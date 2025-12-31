Прекратен продукт
PET716/12
DVD и DivX® филми в движение
Облегнете се, отпуснете се и гледайте филми в движение на 7-инчовия TFT LCD дисплей Philips PET716. Наслаждавайте се на филми във формат DVD, DivX®, MPEG4 и на MP3-CD и CD музика, когато сте на път. Възхищавайте на JPEG снимките си по всяко време, навсякъде.
17,8 см (7") широкоекранен, LCD екран
Възпроизвеждане на DivX формат
Показвайте и споделяйте своите филми и цифрови снимки с приятелите и семейството. Широкоекранно съотношение на размерите 16:9 е стандартът за универсалната телевизия до висока детайлност и европейска цифрова телевизия. Оригинално съотношение на размерите 16:9 означава изключително изображение на игри и видео без ленти отгоре и отдолу на картината и без загуба на качество, която идва от мащабиране, видоизменяне на образа при побиране в различен размер на екрана.
MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки, без това да влоши драстично аудио качеството им. Един компактдиск може да съхрани до 10 часа музика.
С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео в уютната обстановка на вашата дневна. Форматът DivX® е видеокомпресия, базирана на MPEG4, която позволява записването на големи файлове, като филми, филмови реклами и музикални клипове на носители като CD-R/RW, карти с памет и DVD-video. DivX® CD дискове могат да се възпроизвеждат от определени DVD плейъри, DVD рекордери и системи за домашно кино.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
Отзиви