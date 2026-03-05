75BDL4003H/02
Отлична видимост при всякакви условия на осветеност
Останете видими денем и нощем с дисплеите Philips H-Line с висока яркост. Удивителната яснота и контраст правят това идеално решение за показване на ангажиращо съдържание както в близост до прозорци, така и на по-светли места – от летища до търговски центрове и др.
Този продукт вече не се предлага
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Поемете контрол върху съдържанието си със CMND & Create. Интерфейсът с "плъзгане и пускане" улеснява публикуването на собствено съдържание – независимо дали това е дъска със специалитети на деня, или брандирана корпоративна информация. Предварително инсталираните шаблони и интегрирани приспособления гарантират, че вашите кадри, текст и видео ще са активни за нула време.
Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips. OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.
От решаващо значение за взискателните търговски приложения, FailOver е революционна технология, която автоматично възпроизвежда резервно съдържание на екрана в малко вероятния случай на повреда на мултимедийния плейър. Просто изберете основен вход и връзка FailOver и сте готови за незабавна защита на съдържанието.
Вградете системата върху чип на Android (SoC) във вашия професионален дисплей на Philips. Опционалният CRD50 модул е OPS устройство, което дава възможност за мощност на обработка на Android без нужда от кабели. Просто плъзнете в OPS слота, който съдържа всички връзки, необходими за пускането на модула (включително захранването).
Подобрено термично управление, панели Hight Tni Liquid Crystal и вградени термични сензори за справяне с високи околни температури. Яркост на дисплея до 2500cd/м² за условия на силна околна светлина. Поляризатор на дисплея, съвместим с поляризирани слънчеви очила, за по-добра видимост на съдържанието.
Цифровите дисплеи с висока яркост по улиците привличат вниманието при всякакви условия на осветеност, повишавайки вниманието към магазините и привличайки клиенти. Невероятната яркост до 3000 cd/m² осигурява висока видимост и чисто качество на образа, дори при екстремни условия на околната светлина.
Картина/дисплей
Свързаност
Удобство
Звук
Захранване
Поддържана разделителна способност на дисплея
Размери
Работни условия
Мултимедийни приложения
Аксесоари
Разни
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