Продължавайте да почиствате зъбите си по най-добрия начин с напомнянията на BrushSync

Знаете ли, че главите за четки стават по-малко ефективни след три месеца? Специалистите по дентална медицина препоръчват редовно да сменяте главата за четката, затова четките за зъби Philips Sonicare са снабдени с технологията BrushSync. Тя проследява колко често и колко интензивно си миете зъбите, след което ви напомня да смените главата за четката, когато настъпи време за нова.