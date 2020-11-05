Прекратен продукт
За жизненоважния комфорт
0 – 6 месеца
Ортодонтски и без бисфенол-А
Опаковка – 1 бр.
Можете да сте сигурни, че комфортът на вашето дете е в добри ръце. Тази залъгалка е произведена в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство.*
Поддържането на залъгалките и бибероните на вашето бебе чисти е лесно. Просто ги поставете в стерилизатор или ги потопете във вряща вода.
Бебетата знаят какво харесват! Попитахме майките как отговарят малките им деца на бибероните на Philips Avent и 9 от 10 бебета приемат нашите биберони.*
4.9
от 5
126
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
BruV
05/11/2020
Україна
Чудова пустушка)
Нам дуже подобається, класний дизайн і пустушка якісна , ми вже 3 місяці і іншої не треба, але надпис трішки обліз
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF172/50 Пустушка Classic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF172/50 Пустушка Classic
alena1996
21/10/2020
Україна
Наша палочка виручалочка!
Дуже нам допомогла в період коліків. Купили пустушку цієї фірми навіть не задумуючись. Так як знаємо що продукція якісна і маємо не один продукт вашого виробництва.Подобається,що є ковпачок. Якісний силікон.
Предимства
Тільки ЗА!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF169/36 Пустушка Classic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF169/36 Пустушка Classic
Ольга М.
30/09/2020
Україна
Отличные пустушки
Самые красивые и самые любимые, купила уже штук 20 это точно, ребёнок их сгрызает))) но все же они достаточно прочные, никогда не переживаю что что то отломается или оторвётся, имеют отличную форму, ребёнок другие брать не хочет, только эти, они самые удобные. Большое спасибо за очередной прекрасный продукт
Предимства
Все за
Недостатъци
Нет
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF169/35 Пустушка Classic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF169/35 Пустушка Classic
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Производител на годината за 2014 г.
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба
№ 1 глобална марка за залъгалки
Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие
Тествано онлайн със 100 майки, Обединено кралство 2012 г.