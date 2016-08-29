ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Основно изображение

Прекратен продукт

Мини Hi-Fi система

NTRX100/12

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Истинска машина за парти

Дайте начало на съвършеното парти сега. С двойните въртящи се дискове на Philips NTRX100 можете да възпроизвеждате и зареждате два смартфона, да миксирате и съчетавате от библиотеките на устройствата. Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth благодарение на сдвояване с едно докосване чрез NFC.

Виж всички предимства

Завладяващ звук

Истинска машина за парти

  • 380 W

Двойният Bluetooth позволява поточното извличане на музика от 2 смартфона

Двойният Bluetooth позволява поточното извличане на музика от 2 смартфона

Бутон NX бас за незабавно усилване на басите и светлинни ефекти

Бутон NX бас за незабавно усилване на басите и светлинни ефекти

Наличен в цялата гама, NX бас временно усилва екстремно басите и силата на звука. Натиснете бутона NX бас, за да раздвижите звука, да накарате светлинните ефекти да полудеят и да усетите как завладяващите баси от събуфърите разтрисат костите ви.

Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

29/08/2016

България

България

Много добър саунд.

Ползвам продукта около 2 години. Много съм доволен от звука които изкарва. Редевно ползвам връзката прес блуутот (и от телефона и от телевизора). Единствениа недостатък е че когато пусна радиото винаги тръгва на максимална мощност. Ако някои знае как се настойва това, моля да сподели.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за NTRX100 Мини Hi-Fi система

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за NTRX100 Мини Hi-Fi система

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.