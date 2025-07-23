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  • Наслаждавайте се на хигиенно бръснене всеки ден
  • Наслаждавайте се на хигиенно бръснене всеки ден
  • Наслаждавайте се на хигиенно бръснене всеки ден
  • Наслаждавайте се на хигиенно бръснене всеки ден
  • Наслаждавайте се на хигиенно бръснене всеки ден
  • Наслаждавайте се на хигиенно бръснене всеки ден
  • Наслаждавайте се на хигиенно бръснене всеки ден
  • Наслаждавайте се на хигиенно бръснене всеки ден
  • Наслаждавайте се на хигиенно бръснене всеки ден

Капсула за поставка за бързо почистване

CC12/50

5
| (37) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Наслаждавайте се на хигиенно бръснене всеки ден
Използването на поставката за бързо почистване Quick Clean след всяко бръснене ще запази самобръсначката като нова, премахвайки ефективно отрязаните косъмчета. Поддържа самобръсначката ви 10 пъти по-чиста в сравнение с използването само на вода*.
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Съвместими продукти
i9000 Prestige

i9000 Prestige
Ел. самобръсначка за мокро и сухо бръснене SkinIQ

XP9201/30

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Ел. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro

XP9403/31

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Ел. самобръсначка за мокро и сухо бръснене SkinIQ

XP9200/30

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Ел. самобръсначка за мокро и сухо бръснене SkinIQ

XP9201/33

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Ел. самобръсначка за мокро и сухо бръснене SkinIQ

XP9202/10

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Ел. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro

XP9404/46

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Ел. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro

XP9400/31

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Ел. самобр. за мокро и сухо бръснене със SkinIQ

SP9883/36

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Ел. самобр. за мокро и сухо бръснене със SkinIQ

S9974/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Ел. самобр. за мокро и сухо бръснене със SkinIQ

S9975/55

10 пъти по-ефективно от почистване с вода*

Наслаждавайте се на хигиенно бръснене всеки ден

  • опаковка – 2 бр.

  • До 6 месеца хигиенично бръснене

  • Съвместима с поставката за почистване

Средствата за смазване поддържат самобръсначката ви в перфектна форма

Средствата за смазване поддържат самобръсначката ви в перфектна форма

Формулата, обогатена с активни лубриканти, предпазва бръснещите глави от триене и износване и поддържа работата на вашата самобръсначка за по-дълго.

Свеж аромат за бръснене с чисто усещане

Свеж аромат за бръснене с чисто усещане

Специалният аромат на почистващата капсула мирише свежо и ви дава чисто усещане по време на бръснене.

Напълно без алкохол

Напълно без алкохол

Напълно без алкохол, почистващата течност е щадяща кожата и е проектирана да предлага защита от дразнене на кожата.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

37

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

23/07/2025

Україна

Україна

Потвърден купувач

Дуже задоволений. Очищує та змащує якісно. Всім рекомендую.

Този отзив е направен за Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

Този отзив е направен за Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

02/03/2025

Україна

Україна

Леза як нові

Добре вимиває, леза як нові, зручно в дорозі використовувати, волосинки не плавають, а залишаються у фільтрі

Този отзив е направен за Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

Този отзив е направен за Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

01/03/2025

Україна

Україна

Виріб має чудовий функціонал

Хороша рідина для очистки лез у бритві, після таких маніпуляцій вона, як нова А леза мають довший термін експлуатації

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

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      Откази от отговорност

      1. Резултати от тестове, базирани на агенция за тестване на трета страна, при лабораторни условия, след 1 минута употреба, капсулата може ефективно да предотврати развитието на Staphylococcus Aureus и Candida Albicans. Ефективността на превенцията на Staphylococcus Aureus е 99,9%