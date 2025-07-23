XP9201/30
XP9403/31
XP9200/30
XP9201/33
XP9202/10
XP9404/46
XP9400/31
SP9883/36
S9974/35
S9975/55
опаковка – 2 бр.
До 6 месеца хигиенично бръснене
Съвместима с поставката за почистване
Формулата, обогатена с активни лубриканти, предпазва бръснещите глави от триене и износване и поддържа работата на вашата самобръсначка за по-дълго.
Специалният аромат на почистващата капсула мирише свежо и ви дава чисто усещане по време на бръснене.
Напълно без алкохол, почистващата течност е щадяща кожата и е проектирана да предлага защита от дразнене на кожата.
5.0
от 5
37
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Pavlo78
23/07/2025
Україна
Потвърден купувач
Дуже задоволений. Очищує та змащує якісно. Всім рекомендую.
Този отзив е направен за Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Този отзив е направен за Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Olesb11
02/03/2025
Україна
Част от промоцията
Леза як нові
Добре вимиває, леза як нові, зручно в дорозі використовувати, волосинки не плавають, а залишаються у фільтрі
Този отзив е направен за Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Този отзив е направен за Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
22Alex22
01/03/2025
Україна
Част от промоцията
Виріб має чудовий функціонал
Хороша рідина для очистки лез у бритві, після таких маніпуляцій вона, як нова А леза мають довший термін експлуатації
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Резултати от тестове, базирани на агенция за тестване на трета страна, при лабораторни условия, след 1 минута употреба, капсулата може ефективно да предотврати развитието на Staphylococcus Aureus и Candida Albicans. Ефективността на превенцията на Staphylococcus Aureus е 99,9%