Прекратен продукт
Истинска машина за парти
Дайте начало на съвършеното парти сега. С двойните въртящи се дискове на Philips NTRX100 можете да възпроизвеждате и зареждате два смартфона, да миксирате и съчетавате от библиотеките на устройствата. Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth благодарение на сдвояване с едно докосване чрез NFC.
380 W
Наличен в цялата гама, NX бас временно усилва екстремно басите и силата на звука. Натиснете бутона NX бас, за да раздвижите звука, да накарате светлинните ефекти да полудеят и да усетите как завладяващите баси от събуфърите разтрисат костите ви.
Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Valepav
29/08/2016
България
Много добър саунд.
Ползвам продукта около 2 години. Много съм доволен от звука които изкарва. Редевно ползвам връзката прес блуутот (и от телефона и от телевизора). Единствениа недостатък е че когато пусна радиото винаги тръгва на максимална мощност. Ако някои знае как се настойва това, моля да сподели.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за NTRX100 Мини Hi-Fi система
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за NTRX100 Мини Hi-Fi система
Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.