Прекратен продукт
Денонощно парти
Поддържайте партито по-дълго с водоустойчивия Bluetooth високоговорител, който ви дава 20 часа време на възпроизвеждане. Силният бас кара всички да се движат. Можете да заредите смарт устройството си с USB порта благодарение на батерията с голям капацитет на високоговорителя.
Bluetooth®
30 W изходна мощност
20 часа време за възпроизвеждане
Вградена функция на външна батерия
Два пасивни излъчвателя предоставят силни баси и звукът остава чист дори при висока сила на звука. Искате да направите партито още по-голямо? Сдвоете с идентичен високоговорител за стерео звук. Светодиодните светлини в краищата на високоговорителя мигат в ритъм с мелодията.
Този преносим Bluetooth високоговорител е оценен по IPX7, което значи, че може да издържи на пълно потапяне във вода до 1 м дълбочина до 30 минути. Можете да купонясвате под душа, около басейна и дори в него! Безжичният обхват е 20 м.
4400 mAH акумулаторна литиево-йонна батерия ви предоставя 20 часа време на възпроизвеждане и можете да зареждате вашето смарт устройство чрез USB порта на високоговорителя. Едно пълно зареждане на батерията отнема 6 часа.
4.8
от 5
6
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Coolment
09/11/2021
Україна
Відчувай звуки життя
Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS6305 Бездротовий гучномовець
Дата на използване 2021-07-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS6305 Бездротовий гучномовець
Дата на използване 2021-07-09
BleedingSun
10/01/2021
Україна
Отличная блютуз колонка!)
До покупки данной колонкой более 5ти лет пользовался их же Блютуз Колонкой, Philips BT6600 - пережила и байдарки, и походы, и просто прогулки. Не говоря уже о отличном звуке дома: чистый, не "забасованный" звук, с мягким, вкусным басом и чистыми средними/высокими частотами. Не хрипит на высокой громкости. Жаль - сняли с производства, взял бы точно такую же. По новой колонке - пока она у меня не больше нескольких месяцев - пока тоже - только положительные эмоции. Советую. По звуку - чуть громче прошлой + больший акцент на басах, но в то же время - остальные частоты не пострадали. Качает, как надо - и металл, и джаз - красота!
Предимства
Звук; Внешний вид; Функционал.
Недостатъци
В комплекте нет чехла для транспортировки. Девайс не самый дешёвый, могли бы и положить. Так же нет ЗУ, только кабель и короткий аукс. По щедрее бы))
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS6305 Бездротовий гучномовець
Дата на използване 2019-12-10
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS6305 Бездротовий гучномовець
Дата на използване 2019-12-10
Val24
27/03/2022
Hrvatska
Odličan zvučnik
Odlučan zvuk, baterija dugo drži, brzo punjenje baterije
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS6305 Bežični zvučnik
Дата на използване 2022-02-27
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS6305 Bežični zvučnik
Дата на използване 2022-02-27