      Рециклируеми материали на опаковката
      100  %
      Специфични субстанции
      • Корпус без PVC/BFR
      • Без живак

    • Съответствие и стандарти

      Одобрения от регулаторните органи
      • CECP
      • WEEE
      • KCC
      • PSE
      • VCCI
      • J-MOSS
      • EPA
      • BSMI
      • SEMKO
      • RCM
      • CE маркировка
      • FCC Class B
      • EAC
      • cETLus
      • TUV/ISO9241-307
      • PSB
      • E-standby
      • SASO
      • CB
      • Китай RoHS
      • УКРАИНСКИ
      • Кувейт
      • KUCAS
      • ICES-003

    • Корпус

      Покритие
      Гланц (предна рамка) / текстура (краче/ заден капак)
      Основа
      Сребриста
      Преден панел
      Черно
      Заден капак
      Черно

    • Какво има в кутията?

      Кабели
      VGA, HDMI, DP, аудио, захранващ
      Монитор със стойка
      Да
      Документация за потребителя
      Да

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • Този дисплей Philips е сертифициран по MHL. Въпреки това, в случай че вашето MHL не се свърже или не работи коректно, проверете често задаваните въпроси на своето MHL устройство или се обърнете директно към търговеца за насоки. Политиката на производителя на вашето устройство може да изисква да закупите MHL кабел от тяхната марка или адаптер, за да работите с него
    • Изисква опционално мобилно устройство, сертифицирано по MHL, и MHL кабел (не са включени). Моля, проверете за съвместимост при своя търговец на MHL устройства.
    • Енергийната ефективност в режим на готовност/изключено според Директива ErP за екодизайн не се отнася за MHL функционалността за зареждане
    • За цялостен списък с MHL продукти вижте www.mhlconsortiun.org
    • Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB
    • Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
    • Необходими са четири входа за 4 системи на един екран.

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.