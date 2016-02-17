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Прекратен продукт

Мини Hi-Fi система

NTRX900/12

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Съвършените машини за звук

Чуйте басите така, както никога преди, с тази 3600 W система на Philips с NX бас и 20” субуфер. Създайте съвършеното парти със смесване на записи с Auto DJ на USB устройства, 260 хиляди LED светлинни ефекта и поточно предаване чрез Bluetooth.

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Съвършените машини за звук

  • Bluetooth®

  • Канален плъзгач за 2 USB устройства

  • CD, MP3-CD, 2 USB, тунер

  • 3600 W, NX бас, 20" субуфер

260 000 LED светлини за чудесна парти атмосфера

260 000 LED светлини за чудесна парти атмосфера

Добавете към всяко парти съвършена атмосфера, усещане и страст, с помощта на хиляди цветни светлини, които премигват, пробляскват и се движат в такт с музиката ви. Лесно избирате цветовете на светлините според темата си или просто избирате една от многото настройки на системата. Натиснете бутона за NX бас, за да направите светлинното шоу дори по-интензивно.

Auto-DJ за автоматично смесване на записи на USB устройство

Auto-DJ за автоматично смесване на записи на USB устройство

Можете да автоматизирате мелодиите си с Auto-DJ. Функцията автоматично смесва записите на свързано USB устройство. Добавете звукови ефекти с DJ пулта. Озвучавайте непрекъснато!

DJ Crossfader за смесване на записите ви

DJ Crossfader за смесване на записите ви

Бъдете водещ на всяко парти! DJ cross fader ви позволява да смесвате любимите си записи между канал A и B, така че да преминавате плавно между песните. Просто изберете изводното устройство за пулт A (USB, Bluetooth®, CD, аудио вход или тунер), за да стартирате музиката, след което изберете входното устройство за пулт B (USB или аудио вход). За да сменяте записи, движете плъзгача от едната страна към другата за плавен преход, който поддържа градуса на партито.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

17/02/2016

Latvija

Latvija

Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W

Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

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      1. Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.