ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Главна снимка, която се употребява
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукта с аксесоар
  • Основно изображение
  • Главна снимка, която се употребява
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукта с аксесоар
  • Основно изображение

Прекратен продукт

Безжична тонколона

TAS4807B/00

1 награда

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно

Раздвижете се! Малкият високоговорител с мощен звук.

Сърфирайте. Бягайте. Танцувайте. Боксирайте се. Каквото и да ви накара да се движите, този водоустойчив високоговорител с модерен двуцветен дизайн ще бъде ваш неотменим партньор. Получавате мощен звук въпреки компактния размер и каишка, която прави високоговорителя лесен за носене. Да тръгваме!

Виж всички предимства

Раздвижете се! Малкият високоговорител с мощен звук.

  • IP67 защита от прах/вода

  • Отчетливи баси

  • Вграден микрофон за разговори

  • До 12 часа музика

Малък високоговорител. Силен звук

Малък високоговорител. Силен звук

От паркове до къмпинги – носете музиката, която обичате, където и да отидете. Този портативен високоговорител ви предоставя ясен звук, а басът е силен и отчетлив благодарение на двойните пасивни излъчватели. Искате ли да се наслаждавате на звука още повече? Сдвоете два високоговорителя за стерео за парти.

12 часа време за възпроизвеждане. Нека музиката не спира

12 часа време за възпроизвеждане. Нека музиката не спира

Искате да увеличите звука? Този високоговорител може да работи толкова дълго, колкото пожелаете. Получавате до 12 часа време за възпроизвеждане от напълно зареден високоговорител. Повече от достатъчно за тренировка или парти край огъня на къмпинга.

IP67 прахоустойчивост и водоустойчивост. В готовност за парти*

IP67 прахоустойчивост и водоустойчивост. В готовност за парти*

От пътеката, през плажа до басейна – стандарт IP67 гарантира, че този високоговорител може да отиде навсякъде. Свалящата се каишка улеснява носенето, а Bluetooth обхватът до 20 м означава, че няма да пропуснете нито един бийт. Дори ако телефонът ви е далеч от високоговорителя.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Награди

  • Изображение на TPV_PBTAWARD13

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Класът IP67 означава, че мембраната на високоговорителя е прахоустойчива и може да бъде потапян до 30 минути на дълбочина до 1 м.