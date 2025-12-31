Наслаждавайте се на филми в широкоекранен формат 16:9

Показвайте и споделяйте своите филми и цифрови снимки с приятелите и семейството. Широкоекранно съотношение на размерите 16:9 е стандартът за универсалната телевизия до висока детайлност и европейска цифрова телевизия. Оригинално съотношение на размерите 16:9 означава изключително изображение на игри и видео без ленти отгоре и отдолу на картината и без загуба на качество, която идва от мащабиране, видоизменяне на образа при побиране в различен размер на екрана.