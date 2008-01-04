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Термини за търсене

  • Иновационен публичен дисплей за приложения на закрито Иновационен публичен дисплей за приложения на закрито Иновационен публичен дисплей за приложения на закрито

    LCD монитор

    BDL4231CS/00

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    Иновационен публичен дисплей за приложения на закрито

    Контролирайте разходите си с този управляван през мрежата 107 см (42") LCD монитор. Независимо дали се използва в мрежа, или като отделен дисплей на публично място, този модел предлага различни функции, които отговарят и на най-взискателните визуални приложения за фирмени цели и обществени места.

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    LCD монитор

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    Иновационен публичен дисплей за приложения на закрито

    със слот за SmartCard

    • 107 см (42")
    • мултимедийна
    • HD Ready
    Вход HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел

    Вход HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел

    HDMI представлява цифрова RGB връзка от източника към екрана без компресиране. Чрез премахване на преобразуването в аналогов сигнал тя осигурява абсолютно чисто изображение. Непромененият сигнал намалява трептенето и води до по-чиста картина. HDMI осъществява интелигентно предаване от устройството-източник на изображение с най-високата разделителна способност. HDMI входът е напълно обратно съвместим с DVI източници, но включва и цифров звук. HDMI използва защита срещу копиране HDCP.

    Захранване SmartPower за пестене на енергия

    Захранване SmartPower за пестене на енергия

    Интензивността на подсветката може да се контролира и предварително да се настрои системно, с цел снижаване на консумираната мощност с до 50%, което значително намалява енергийните разходи.

    Широкоформатна разделителна способност WXGA 1366 x 768 за по-рязък образ

    Широкоформатният LCD панел с XGA разделителна способност може да изобразява 1366 x 768 пиксела; WXGA позволява на монитора да показва изображение с последователна развивка за осигуряване на по-добри работни показатели и точно възпроизвеждане на цветовете.

    Определете различните настройки на стартиране със SmartControl

    В условията на мрежа, вие искате да можете да управлявате условията на стартиране на всички дисплеи при повторно свързване на електрозахранването или след спиране на тока. Чрез командите за RS232, Smart Control дава гъвкавост за четири настройки за стартиране: състояние на захранването, входен източник, ниво на звука и формат на картината. За всичките четири настройки можете да изберете дисплеят да запомни последното състояние или да има фиксирана настройка, когато захранването се свърже отново.

    Скрити бутони за управление с възможност за заключване

    Локалните бутони за управление на дисплея са така разположени, че не се забелязват веднага. Освен това, датчикът на дистанционното и локалните бутони за управление могат да бъдат деактивирани през RS232, за да се предотврати непозволеното управление на дисплея, когато е поставен на обществено място.

    Вграден слот за SmartCard Xpress за разширяемост

    SmartCard Xpress е разширителен слот, който дава допълнителна функционалност на дисплея. Картите, разработени от Philips и други производители, са предназначени да ускоряват свързването с дисплея посредством слота, като отстраняват нуждата от външни устройства.

    Отдалечено управление и конфигуриране чрез RS232

    Отдалеченото управление ви позволява да управлявате и настройвате дисплеите дистанционно чрез протокола RS232. Със CEC командите имате пълен контрол върху всички дисплеи в мрежата, във всеки един момент.

    Безжичен SmartLoader за бързо клониране

    Дава възможност да се копират всички настройки от менюто на един дисплей на други дисплеи. Функцията гарантира съгласуваността на дисплеите и значително намалява времето за инсталиране. Работи напълно безжично.

    Отговарят на стандартите RoHS за опазване на околната среда

    Philips проектира и произвежда дисплеи в съответствие със строгите стандарти на Ограниченията за използване на вредни вещества (RoHS), ограничаващи използването на олово и други токсични вещества, които могат да навредят на околната среда.

