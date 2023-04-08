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  • Завладяващ звук

Прекратен продукт

Heritage AudioDVD компонентна Hi-Fi система

MCD909/12

5
| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Завладяващ звук
Изпитайте висококачествения звук с висока вярност с DVD компонентната Hi-Fi система Philips, произведена с първокласни материали. Предусилвателите с електронни лампи дават кристална чистота на звука. Мултимедийният интерфейс за пълна висока детайлност (HDMI) осигурява картина с по-добра рязкост.
Виж всички предимства

Насладете се на топлия Hi-Fi звук

Завладяващ звук

  • Hi-Fi тонколона

  • Копринена куполна пищялка

  • 150 W

Първокласни Hi-Fi тонколони за безупречно чист и естествен звук

Първокласни Hi-Fi тонколони за безупречно чист и естествен звук

С вградените Hi-Fi тонколони можете да слушате звук с най-високо качество, какъвто обикновено се очаква само от първокласните системи за меломани. Аналоговата технология на тонколоните дава звук, който е по-приятен за нашия нелинеен слух. Звукът от обла тонколона е с малки изкривявания и е винаги предпочитан заради ясното и детайлно, топло и реалистично качество.

Неодимови лентови "пищялки" с впечатляваща аудио вярност

Неодимови лентови "пищялки" с впечатляваща аудио вярност

Неодимовият лентов говорител за високи честоти е еднополюсен високоговорител за високи честоти, който дава динамичен и отчетлив звук отпред. Това е характеристика, която се използва често в аудио системи от висок клас за възпроизвеждане на звук с изключителна вярност. Конвенционалните високоговорители за високи честоти с конуси и куполи са с намотка с насочено движение, докато еднополюсният неодимов лентов говорител за високи честоти излъчва високи честоти в пълен обхват от 180 градуса. Това рязко увеличава широчината на звуковия спектър при по-високите тонове и разширява зоната на "идеалното място" за възпроизвеждане на широк, кристално ясен и естествен звук дори от компактни аудио системи.

Позлатен съединител на високоговорителия за най-добро предаване на сигнала

Позлатен съединител на високоговорителия за най-добро предаване на сигнала

Позлатеният съединител на високоговорителя гарантира по-добро предаване на сигнала в сравнение с традиционните съединения тип "клипс". Освен това, той минимизира загубата на електрически сигнал от усилвателя до кутията на високоговорителя, което дава възможно най-близко до реалността възпроизвеждане на звука.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

08/04/2023

Polska

Polska

Super

Naprawdę polecam.Mimo upływu lat sprzęt najwyższej jakości..

Този отзив е направен за Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

Този отзив е направен за Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

02/09/2016

Polska

Polska

To na prawdę wysoka półka.

Bardzo zaskakująco dobry i wierny dźwięk. Dzięki temu odtwarzaczowi usłyszałem (w słuchawkach HiFi) na swoich starych i dobrze znanych płytach po raz pierwszy dźwięki, których nie odtwarzał mój poprzedni - znacznie droższy, większy (i niesłusznie uważany za lepszy) sprzęt renomowanej firmy audiofilskiej. Do tej pory nie wierzyłem, że tak małe kolumny są w stanie wydobyć tak dobry (wierny i czysty) dźwięk - szczególnie w tak szerokim zakresie tonów. Bardzo niskie i ciepłe basy. Bardzo czyste wysokie tony nawet w utworach, które przesterowują niemal każde kolumny!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

28/02/2016

România

România

raport calitatre-pret excelent

Sunt un om foarte pretentios si recenzia mea s-ar putea sa para putin prea dura.Design excelent, Sunetul este unul foarte bun. Lampile se incalzesc destul de repede, aparatul porneste in 13 secunde aproximativ. Per total este un produs care isi merita banii. Puntul lui forte este sunetul de o calitate peste medie. De reprosat: scrisul de pe boxe este intr-o parte, probabil ca masina care a imprimat nu a fost calibrata cu pozitia difuzoarelor in momentul imprimarii. Dvd-ul de pe acest produs este aproape inutil, mai util era sa fie compatibil SACD, dar asta este strict parerea mea. Telecomanda vrea sa fie si ea una demna de produsele hi-end, are un aspect excelent , este f intuitiva, dar putin cam incomoda la manipulare. Ca o concluzie: este un produs cu un sunet de calitate superioara.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Heritage Audio MCD909 Sistem DVD Hi-Fi cu componente

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Heritage Audio MCD909 Sistem DVD Hi-Fi cu componente

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