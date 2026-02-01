Отпуснете се със стил

Отпуснете се с Bluetooth високоговорителя, който допълва всеки интериор. Получавате 12 часа време за възпроизвеждане и богат звук с топли баси. Вълнообразният материал на високоговорителя придава изтънчен стил, а вграденият микрофон ви позволява да отговаряте на обаждания със свободни ръце.