    Технически данни

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      107  см
      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      42  инч
      Съотношение на размерите на картината
      16:9
      Тип на LCD панела
      • 1366 x 768 пиксела
      • Поляризатор против отблясъци
      Оптимална разделителна способност
      1360 x 768 при 60 Hz
      Яркост
      500  cd/m²
      Цветове на дисплея
      16,7 милиона цвята
      Динамичен контраст на екрана
      3000:1
      Време на отговор (типично)
      5  мс
      Зрителен ъгъл (по хоризонтала)
      178  градуса
      Зрителен ъгъл (по вертикала)
      178  градуса
      Подобрение на картината
      • Забавяне на движението 3/2 – 2/2
      • 3D гребенчат филтър
      • Компенсиране на движението 3D MA
      • Прогресивно сканиране
      • Динамично подобрение на контраста
      Вертикална честота на сканиране
      56 - 75 Hz
      Тип на екрана на дисплея
      LCD WXGA активна матрица TFT

    • Възможности за свързване

      Компютър
      • 3,5 мм PC аудио вход x1
      • RS232 D-Sub9
      • VGA вход D-Sub 15HD
      AV вход
      • HDMI x2
      • Компонентен (YPbPr) 2x
      • Аудио (Л/Д) за YPbPr 2 бр.
      • Композитно (CVBS) x1
      • Аудио (L/R) x1
      • S-video x1
      Други връзки
      Изход S/PDIF (коаксиален)
      Повече възможности за свързване
      • Разширителен слот за SmartCard
      • Съединител за външни тонколони

    • Удобство

      Картина в картина
      CVBS PIP на VGA основна
      Одобрения от регулаторните органи
      • CE маркировка
      • UL/cUL
      • CCC
      • Директива RoHS
      • GOST
      • SEMKO
      Управление в мрежа
      RS232
      VESA монтиране
      400 x 200 мм
      Настройки на формата на екрана
      • 4:3
      • Широк екран
      • Увеличение на субтитрите
      • Суперширок
      • Мащабиране 14:9
      • Увеличение 16:9

    • Звук

      Вградени високоговорители
      2
      Изходна мощност (RMS)
      2 x 10 W
      Подобрение на звука
      Интелигентен звук
      Звукова система
      • Стерео
      • Моно

    • Захранване

      Мрежово захранване
      Променлив ток 90 – 264 V, 50/60 Hz
      Потребление (режим "включено")
      186 W (типично)
      Мощност на потребление в режим на готовност
      <3,5 W

    • Поддържана разделителна способност на дисплея

      Компютърни формати
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      Видео формати
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 60 Hz

    • Размери

      Дълбочина на кутията
      34.1  мм
      Височина на кутията
      74.8  мм
      Ширина на кутията
      117  мм
      Височина на изделието (със стойката)
      663  мм
      Височина на изделието (със стойката) (инчове)
      26.1  инч
      Ширина на изделието
      1022  мм
      Тегло на изделието
      21,0  кг
      Дълбочина на изделието (със стойката)
      250  мм
      Височина на изделието
      615  мм
      Дълбочина на изделието
      129  мм
      Дълбочина на изделието (със стойката) (инчове)
      9.8  инч
      Ширина на изделието (инчове)
      40,2  инч
      Височина на изделието (инчове)
      24.2  инч
      Дълбочина на изделието (инчове)
      5,1  инч
      Дълбочина на кутията (инча)
      13.4  инч
      Височина на кутията (инча)
      29.4  инч
      Ширина на кутията (инча)
      46.1  инч
      Тегло на изделието (фунтове)
      46,30  lb
      Тегло вкл. опаковката
      21,8  кг
      Тегло, вкл. опаковката (lb)
      48,06
      Средно време между отказите
      100k (с изкл. на CCFL 50k) часа

    • Технически данни

      Диапазон на работната температура
      0 – 40  °C
      Диапазон на относителна влажност
      5% – 90%

    • Тунер / Приемане / Предаване

      Възпроизвеждане на видео
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • Настолна стойка
      • Захранващ кабел за променлив ток
      • VGA кабел
      • Дистанционно управление
      • Батерии за дистанционното
      • Ръководство за бърз старт
      • HDMI-DVI адаптерен кабел
      • Ръководство за потребителя на CD-ROM
      Допълнителни аксесоари
      SmartLoader 22AV1135

    • Разни

      Тънка рамка
      сребристо
      Гаранция
      Европа/Северна Америка: 3 години, APMEA: 1 година

    Какво има в кутията?

    Други елементи в кутията

    • Настолна стойка
    • Захранващ кабел за променлив ток
    • VGA кабел
    • Дистанционно управление
    • Батерии за дистанционното
    • Ръководство за бърз старт
    • HDMI-DVI адаптерен кабел
    • Ръководство за потребителя на CD-ROM
    • Допълнителни аксесоари: SmartLoader 22AV1135
    Badge-D2C

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