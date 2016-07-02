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Прекратен продукт

Елегантна микро озвучителна система

MCM233/12

4.3

| (7) Отзиви | 86% препоръчват този продукт

Завладяващ звук

Плоска и позволяваща монтиране на стена, тази елегантна музикална микросистема Philips MCM233/12 се вписва във всеки интериор. Наслаждавайте се на музиката от вашите компактдискове или свържете портативен плейър към USB Direct или MP3 Link, за да бъде пълно удоволствието от музиката.

Виж всички предимства

Звукова система, която подхожда на вашия дом

Завладяващ звук

  • 20 W

Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

обща изходна мощност 20 W RMS

обща изходна мощност 20 W RMS

Тази система има обща изходна мощност 20 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

7

Отзиви

86%

препоръчват този продукт

2
1

02/07/2016

Česká republika

Česká republika

Výborný a krásný výrobek

Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

22/09/2013

Polska

Polska

najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi

najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM233 Elegancka mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM233 Elegancka mikrowieża

09/12/2012

Polska

Polska

Stylowy funkcjonalny produkt

Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM233 Elegancka mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM233 Elegancka mikrowieża

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