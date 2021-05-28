Летни намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
    Limited Edition 9000 Series Електрическа самобръсначка с космическа стомана

    S9980/59

    Изключителна близост*, създадена за дълготрайна употреба

    Максимална издръжливост със самозаточващи се ножчета, изработени от стомана, подобна на тази в космическата индустрия, проектирана да остане остра и да устои дори на най-тежките условия. Наслаждавайте гладко бръснене и персонализиран комфорт на кожата всеки ден.

    Изключителна близост*, създадена за дълготрайна употреба

    За подобрена близост* дори при 5-дневна брада

    • Близко до кожата
    • Прецизност от стомана с качество за употреба в космоса
    • Сензор на предпазителя за натиск
    • Огъващи се в 360 посоки глави
    • До 5 години гаранция*****
    Реже във всяка посока със стоманени ножчета с качество за употреба в космоса

    Изковани от висококачествена стомана с качество за употреба в космоса и проектирани да се самонаточват в продължение на 2 години, 360-градусовите въртящи се ножчета подрязват космите във всяка посока, съответствайки на естествения растеж на окосмяването.

    Близко до кожата бръснене със системата за бръснене Lift & Cut

    Нашата патентована и уникална технология Lift & Cut повдига нежно космите от корените, преди да ги отреже прецизно близко до кожата (до 0,00 mm до кожата), без ножчетата дори да докосват кожата ви.

    Позволява оптимален натиск със сензора на предпазителя за натиск

    Използването на правилния натиск е от ключово значение за близостта и защитата на кожата. Усъвършенстваните сензори в самобръсначката отчитат натиска, който прилагате, а иновативният светлинен сигнал показва, когато натискате твърде силно или твърде леко. За персонализирано бръснене, което е точно за вас.

    Адаптира се към вашите контури с огъващи се на 360 градуса глави

    Проектирана да следва контурите на лицето ви и дори на врата ви, тази електрическа самобръсначка на Philips има напълно гъвкави глави, които се въртят на 360° за цялостно и удобно бръснене.

    Създадени за дълготрайна употреба: до 5 години гаранция*****

    Нашите самобръсначки са изработени за отлични резултати и имат 5 години гаранция, за да можете да се наслаждавате на върховна надеждност и ефективност. Бръснене след бръснене.

    30% по-гладко** плъзгане с покритие Hydro SkinGlide

    Между бръснещите глави и кожата ви се намира защитно покритие. Съставено от до 250 000 микротехнологични звена на квадратен сантиметър, то подобрява плъзгането по кожата с до 30%** за намаляване на дразненето.

    Приспособява се към плътността на брадата със сензора Power Adapt

    Електрическата самобръсначка има интелигентна сензорна технология за окосмяване по лицето, която разчита плътността на космите 500 пъти в секунда. Сензорът Power Adapt автоматично адаптира мощността на бръснене за лесно и нежно бръснене.

    Подобрете своето бръснене с приложението Philips Shaving***

    Усъвършенствайте бръсненето си, като сдвоите самобръсначката си с приложението Philips Shaving. Бръснене след бръснене проследявайте прогреса на кожата ви, персонализирайте бръсненето и усъвършенствайте техниката си за бръснене, което е толкова гладко, колкото и нежно към кожата.

    Дълбоко почистване само за 1 минута за хигиенично бръснене

    Поставката за мощно почистване цялостно почиства и смазва вашата самобръсначка само за 1 минута, като я поддържа високопроизводителна за по-дълго. Поставката е 10 пъти по-ефективна от почистването с вода****. Тя е най-малката в света почистваща поставка, така че можете да я съхранявате лесно и да я използвате навсякъде.

    Изберете удобно сухо или освежаващо мокро бръснене

    Адаптирайте процедурите си по бръснене според вашите нужди. С Wet & Dry можете да изберете бързо и комфортно сухо бръснене или бръснене на мокро – с гел или пяна – дори под душа.

    Прецизен тример, вграден в дръжката

    Нанесете финални щрихи със сгъваемото устройство за прецизно подстригване на самобръсначката. Вградено в корпуса на самобръсначката, то е идеалният начин да поддържате мустаци или бакенбарди.

    Изработено с грижа за вас и планетата

    Чрез подмяната на 30% от нашата вътрешна пластмаса с рециклирана такава ние спестяваме тонове чиста пластмаса в нашето производство. Освен това нашите ножчета са изработени от 80% рециклирана стомана и са произведени във фабрика, която използва 100% възобновяема енергия.

    Приставка за оформяне на брада с 5 настройки за дължина

    Променете стила си с приставката със закрепване с щракване за оформяне на брада. Изберете от 5 настройки за дължина, за да създадете всичко от перфектно набола брада до прилежно подрязана такава. Заоблените върхове и гребените на приставките за оформяне на брада са проектирани да предотвратяват кожните раздразнения.

    Безпроблемно зареждане с удобна стойка, която е на ваше разположение

    Заредете напълно своята самобръсначка в рамките на 1 час на стойката. Стойка, създадена както за удобно зареждане на вашето устройство, така и за спретнато съхранение.

    OLED дисплей за динамични известия на SkinIQ и самобръсначката

    Първата самобръсначка Philips с динамичен OLED дисплей, който показва всяка функция и известие на самобръсначката с ясна и плавна анимация. Интуитивният интерфейс включва насоки на SkinIQ, състояние на батерията, съвети за почистване и още.

    60 минути безжична работа с едно пълно зареждане

    Тази усъвършенствана система за зареждане ви предоставя две удобни опции: 60 минути време на работа след пълно зареждане или бързо зареждане за едно бръснене.

    Технически данни

    • Аксесоари

      Поставка за зареждане
      Да
      SmartClick
      Приставка за оформяне на брада
      Калъф
      Калъф за пътуване
      Поставка за бързо почистване
      • Да
      • Включена 1 касета

    • Захранване

      Зареждане
      • 1-часово пълно зареждане
      • Бързо зареждане за 5 мин
      Тип батерия
      литиево-йонна
      Време на работа
      60 минути
      Изключен режим (без приставки)
      < 0,1 W

    • Дизайн

      Покритие
      Вечна елегантност
      Дръжка
      Ергономичен захват и управление
      Цвят
      Адриатическо синьо

    • Сервиз

      Сменяема глава
      Подменяйте на всеки 2 години с SH91
      2 + 3 години гаранция*****
      Да

    • Работни показатели при бръснене

      Следване на контура
      Огъващи се в 360 посоки глави
      Система за бръснене
      • Ножчета от стомана с качество за употреба в космоса
      • Система Lift & Cut
      Технология SkinIQ
      • Сензор за управление на движението
      • Power Adapt сензор
      • Nano SkinGlide покритие

    • Лесна употреба

      Мокро и сухо
      За употреба на мокро и сухо
      Почистване
      • Безкабелна поставка за бързо почистване
      • Отваряне с едно докосване
      • Може да се мие изцяло
      Дисплей
      Усъвършенстван OLED дисплей

    • спрямо предишния модел серия 9000 на Philips
    • * В сравнение с материал без покритие
    • * * На база на потребителите на серия S7000 на Philips и приложението Philips Shaving през 2019 г.
    • * * * В сравнение с остатъците от бръснене след използване на почистваща течност спрямо вода в капсулата
    • * * * * 2 години гаранция + удължение от 3 години при регистриране на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката.

