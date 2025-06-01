По-бели и по-здрави зъби, завинаги
HX7420/01
Усъвършенствана грижа за по-здрави венци***
Поддържайте здравето на венците си всеки път, когато ги миете. Нашата технология Sonicare от следващо поколение предлага мощно, но нежно почистване, дори в труднодостъпни зони, за до 7 пъти по-здрави венци** и до 10 пъти повече премахната плака*.Вижте всички предимства
Подпомагайте здравето на венците си с тази специално разработена глава на четката G3 за здрави венци. Разположението на косъмчетата позволява на външните косъмчета да поддържат линията на венците почистена дори когато се фокусирате върху зъбите си. Резултатът е до 7 пъти по-здрави венци за две седмици**. Нейната разработена гъвкавост също така ви помага да отстранявате до 10 пъти повече плака в сравнение с ръчната четка за зъби*.
Тази електрическа четка за зъби използва технологията Sonicare от следващо поколение, която осигурява най-надеждното и последователно четкане за отлични резултати всеки път. Моторът регулира мощността автоматично, така че да няма спад в производителността, когато достигнете по-трудни за почистване зони. Насладете се на нежно, но ефективно почистване на зъбите и венците с 62 000 движения на влакната в минута. Sonicare Fluid Action подпомага почистването на влакната, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.
Тази електрическа четка за зъби Sonicare има светлинен пръстен в основата си, който нежно ви уведомява, ако прекалявате с натиска. Просто намалете натиска, когато светне, и венците ви ще са предпазени.
Ускорете почистването си с 12 настройки за четкане. Независимо дали искате малко повече енергия, или конкретен фокус за почистване, можете да го направите. Избирайте между режими като Clean, Sensitive, Gum Health и White. Изберете една от трите настройки за интензивност.
Постигнете целите си за грижа за устната кухина с четката за зъби и приложението Sonicare. Двете устройства се свързват безпроблемно, за да предоставят направлявано четкане, съвети и трикове и персонализирано за вас съдържание. Заедно вие сте непобедими.
Нашият калъф за зареждане с вграден порт за зареждане ви позволява да зареждате устройството си в движение. Той е достатъчно здрав, за да предпази четката ви за зъби Sonicare, и същевременно достатъчно компактен, за да се побере във всяка чанта, което го прави идеален спътник при пътуване.
Увеличете времето на сесията за почистване с таймерите за почистване на Sonicare. На всеки 20 секунди BrushPacer ще ви подканя да почистите нова зона. След 2 минути SmartTimer ще покаже, че сесията е приключила.
Знаете ли, че главите за четки стават по-малко ефективни след три месеца? Специалистите по дентална медицина препоръчват редовно да сменяте главата за четката, затова четките за зъби Philips Sonicare имат напомняне за смяна на главата на четката. Тя проследява колко често и колко интензивно си миете зъбите, след което ви напомня да смените главата за четката, когато настъпи време за нова.
До 21 дни редовно миене на зъбите с едно зареждане. Това внася ново ниво на удобство в ежедневието ви.
