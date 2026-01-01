HX9002/87
Главата за четка за ежедневно почистване
Отстранете скритата плака между зъбите с тази сменяема глава за четка Intercare от Philips Sonicare. За отлично почистване всеки ден.Вижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Нашата глава за четка Intercare използва изключително дълги косъмчета, които помагат за отстраняването на до 3 пъти повече плака** от пространствата между зъбите и труднодостъпните места.
Четките за зъби Philips Sonicare почистват нежно, но ефективно и се грижат за зъбите и венците с до 62 000 движения на косъмчетата. Действието на течността на Sonicare подпомага почистването с косъмчета, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.
Всички глави за четки Philips Sonicare са внимателно проектирани и клинично тествани. Така че можете да сте сигурни, че те отговарят на най-високите стандарти за качество, безопасност и производителност.
Знаете ли, че главите за четки стават по-малко ефективни след три месеца? Специалистите по дентална медицина препоръчват редовно да сменяте главата за четката, затова четките за зъби Philips Sonicare са снабдени с технологията BrushSync. Тя проследява колко често и колко интензивно си миете зъбите, след което ви напомня да смените главата за четката, когато настъпи време за нова.
Тази глава за четка е съвместима с всички електрически четки за зъби Philips Sonicare.*** Просто я включете с щракване или изключете за лесна смяна и почистване.
Поели сме ангажимент да намалим използването на пластмаса на основата на изкопаеми горива в нашите продукти. Ето защо 70% от пластмасата в тази глава за четка е на биологична основа.*
Всички наши глави за четки се предлагат в опаковки на хартиена основа, които могат да се рециклират, където има налични съоръжения.
