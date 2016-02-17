Прекратен продукт
Съвършените машини за звук
Чуйте басите така, както никога преди, с тази 3600 W система на Philips с NX бас и 20” субуфер. Създайте съвършеното парти със смесване на записи с Auto DJ на USB устройства, 260 хиляди LED светлинни ефекта и поточно предаване чрез Bluetooth.
Bluetooth®
Канален плъзгач за 2 USB устройства
CD, MP3-CD, 2 USB, тунер
3600 W, NX бас, 20" субуфер
Добавете към всяко парти съвършена атмосфера, усещане и страст, с помощта на хиляди цветни светлини, които премигват, пробляскват и се движат в такт с музиката ви. Лесно избирате цветовете на светлините според темата си или просто избирате една от многото настройки на системата. Натиснете бутона за NX бас, за да направите светлинното шоу дори по-интензивно.
Можете да автоматизирате мелодиите си с Auto-DJ. Функцията автоматично смесва записите на свързано USB устройство. Добавете звукови ефекти с DJ пулта. Озвучавайте непрекъснато!
Бъдете водещ на всяко парти! DJ cross fader ви позволява да смесвате любимите си записи между канал A и B, така че да преминавате плавно между песните. Просто изберете изводното устройство за пулт A (USB, Bluetooth®, CD, аудио вход или тунер), за да стартирате музиката, след което изберете входното устройство за пулт B (USB или аудио вход). За да сменяте записи, движете плъзгача от едната страна към другата за плавен преход, който поддържа градуса на партито.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Artis
17/02/2016
Latvija
Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W
Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.