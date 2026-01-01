Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
    Philips Sonicare I InterCare Комплект от 2 глави за четка

    HX9002/87

    Главата за четка за ежедневно почистване

    Отстранете скритата плака между зъбите с тази сменяема глава за четка Intercare от Philips Sonicare. За отлично почистване всеки ден.

    Philips Sonicare I InterCare Комплект от 2 глави за четка

    Главата за четка за ежедневно почистване

    Достигат дълбоко между зъбите

    • Достигат дълбоко между зъбите
    • Средно мека
    • 70% биопластмаса*
    Дълбоко почистване в пространствата между зъбите и труднодостъпните места

    Дълбоко почистване в пространствата между зъбите и труднодостъпните места

    Нашата глава за четка Intercare използва изключително дълги косъмчета, които помагат за отстраняването на до 3 пъти повече плака** от пространствата между зъбите и труднодостъпните места.

    Действие на течността на Sonicare

    Действие на течността на Sonicare

    Четките за зъби Philips Sonicare почистват нежно, но ефективно и се грижат за зъбите и венците с до 62 000 движения на косъмчетата. Действието на течността на Sonicare подпомага почистването с косъмчета, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.

    Доказано ефективна грижа за устната кухина

    Доказано ефективна грижа за устната кухина

    Всички глави за четки Philips Sonicare са внимателно проектирани и клинично тествани. Така че можете да сте сигурни, че те отговарят на най-високите стандарти за качество, безопасност и производителност.

    Продължавайте да почиствате зъбите си по най-добрия начин с напомнянията на BrushSync

    Продължавайте да почиствате зъбите си по най-добрия начин с напомнянията на BrushSync

    Знаете ли, че главите за четки стават по-малко ефективни след три месеца? Специалистите по дентална медицина препоръчват редовно да сменяте главата за четката, затова четките за зъби Philips Sonicare са снабдени с технологията BrushSync. Тя проследява колко често и колко интензивно си миете зъбите, след което ви напомня да смените главата за четката, когато настъпи време за нова.

    Подходяща за всички дръжки с кликване на Philips Sonicare

    Подходяща за всички дръжки с кликване на Philips Sonicare

    Тази глава за четка е съвместима с всички електрически четки за зъби Philips Sonicare.*** Просто я включете с щракване или изключете за лесна смяна и почистване.

    Изработена от 70% пластмаса на биологична основа

    Изработена от 70% пластмаса на биологична основа

    Поели сме ангажимент да намалим използването на пластмаса на основата на изкопаеми горива в нашите продукти. Ето защо 70% от пластмасата в тази глава за четка е на биологична основа.*

    Опаковка на хартиена основа, която може да се рециклира

    Опаковка на хартиена основа, която може да се рециклира

    Всички наши глави за четки се предлагат в опаковки на хартиена основа, които могат да се рециклират, където има налични съоръжения.

    Технически данни

    • Дизайн и покритие

      Усещане на твърдост на косъмчетата
      Средно мека
      Цвят
      Бяло
      Напомнящи косъмчета
      Цветът на сините косъмчета избледнява
      Размер
      Стандартна форма
      Интелигентно разпознаване на главата на четката
      Да

    • Съвместимост

      Система на главата за четка
      Поставяне с щракване
      Не е подходяща за
      Philips One
      Съвместими четки за зъби
      Sonicare на Philips

    • Включени в комплекта

      Глави за четка
      2 I InterCare

    • Качество и производителност

      Резервни части
      На всеки 3 месеца
      Тествана
      за оптимална употреба
      Предимства
      Отстраняване на плаката

    • прехвърлено на пластмасата на главата за четка на базата на баланса на масата.
    • *В сравнение с ръчна четка за зъби.
    • ** С изключение на Philips One.

