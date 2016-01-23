Прекратен продукт
Съвършените машини за звук
Оставете басите да ви възхитят с тази 650 W система с NX бас, идеална за всяко парти. Нека Auto DJ смесва записите от USB устройството ви, извлича поточно мелодии от всеки смартфон чрез Bluetooth® и използва 260 хиляди светлинни ефекта, за да се забавлявате максимално.
650 W
Bluetooth
Добавете към всяко парти съвършена атмосфера, усещане и страст, с помощта на хиляди цветни светлини, които премигват, пробляскват и се движат в такт с музиката ви. Лесно избирате цветовете на светлините според темата си или просто избирате една от многото настройки на системата. Натиснете бутона за NX бас, за да направите светлинното шоу дори по-интензивно.
Можете да автоматизирате мелодиите си с Auto-DJ. Функцията автоматично смесва записите на свързано USB устройство. Добавете звукови ефекти с DJ пулта. Озвучавайте непрекъснато!
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Eedu33
23/01/2016
Eesti
Hea!!
Väga hea, puhas ja tugev passiheli. Manuaalne equalizer.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem
Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.