Иновационен публичен дисплей за приложения на закрито
Контролирайте разходите си с този управляван през мрежата 107 см (42") LCD монитор. Независимо дали се използва в мрежа, или като отделен дисплей на публично място, този модел предлага различни функции, които отговарят и на най-взискателните визуални приложения за фирмени цели и обществени места.
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Иновационен публичен дисплей за приложения на закрито
със слот за SmartCard
107 см (42")
мултимедийна
HD Ready
Вход HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел
HDMI представлява цифрова RGB връзка от източника към екрана без компресиране. Чрез премахване на преобразуването в аналогов сигнал тя осигурява абсолютно чисто изображение. Непромененият сигнал намалява трептенето и води до по-чиста картина. HDMI осъществява интелигентно предаване от устройството-източник на изображение с най-високата разделителна способност. HDMI входът е напълно обратно съвместим с DVI източници, но включва и цифров звук. HDMI използва защита срещу копиране HDCP.
Захранване SmartPower за пестене на енергия
Интензивността на подсветката може да се контролира и предварително да се настрои системно, с цел снижаване на консумираната мощност с до 50%, което значително намалява енергийните разходи.
Широкоформатна разделителна способност WXGA 1366 x 768 за по-рязък образ
Широкоформатният LCD панел с XGA разделителна способност може да изобразява 1366 x 768 пиксела; WXGA позволява на монитора да показва изображение с последователна развивка за осигуряване на по-добри работни показатели и точно възпроизвеждане на цветовете.
Определете различните настройки на стартиране със SmartControl
В условията на мрежа, вие искате да можете да управлявате условията на стартиране на всички дисплеи при повторно свързване на електрозахранването или след спиране на тока. Чрез командите за RS232, Smart Control дава гъвкавост за четири настройки за стартиране: състояние на захранването, входен източник, ниво на звука и формат на картината. За всичките четири настройки можете да изберете дисплеят да запомни последното състояние или да има фиксирана настройка, когато захранването се свърже отново.
Скрити бутони за управление с възможност за заключване
Локалните бутони за управление на дисплея са така разположени, че не се забелязват веднага. Освен това, датчикът на дистанционното и локалните бутони за управление могат да бъдат деактивирани през RS232, за да се предотврати непозволеното управление на дисплея, когато е поставен на обществено място.
Вграден слот за SmartCard Xpress за разширяемост
SmartCard Xpress е разширителен слот, който дава допълнителна функционалност на дисплея. Картите, разработени от Philips и други производители, са предназначени да ускоряват свързването с дисплея посредством слота, като отстраняват нуждата от външни устройства.
Отдалечено управление и конфигуриране чрез RS232
Отдалеченото управление ви позволява да управлявате и настройвате дисплеите дистанционно чрез протокола RS232. Със CEC командите имате пълен контрол върху всички дисплеи в мрежата, във всеки един момент.
Безжичен SmartLoader за бързо клониране
Дава възможност да се копират всички настройки от менюто на един дисплей на други дисплеи. Функцията гарантира съгласуваността на дисплеите и значително намалява времето за инсталиране. Работи напълно безжично.
Отговарят на стандартите RoHS за опазване на околната среда
Philips проектира и произвежда дисплеи в съответствие със строгите стандарти на Ограниченията за използване на вредни вещества (RoHS), ограничаващи използването на олово и други токсични вещества, които могат да навредят на околната среда.