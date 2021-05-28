Дълбоко почистване само за 1 минута за хигиенично бръснене

Поставката за мощно почистване цялостно почиства и смазва вашата самобръсначка само за 1 минута, като я поддържа високопроизводителна за по-дълго. Поставката е 10 пъти по-ефективна от почистването с вода****. Тя е най-малката в света почистваща поставка, така че можете да я съхранявате лесно и да я използвате навсякъде.