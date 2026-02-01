Малък високоговорител. Силен звук

От паркове до къмпинги – носете музиката, която обичате, където и да отидете. Този портативен високоговорител ви предоставя ясен звук, а басът е силен и отчетлив благодарение на двойните пасивни излъчватели. Искате ли да се наслаждавате на звука още повече? Сдвоете два високоговорителя за стерео за парти.