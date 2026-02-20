XD1101/10
Компактен размер. Мощно действие.
Мощна, компактна и ефективна — прахосмукачката с торба Philips серия 1000 осигурява цялостно почистване на всички видове подове, с лесно съхранение и HEPA филтър, който улавя >99,9% от финия прах.Вижте всички предимства
Наслаждавайте се на голяма всмукателна мощност благодарение на 750W мотор. Той ефективно премахва праха от твърди подове и килими, оставяйки дома ви свеж и чист.
Лесно регулиране с педал за твърди подове или килими. Запечатаният дизайн осигурява близък контакт с повърхността, правейки почистването по-бързо и по-ефективно.
Спестете ценно пространство за съхранение с компактния и лек дизайн. Лесно се прибира в шкафове и гардероби, и е достатъчно лека, за да я повдигнете лесно на рафт.
HEPA филтърната система улавя >99,99%* от малките прахови частици, освобождавайки по-чист въздух във вашия дом.
Насладете се на непрекъснато почистване с обхват от 9 метра от щепсела до накрайника, което позволява почистване на множество стаи и големи пространства без смяна на контактите.
Големият контейнер за прах от 3 литра и дълготрайните универсални торбички осигуряват оптимална засмукваща мощност до запълване, плюс запечатано изхвърляне без замърсяване.
Прахосмукачката разполага с вграден тесен накрайник, който е лесен за използване всеки път, когато ви потрябва.
Изработен с прецизност и грижа в Нидерландия, отразяващ наследството на Philips в иновациите, качеството и надеждността. Регистрирайте се при нас онлайн за безплатна 2-годишна гаранция!
