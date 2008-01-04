Определете различните настройки на стартиране със SmartControl

В условията на мрежа, вие искате да можете да управлявате условията на стартиране на всички дисплеи при повторно свързване на електрозахранването или след спиране на тока. Чрез командите за RS232, Smart Control дава гъвкавост за четири настройки за стартиране: състояние на захранването, входен източник, ниво на звука и формат на картината. За всичките четири настройки можете да изберете дисплеят да запомни последното състояние или да има фиксирана настройка, когато захранването се свърже отново.