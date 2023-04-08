Прекратен продукт
Hi-Fi тонколона
Копринена куполна пищялка
150 W
С вградените Hi-Fi тонколони можете да слушате звук с най-високо качество, какъвто обикновено се очаква само от първокласните системи за меломани. Аналоговата технология на тонколоните дава звук, който е по-приятен за нашия нелинеен слух. Звукът от обла тонколона е с малки изкривявания и е винаги предпочитан заради ясното и детайлно, топло и реалистично качество.
Неодимовият лентов говорител за високи честоти е еднополюсен високоговорител за високи честоти, който дава динамичен и отчетлив звук отпред. Това е характеристика, която се използва често в аудио системи от висок клас за възпроизвеждане на звук с изключителна вярност. Конвенционалните високоговорители за високи честоти с конуси и куполи са с намотка с насочено движение, докато еднополюсният неодимов лентов говорител за високи честоти излъчва високи честоти в пълен обхват от 180 градуса. Това рязко увеличава широчината на звуковия спектър при по-високите тонове и разширява зоната на "идеалното място" за възпроизвеждане на широк, кристално ясен и естествен звук дори от компактни аудио системи.
Позлатеният съединител на високоговорителя гарантира по-добро предаване на сигнала в сравнение с традиционните съединения тип "клипс". Освен това, той минимизира загубата на електрически сигнал от усилвателя до кутията на високоговорителя, което дава възможно най-близко до реалността възпроизвеждане на звука.
5.0
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Pablo Pablo
08/04/2023
Polska
Super
Naprawdę polecam.Mimo upływu lat sprzęt najwyższej jakości..
Този отзив е направен за Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Този отзив е направен за Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
grabek
02/09/2016
Polska
To na prawdę wysoka półka.
Bardzo zaskakująco dobry i wierny dźwięk. Dzięki temu odtwarzaczowi usłyszałem (w słuchawkach HiFi) na swoich starych i dobrze znanych płytach po raz pierwszy dźwięki, których nie odtwarzał mój poprzedni - znacznie droższy, większy (i niesłusznie uważany za lepszy) sprzęt renomowanej firmy audiofilskiej. Do tej pory nie wierzyłem, że tak małe kolumny są w stanie wydobyć tak dobry (wierny i czysty) dźwięk - szczególnie w tak szerokim zakresie tonów. Bardzo niskie i ciepłe basy. Bardzo czyste wysokie tony nawet w utworach, które przesterowują niemal każde kolumny!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Costin
28/02/2016
România
raport calitatre-pret excelent
Sunt un om foarte pretentios si recenzia mea s-ar putea sa para putin prea dura.Design excelent, Sunetul este unul foarte bun. Lampile se incalzesc destul de repede, aparatul porneste in 13 secunde aproximativ. Per total este un produs care isi merita banii. Puntul lui forte este sunetul de o calitate peste medie. De reprosat: scrisul de pe boxe este intr-o parte, probabil ca masina care a imprimat nu a fost calibrata cu pozitia difuzoarelor in momentul imprimarii. Dvd-ul de pe acest produs este aproape inutil, mai util era sa fie compatibil SACD, dar asta este strict parerea mea. Telecomanda vrea sa fie si ea una demna de produsele hi-end, are un aspect excelent , este f intuitiva, dar putin cam incomoda la manipulare. Ca o concluzie: este un produs cu un sunet de calitate superioara.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Heritage Audio MCD909 Sistem DVD Hi-Fi cu componente
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Heritage Audio MCD909 Sistem DVD Hi-Fi cu componente