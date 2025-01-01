Моята самобръсначка Philips не работи

Възможно е самобръсначката да не се включва или движи, защото е замърсена. Възможно е в нея да са заседнали косъмчета или частици мръсотия, което води до блокиране на бръснещите глави.

За да отстраните този проблем, почистете добре самобръсначката си. Ако е възможно, свалете бръснещата глава и почистете самобръсначката отвътре. За подробни инструкции относно почистването направете справка с вашето ръководство за потребителя.

При някои самобръсначки ще примигва символ за напомняне за почистване, за да ви уведоми, че самобръсначката трябва да се почисти.