Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
дни
часа
минути
секунди
Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.

Термини за търсене

  • Компактен размер. Мощно действие. Компактен размер. Мощно действие. Компактен размер. Мощно действие.
  • Play Pause

    Прахосмукачка с торба серия 1000 Прахосмукачка

    XD1101/10

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    Компактен размер. Мощно действие.

    Мощна, компактна и ефективна — прахосмукачката с торба Philips серия 1000 осигурява цялостно почистване на всички видове подове, с лесно съхранение и HEPA филтър, който улавя >99,9% от финия прах.

    Вижте всички предимства

    Прахосмукачка с торба серия 1000 Прахосмукачка

    Сходни продукти

    Вижте всички Прахосмукачка с торба

    Компактен размер. Мощно действие.

    С високо ниво на засмукване и практичен дизайн

    • 750 W
    • Филтър HEPA
    • Компактна и лека
    750W мотор осигурява мощна производителност

    750W мотор осигурява мощна производителност

    Наслаждавайте се на голяма всмукателна мощност благодарение на 750W мотор. Той ефективно премахва праха от твърди подове и килими, оставяйки дома ви свеж и чист.

    Многофункционален накрайник за почистване на различни подови повърхности

    Многофункционален накрайник за почистване на различни подови повърхности

    Лесно регулиране с педал за твърди подове или килими. Запечатаният дизайн осигурява близък контакт с повърхността, правейки почистването по-бързо и по-ефективно.

    Компактен дизайн за лесно съхранение

    Компактен дизайн за лесно съхранение

    Спестете ценно пространство за съхранение с компактния и лек дизайн. Лесно се прибира в шкафове и гардероби, и е достатъчно лека, за да я повдигнете лесно на рафт.

    HEPA филтърната система улавя 99,9%* от частиците

    HEPA филтърната система улавя 99,9%* от частиците

    HEPA филтърната система улавя >99,99%* от малките прахови частици, освобождавайки по-чист въздух във вашия дом.

    Обхватът с дължина 9 м обхваща повече пространство без изключване на щепсела

    Обхватът с дължина 9 м обхваща повече пространство без изключване на щепсела

    Насладете се на непрекъснато почистване с обхват от 9 метра от щепсела до накрайника, което позволява почистване на множество стаи и големи пространства без смяна на контактите.

    Лесни дълготрайни торбички, подходящи за голям контейнер за прах от 3 л

    Лесни дълготрайни торбички, подходящи за голям контейнер за прах от 3 л

    Големият контейнер за прах от 3 литра и дълготрайните универсални торбички осигуряват оптимална засмукваща мощност до запълване, плюс запечатано изхвърляне без замърсяване.

    Принадлежност в корпуса: удобно съхранение, винаги подръка

    Принадлежност в корпуса: удобно съхранение, винаги подръка

    Прахосмукачката разполага с вграден тесен накрайник, който е лесен за използване всеки път, когато ви потрябва.

    Разработена и проектирана в Нидерландия

    Разработена и проектирана в Нидерландия

    Изработен с прецизност и грижа в Нидерландия, отразяващ наследството на Philips в иновациите, качеството и надеждността. Регистрирайте се при нас онлайн за безплатна 2-годишна гаранция!

    Технически данни

    • Обща спецификация

      Цвят
      Светъл пясък
      Вместимост за прах
      3 л
      Ниво на шума
      <77 dB
      Радиус на действие
      12 метра
      Входна мощност (IEC)
      750 W
      Входна мощност (макс.)
      800 W
      Филтър на мотора
      Миещ се филтър
      Изходящ филтър
      Филтър HEPA
      Сглобяване на тръбата
      Коничен
      Дръжка за носене
      Отпред и отгоре
      Тип на тръбата
      Метална телескопична от 2 части
      Тип на колелата
      Пластмаса
      Съхраняване на приставки
      Да
      Тип на торбата за прах
      s-bag
      Включени торби за прах
      x1
      Дължина на кабела
      9 метра

    • Съвместимост

      Свързани аксесоари 1
      CP1349
      Свързани аксесоари 2
      Входящ филтър CP0537
      Свързани аксесоари 3
      Изходящ филтър CP0538
      Включени аксесоари 1
      Многофункционална дюза, 2в1 накрайник за тесни места

    • Тегло и размери

      Размери на продукта (Д x Ш x В)
      411 x 269 x 241  mm
      Тегло на продукта
      3,74  kg

    • Устойчивост

      Опаковка
      100% рециклирани материали
      Ръководство за потребителя
      100% рециклирана хартия

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • *99,9% събиране на прах по твърди подове с пукнатини (IEC62885)

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.