S9980/59
Изключителна близост*, създадена за дълготрайна употреба
Максимална издръжливост със самозаточващи се ножчета, изработени от стомана, подобна на тази в космическата индустрия, проектирана да остане остра и да устои дори на най-тежките условия. Наслаждавайте гладко бръснене и персонализиран комфорт на кожата всеки ден.Вижте всички предимства
Изковани от висококачествена стомана с качество за употреба в космоса и проектирани да се самонаточват в продължение на 2 години, 360-градусовите въртящи се ножчета подрязват космите във всяка посока, съответствайки на естествения растеж на окосмяването.
Нашата патентована и уникална технология Lift & Cut повдига нежно космите от корените, преди да ги отреже прецизно близко до кожата (до 0,00 mm до кожата), без ножчетата дори да докосват кожата ви.
Използването на правилния натиск е от ключово значение за близостта и защитата на кожата. Усъвършенстваните сензори в самобръсначката отчитат натиска, който прилагате, а иновативният светлинен сигнал показва, когато натискате твърде силно или твърде леко. За персонализирано бръснене, което е точно за вас.
Проектирана да следва контурите на лицето ви и дори на врата ви, тази електрическа самобръсначка на Philips има напълно гъвкави глави, които се въртят на 360° за цялостно и удобно бръснене.
Нашите самобръсначки са изработени за отлични резултати и имат 5 години гаранция, за да можете да се наслаждавате на върховна надеждност и ефективност. Бръснене след бръснене.
Между бръснещите глави и кожата ви се намира защитно покритие. Съставено от до 250 000 микротехнологични звена на квадратен сантиметър, то подобрява плъзгането по кожата с до 30%** за намаляване на дразненето.
Електрическата самобръсначка има интелигентна сензорна технология за окосмяване по лицето, която разчита плътността на космите 500 пъти в секунда. Сензорът Power Adapt автоматично адаптира мощността на бръснене за лесно и нежно бръснене.
Усъвършенствайте бръсненето си, като сдвоите самобръсначката си с приложението Philips Shaving. Бръснене след бръснене проследявайте прогреса на кожата ви, персонализирайте бръсненето и усъвършенствайте техниката си за бръснене, което е толкова гладко, колкото и нежно към кожата.
Поставката за мощно почистване цялостно почиства и смазва вашата самобръсначка само за 1 минута, като я поддържа високопроизводителна за по-дълго. Поставката е 10 пъти по-ефективна от почистването с вода****. Тя е най-малката в света почистваща поставка, така че можете да я съхранявате лесно и да я използвате навсякъде.
Адаптирайте процедурите си по бръснене според вашите нужди. С Wet & Dry можете да изберете бързо и комфортно сухо бръснене или бръснене на мокро – с гел или пяна – дори под душа.
Нанесете финални щрихи със сгъваемото устройство за прецизно подстригване на самобръсначката. Вградено в корпуса на самобръсначката, то е идеалният начин да поддържате мустаци или бакенбарди.
Чрез подмяната на 30% от нашата вътрешна пластмаса с рециклирана такава ние спестяваме тонове чиста пластмаса в нашето производство. Освен това нашите ножчета са изработени от 80% рециклирана стомана и са произведени във фабрика, която използва 100% възобновяема енергия.
Променете стила си с приставката със закрепване с щракване за оформяне на брада. Изберете от 5 настройки за дължина, за да създадете всичко от перфектно набола брада до прилежно подрязана такава. Заоблените върхове и гребените на приставките за оформяне на брада са проектирани да предотвратяват кожните раздразнения.
Заредете напълно своята самобръсначка в рамките на 1 час на стойката. Стойка, създадена както за удобно зареждане на вашето устройство, така и за спретнато съхранение.
Първата самобръсначка Philips с динамичен OLED дисплей, който показва всяка функция и известие на самобръсначката с ясна и плавна анимация. Интуитивният интерфейс включва насоки на SkinIQ, състояние на батерията, съвети за почистване и още.
Тази усъвършенствана система за зареждане ви предоставя две удобни опции: 60 минути време на работа след пълно зареждане или бързо зареждане за едно бръснене.
