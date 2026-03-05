Перфектният подарък за любимата жена е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
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Перфектният подарък за любимата жена е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.

Термини за търсене

  • Отлична видимост при всякакви условия на осветеност Отлична видимост при всякакви условия на осветеност Отлична видимост при всякакви условия на осветеност

    Signage Solutions H-Line дисплей

    75BDL4003H/02

    Отлична видимост при всякакви условия на осветеност

    Останете видими денем и нощем с дисплеите Philips H-Line с висока яркост. Удивителната яснота и контраст правят това идеално решение за показване на ангажиращо съдържание както в близост до прозорци, така и на по-светли места – от летища до търговски центрове и др.

    Този продукт вече не се предлага

    Signage Solutions H-Line дисплей

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    Отлична видимост при всякакви условия на осветеност

    Дисплей с висока яркост 24/7

    • 75 инча
    • 3000 кандела/м²
    • Ultra HD
    CMND & Create. Развийте и пуснете свое собствено съдържание

    CMND & Create. Развийте и пуснете свое собствено съдържание

    Поемете контрол върху съдържанието си със CMND & Create. Интерфейсът с "плъзгане и пускане" улеснява публикуването на собствено съдържание – независимо дали това е дъска със специалитети на деня, или брандирана корпоративна информация. Предварително инсталираните шаблони и интегрирани приспособления гарантират, че вашите кадри, текст и видео ще са активни за нула време.

    OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели

    OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели

    Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips. OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.

    FailOver. Уверете се, че дисплеят ви никога няма да се изгаси

    От решаващо значение за взискателните търговски приложения, FailOver е революционна технология, която автоматично възпроизвежда резервно съдържание на екрана в малко вероятния случай на повреда на мултимедийния плейър. Просто изберете основен вход и връзка FailOver и сте готови за незабавна защита на съдържанието.

    Добавете мощност за обработка на Android с допълнителен CRD50 модул

    Вградете системата върху чип на Android (SoC) във вашия професионален дисплей на Philips. Опционалният CRD50 модул е OPS устройство, което дава възможност за мощност на обработка на Android без нужда от кабели. Просто плъзнете в OPS слота, който съдържа всички връзки, необходими за пускането на модула (включително захранването).

    Създадена за екстремни условия

    Подобрено термично управление, панели Hight Tni Liquid Crystal и вградени термични сензори за справяне с високи околни температури. Яркост на дисплея до 2500cd/м² за условия на силна околна светлина. Поляризатор на дисплея, съвместим с поляризирани слънчеви очила, за по-добра видимост на съдържанието.

    Улични означения със свръхвисока яркост

    Цифровите дисплеи с висока яркост по улиците привличат вниманието при всякакви условия на осветеност, повишавайки вниманието към магазините и привличайки клиенти. Невероятната яркост до 3000 cd/m² осигурява висока видимост и чисто качество на образа, дори при екстремни условия на околната светлина.

    Технически данни

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      189.3  см
      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      74.5  инч
      Съотношение на размерите на картината
      16:9
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160
      Стъпка на пикселите
      0,429 x 0,429 мм
      Оптимална разделителна способност
      3840 x 2160 при 60 Hz
      Яркост
      3000  cd/m²
      Цветове на дисплея
      1,07 милиарда
      Съотношение на контраста (типично)
      1200:1
      Съотношение на динамичния контраст
      500 000:1
      Време на отговор (типично)
      8  мс
      Зрителен ъгъл (по хоризонтала)
      178  градуса
      Зрителен ъгъл (по вертикала)
      178  градуса
      Подобрение на картината
      • Забавяне на движението 3/2 – 2/2
      • Прогресивно сканиране
      • Динамично подобрение на контраста
      Технология с панели
      IPS

    • Свързаност

      Изход за аудио
      Жак 3,5 мм
      Видео вход
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (дигитален + аналогов) 1x
      • HDMI 2.0 (x3)
      Аудио вход
      Жак 3,5 мм
      Други връзки
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      Изход за видео
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Външен контрол
      • IR (вход/изход) 3,5 мм жак
      • RJ45
      • RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак

    • Удобство

      Разполагане
      • Пейзаж (24/7)
      • Портрет (24/7)
      Функции за опазване на екрана
      Пикселно изместване, понижена яркост
      Управление с клавиатурата
      • Скрито
      • С възможност за заключване
      Сигнал на дистанционното управление
      С възможност за заключване
      Верига на сигнала
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • ИЧ верига
      Лесно инсталиране
      • Дръжки за носене
      • Smart Insert
      Функции за пестене на енергия
      Smart Power
      Управление в мрежа
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Звук

      Вградени високоговорители
      2 x 10 W RMS

    • Захранване

      Мрежово захранване
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Консумация (Обикн.)
      510  W
      Консумация (макс.)
      790
      Мощност на потребление в режим на готовност
      < 0,5 W

    • Поддържана разделителна способност на дисплея

      Компютърни формати
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      Видео формати
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Размери

      Ширина на изделието
      1688,2  мм
      Тегло на изделието
      54,1  кг
      Височина на изделието
      966,6  мм
      Дълбочина на изделието
      111,1  мм
      Ширина на изделието (инчове)
      66,46  инч
      Височина на изделието (инчове)
      38.06  инч
      Конзола за стена
      600 x 400 мм, M8
      Дълбочина на изделието (инчове)
      4.37  инч
      Ширина на рамката
      18,8 (равна рамка)
      Тегло на изделието (фунтове)
      119,27  lb
      Ширина на поставка за интелигентно отделение
      180  мм
      Височина на поставка за интелигентно отделение
      300  мм

    • Работни условия

      Надморска височина
      0 ~ 3000 м
      Температурен диапазон (работен)
      0 ~ 40  °C
      Средно време между отказите
      50 000  час(а)
      Относителна влажност
      20 ~ 80  %
      Температурен диапазон (съхранение)
      –20 ~ 60  °C
      Предупреждение
      Не работете на пряка слънчева светлина без допълнителни предпазни мерки.

    • Мултимедийни приложения

      USB възпроизвеждане на видео
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      USB възпроизвеждане на картина
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • Комплект за подравняване на ъглите
      • Лого на Philips (x1)
      • RS232 кабел за последователно свързване
      • Телена скоба (x3)
      • Капак на AC превключвателя и винт x1
      • USB капак и винтове
      • Захранващ кабел за променлив ток
      • HDMI кабел
      • Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1)
      • Комплект с отворена рамка
      • Ръководство за бърз старт (x1)
      • Дистанционно управление и батерии ААА
      • RS232 кабел

    • Разни

      Езици на екранното меню
      • Арабски
      • Английски
      • Френски
      • Немски
      • Италиански
      • Японски
      • Полски
      • Португалски
      • Руски
      • Испански
      • опростен китайски
      • Турски
      • Традиционен китайски
      Гаранция
      3 години гаранция
      Одобрения от регулаторните органи
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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    • За монтиране на места, които могат да бъдат изложени на пряка слънчева светлина, се препоръчва да направите справка с ръководството за потребителя и листовката с предупреждения.

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