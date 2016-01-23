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Прекратен продукт

Мини Hi-Fi система

NTRX500/10

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Съвършените машини за звук

Оставете басите да ви възхитят с тази 650 W система с NX бас, идеална за всяко парти. Нека Auto DJ смесва записите от USB устройството ви, извлича поточно мелодии от всеки смартфон чрез Bluetooth® и използва 260 хиляди светлинни ефекта, за да се забавлявате максимално.

Виж всички предимства

Завладяващ звук

Съвършените машини за звук

  • 650 W

  • Bluetooth

260 000 LED светлини за чудесна парти атмосфера

260 000 LED светлини за чудесна парти атмосфера

Добавете към всяко парти съвършена атмосфера, усещане и страст, с помощта на хиляди цветни светлини, които премигват, пробляскват и се движат в такт с музиката ви. Лесно избирате цветовете на светлините според темата си или просто избирате една от многото настройки на системата. Натиснете бутона за NX бас, за да направите светлинното шоу дори по-интензивно.

Auto-DJ за автоматично смесване на записи на USB устройство

Auto-DJ за автоматично смесване на записи на USB устройство

Можете да автоматизирате мелодиите си с Auto-DJ. Функцията автоматично смесва записите на свързано USB устройство. Добавете звукови ефекти с DJ пулта. Озвучавайте непрекъснато!

650 W RMS обща изходна мощност / 8800 W PMPO

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

23/01/2016

Eesti

Eesti

Hea!!

Väga hea, puhas ja tugev passiheli. Manuaalne equalizer.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem

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      Откази от отговорност

      1. Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.