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Прекратен продукт

Безжична тонколона

TAS5505/00

Отпуснете се със стил

Отпуснете се с Bluetooth високоговорителя, който допълва всеки интериор. Получавате 12 часа време за възпроизвеждане и богат звук с топли баси. Вълнообразният материал на високоговорителя придава изтънчен стил, а вграденият микрофон ви позволява да отговаряте на обаждания със свободни ръце.

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Отпуснете се със стил

  • Bluetooth®

  • 20 W изходна мощност

  • 12 часа време за възпроизвеждане

3,15" широколентова мембрана. Наситен звук

Форма и функция в идеална хармония

Форма и функция в идеална хармония

Високоговорителят изглежда страхотно, където и да го поставите. Релефните бутони ви позволяват да контролирате възпроизвеждането, Bluetooth и още. Вграденият микрофон ви позволява да провеждате обаждания и можете да промушите каишка за носене през отвора на високоговорителя.

Усилете звука. Сдвояване за стерео

Усилете звука. Сдвояване за стерео

Пасивен излъчвател предоставя силни баси. Звукът от 3,15" широколентова мембрана остава ясен дори при високо ниво на звука. Искате да направите звука си още по-мащабен? Сдвоете с втори идентичен високоговорител за стерео звук.

Технически данни

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      Откази от отговорност

      1. Стандартът IPX7 означава, че вътрешната мембрана може да бъде потопена за 30 минути на дълбочина до 1 м. Платът на високоговорителя не е водоустойчив, но може да издържи на капки вода.