Прекратен продукт
Завладяващ звук
Плоска и позволяваща монтиране на стена, тази елегантна музикална микросистема Philips MCM233/12 се вписва във всеки интериор. Наслаждавайте се на музиката от вашите компактдискове или свържете портативен плейър към USB Direct или MP3 Link, за да бъде пълно удоволствието от музиката.
20 W
Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.
Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.
Тази система има обща изходна мощност 20 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.
4.3
от 5
7
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
Tomas2
02/07/2016
Česká republika
Výborný a krásný výrobek
Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
kamilwr
22/09/2013
Polska
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM233 Elegancka mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM233 Elegancka mikrowieża
bartpyt
09/12/2012
Polska
Stylowy funkcjonalny produkt
Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM233 Elegancka mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM233 Elegancka mikrowieża