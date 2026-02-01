Прекратен продукт
TAS4807B/00
Раздвижете се! Малкият високоговорител с мощен звук.
Сърфирайте. Бягайте. Танцувайте. Боксирайте се. Каквото и да ви накара да се движите, този водоустойчив високоговорител с модерен двуцветен дизайн ще бъде ваш неотменим партньор. Получавате мощен звук въпреки компактния размер и каишка, която прави високоговорителя лесен за носене. Да тръгваме!
IP67 защита от прах/вода
Отчетливи баси
Вграден микрофон за разговори
До 12 часа музика
От паркове до къмпинги – носете музиката, която обичате, където и да отидете. Този портативен високоговорител ви предоставя ясен звук, а басът е силен и отчетлив благодарение на двойните пасивни излъчватели. Искате ли да се наслаждавате на звука още повече? Сдвоете два високоговорителя за стерео за парти.
Искате да увеличите звука? Този високоговорител може да работи толкова дълго, колкото пожелаете. Получавате до 12 часа време за възпроизвеждане от напълно зареден високоговорител. Повече от достатъчно за тренировка или парти край огъня на къмпинга.
От пътеката, през плажа до басейна – стандарт IP67 гарантира, че този високоговорител може да отиде навсякъде. Свалящата се каишка улеснява носенето, а Bluetooth обхватът до 20 м означава, че няма да пропуснете нито един бийт. Дори ако телефонът ви е далеч от високоговорителя.
Награди
Отзиви
Класът IP67 означава, че мембраната на високоговорителя е прахоустойчива и може да бъде потапян до 30 минути на дълбочина до 1 м.