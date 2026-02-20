Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
    Прахосмукачка с торба серия 2000 Прахосмукачка

    XD2152/12

    Компактен размер. Мощно действие.

    Мощна, компактна и ефективна — прахосмукачката с торба Philips серия 2000 осигурява цялостно почистване на всички видове подове, с регулируема сила на засмукване, лесно съхранение и HEPA филтър, който улавя >99,9% от финия прах

    Прахосмукачка с торба серия 2000 Прахосмукачка

    Компактен размер. Мощно действие.

    Издръжлива конструкция, на която можете да се доверите

    • 800 W
    • Регулируема всмукателна сила
    • Компактна и лека
    • Филтър HEPA
    800 W мотор гарантира мощна производителност

    800 W мотор гарантира мощна производителност

    Насладете се на голяма засмукваща мощност благодарение на 800W мотор. Той ефективно премахва прах от твърди подове и килими, оставяйки дома ви свеж и чист.

    Многофункционален накрайник за почистване на различни подови повърхности

    Многофункционален накрайник за почистване на различни подови повърхности

    Лесно регулируема с педал за твърди подове или килими. Запечатаният дизайн осигурява близък контакт с повърхността, правейки почистването по-бързо и по-ефективно.

    Компактен дизайн за лесно съхранение

    Компактен дизайн за лесно съхранение

    Спестете ценно пространство за съхранение с компактния и лек дизайн. Лесно се прибира в шкафове и гардероби, и е достатъчно лека, за да я повдигнете лесно на рафт.

    Регулируема всмукателна мощност за всяко почистване

    Регулируема всмукателна мощност за всяко почистване

    Изберете правилното ниво на засмукване за всяко почистване и за всяка повърхност в дома ви.

    Обхватът с дължина 9 м обхваща повече пространство без изключване на щепсела

    Обхватът с дължина 9 м обхваща повече пространство без изключване на щепсела

    Наслаждавайте се на непрекъснато почистване с обхват от 9 метра от щепсела до накрайника, което позволява почистване на няколко стаи и големи пространства без смяна на контактите.

    Лесни за употреба дълготрайни торбички, които се побират в голяма 3 л камера за прах

    Лесни за употреба дълготрайни торбички, които се побират в голяма 3 л камера за прах

    Голямата 3-литрова камера за прах и дълготрайните универсални торбички осигуряват оптимална всмукателна мощност до запълване, плюс запечатано изхвърляне без замърсяване.

    Принадлежност в корпуса: удобно съхранение, винаги подръка

    Принадлежност в корпуса: удобно съхранение, винаги подръка

    Прахосмукачката разполага с вграден тесен накрайник, който е лесен за използване всеки път, когато ви потрябва.

    Разработена и проектирана в Нидерландия

    Разработена и проектирана в Нидерландия

    Изработена с прецизност и грижа в Нидерландия, отразяваща наследството на Philips в иновациите, качеството и надеждността. Регистрирайте се онлайн при нас за безплатна 2-годишна гаранция!

    Накрайник за мебели за почистване на дивани, възглавници и косми от домашни любимци

    Накрайник за мебели за почистване на дивани, възглавници и косми от домашни любимци

    Накрайникът за мебели 110 мм е проектиран за оптимално почистване на меки мебели като възглавници, дивани и фотьойли, дори премахва косми от домашни любимци.

    Четка за килими SuperTurbo за дълбоко почистване

    Четка за килими SuperTurbo за дълбоко почистване

    Четката за килими SuperTurbo позволява дълбоко почистване на килими, премахвайки лесно коса и пух. Въртящата се четка в накрайника активно премахва малките прахови частици и космите от домашни любимци, което води до по-добри резултати при почистване.

    Технически данни

    • Обща спецификация

      Цвят
      Каменно сиво
      Ниво на шума (мощност)
      <77 dB
      Вместимост за прах
      3 л
      Радиус на действие
      12 метра
      Входна мощност (IEC)
      800 W
      Входна мощност (макс.)
      850W
      Филтър на мотора
      Миещ се филтър
      Изходящ филтър
      Филтър HEPA
      Сглобяване на тръбата
      Коничен
      Дръжка за носене
      Отпред и отгоре
      Тип на тръбата
      Метална телескопична от 2 части
      Тип на колелата
      Пластмаса
      Съхраняване на приставки
      Да
      Тип на торбата за прах
      s-bag
      Включени торби за прах
      x2
      Дължина на кабела
      9 метра

    • Съвместимост

      Свързани аксесоари 1
      CP1349
      Свързани аксесоари 2
      Входящ филтър CP0537
      Свързани аксесоари 3
      Изходящ филтър CP0538
      Включени аксесоари 1
      Многофункционална дюза, 2в1 инструмент за тесни места, Дюза за мебели, Турбо четка

    • Тегло и размери

      Размери на продукта (Д x Ш x В)
      411 x 269 x 241  mm
      Тегло на продукта
      3,74  kg

    • Устойчивост

      Опаковка
      100% рециклирани материали
      Ръководство за потребителя
      100% рециклирана хартия

    *99,9% събиране на прах на твърди подове с пукнатини (IEC62885)

