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Прекратен продукт

Безжична тонколона

TAS6305/00

4.8

| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Денонощно парти

Поддържайте партито по-дълго с водоустойчивия Bluetooth високоговорител, който ви дава 20 часа време на възпроизвеждане. Силният бас кара всички да се движат. Можете да заредите смарт устройството си с USB порта благодарение на батерията с голям капацитет на високоговорителя.

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Денонощно парти

  • Bluetooth®

  • 30 W изходна мощност

  • 20 часа време за възпроизвеждане

  • Вградена функция на външна батерия

Усилете звука. Сдвояване за стерео

Усилете звука. Сдвояване за стерео

Два пасивни излъчвателя предоставят силни баси и звукът остава чист дори при висока сила на звука. Искате да направите партито още по-голямо? Сдвоете с идентичен високоговорител за стерео звук. Светодиодните светлини в краищата на високоговорителя мигат в ритъм с мелодията.

Водоустойчив и готов за използване

Водоустойчив и готов за използване

Този преносим Bluetooth високоговорител е оценен по IPX7, което значи, че може да издържи на пълно потапяне във вода до 1 м дълбочина до 30 минути. Можете да купонясвате под душа, около басейна и дори в него! Безжичният обхват е 20 м.

20 часа време на възпроизвеждане. Вградена функция на външна батерия

20 часа време на възпроизвеждане. Вградена функция на външна батерия

4400 mAH акумулаторна литиево-йонна батерия ви предоставя 20 часа време на възпроизвеждане и можете да зареждате вашето смарт устройство чрез USB порта на високоговорителя. Едно пълно зареждане на батерията отнема 6 часа.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
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09/11/2021

Україна

Україна

Відчувай звуки життя

Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS6305 Бездротовий гучномовець

Дата на използване 2021-07-09

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS6305 Бездротовий гучномовець

Дата на използване 2021-07-09

10/01/2021

Україна

Україна

Отличная блютуз колонка!)

До покупки данной колонкой более 5ти лет пользовался их же Блютуз Колонкой, Philips BT6600 - пережила и байдарки, и походы, и просто прогулки. Не говоря уже о отличном звуке дома: чистый, не "забасованный" звук, с мягким, вкусным басом и чистыми средними/высокими частотами. Не хрипит на высокой громкости. Жаль - сняли с производства, взял бы точно такую же. По новой колонке - пока она у меня не больше нескольких месяцев - пока тоже - только положительные эмоции. Советую. По звуку - чуть громче прошлой + больший акцент на басах, но в то же время - остальные частоты не пострадали. Качает, как надо - и металл, и джаз - красота!

Предимства

Звук; Внешний вид; Функционал.

Недостатъци

В комплекте нет чехла для транспортировки. Девайс не самый дешёвый, могли бы и положить. Так же нет ЗУ, только кабель и короткий аукс. По щедрее бы))

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS6305 Бездротовий гучномовець

Дата на използване 2019-12-10

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS6305 Бездротовий гучномовець

Дата на използване 2019-12-10

27/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan zvučnik

Odlučan zvuk, baterija dugo drži, brzo punjenje baterije

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS6305 Bežični zvučnik

Дата на използване 2022-02-27

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS6305 Bežični zvučnik

Дата на използване 2022-02-27

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