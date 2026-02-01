Прекратен продукт
TAS5505/00
Отпуснете се със стил
Отпуснете се с Bluetooth високоговорителя, който допълва всеки интериор. Получавате 12 часа време за възпроизвеждане и богат звук с топли баси. Вълнообразният материал на високоговорителя придава изтънчен стил, а вграденият микрофон ви позволява да отговаряте на обаждания със свободни ръце.
Bluetooth®
20 W изходна мощност
12 часа време за възпроизвеждане
Високоговорителят изглежда страхотно, където и да го поставите. Релефните бутони ви позволяват да контролирате възпроизвеждането, Bluetooth и още. Вграденият микрофон ви позволява да провеждате обаждания и можете да промушите каишка за носене през отвора на високоговорителя.
Пасивен излъчвател предоставя силни баси. Звукът от 3,15" широколентова мембрана остава ясен дори при високо ниво на звука. Искате да направите звука си още по-мащабен? Сдвоете с втори идентичен високоговорител за стерео звук.
Отзиви
Стандартът IPX7 означава, че вътрешната мембрана може да бъде потопена за 30 минути на дълбочина до 1 м. Платът на високоговорителя не е водоустойчив, но може да издържи на капки вода.