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Heritage Audio DVD компонентна Hi-Fi система

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Heritage AudioDVD компонентна Hi-Fi система

MCD909/12

Heritage Audio DVD компонентна Hi-Fi система

Прекратен продукт

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Поддържа управление на избрани модели Bluetooth високоговорители Philips, саундбарове, парти високоговорители, микросистеми, CD аудио системи и преносими радиа.

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Приложение Philips Entertainment

Софтуер и драйвери

Readme файл за надстройка на фърмуера - English (US)

  • версия: 1
  • PDF файл, 272.5 kB
  • 28 August 2015

Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт - English (US)

  • PDF файл, 1 MB
  • 30 November 2023

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 765 kB
  • 17 November 2023

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