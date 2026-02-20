XD2152/12
Компактен размер. Мощно действие.
Мощна, компактна и ефективна — прахосмукачката с торба Philips серия 2000 осигурява цялостно почистване на всички видове подове, с регулируема сила на засмукване, лесно съхранение и HEPA филтър, който улавя >99,9% от финия прахВижте всички предимства
Насладете се на голяма засмукваща мощност благодарение на 800W мотор. Той ефективно премахва прах от твърди подове и килими, оставяйки дома ви свеж и чист.
Лесно регулируема с педал за твърди подове или килими. Запечатаният дизайн осигурява близък контакт с повърхността, правейки почистването по-бързо и по-ефективно.
Спестете ценно пространство за съхранение с компактния и лек дизайн. Лесно се прибира в шкафове и гардероби, и е достатъчно лека, за да я повдигнете лесно на рафт.
Изберете правилното ниво на засмукване за всяко почистване и за всяка повърхност в дома ви.
Наслаждавайте се на непрекъснато почистване с обхват от 9 метра от щепсела до накрайника, което позволява почистване на няколко стаи и големи пространства без смяна на контактите.
Голямата 3-литрова камера за прах и дълготрайните универсални торбички осигуряват оптимална всмукателна мощност до запълване, плюс запечатано изхвърляне без замърсяване.
Прахосмукачката разполага с вграден тесен накрайник, който е лесен за използване всеки път, когато ви потрябва.
Изработена с прецизност и грижа в Нидерландия, отразяваща наследството на Philips в иновациите, качеството и надеждността. Регистрирайте се онлайн при нас за безплатна 2-годишна гаранция!
Накрайникът за мебели 110 мм е проектиран за оптимално почистване на меки мебели като възглавници, дивани и фотьойли, дори премахва косми от домашни любимци.
Четката за килими SuperTurbo позволява дълбоко почистване на килими, премахвайки лесно коса и пух. Въртящата се четка в накрайника активно премахва малките прахови частици и космите от домашни любимци, което води до по-добри резултати при почистване.
