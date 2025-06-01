Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • Усъвършенствана грижа за по-здрави венци*** Усъвършенствана грижа за по-здрави венци*** Усъвършенствана грижа за по-здрави венци***

    Philips Sonicare Series 7100 Акумулаторна четка за зъби

    HX7420/01

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    Усъвършенствана грижа за по-здрави венци***

    Поддържайте здравето на венците си всеки път, когато ги миете. Нашата технология Sonicare от следващо поколение предлага мощно, но нежно почистване, дори в труднодостъпни зони, за до 7 пъти по-здрави венци** и до 10 пъти повече премахната плака*.

    Вижте всички предимства

    Philips Sonicare Series 7100 Акумулаторна четка за зъби

    Сходни продукти

    Вижте всички Серия 7000

    Революция в грижата за

    здравето на устната кухина

    По-бели и по-здрави зъби, завинаги

    Запознайте се с технологията Sonicare

    Усъвършенствана грижа за по-здрави венци***

    Нежно отстранява до 10 пъти повече плака*

    • Отстраняване на до 10 пъти повече плака*
    • До 7 пъти по-здрави венци**
    • Технология Sonicare от следващо поколение
    • Визуален сензор за натиск
    • 4 режима за четкане, 3 степени на интензивност
    До 7 пъти по-здрави венци**

    До 7 пъти по-здрави венци**

    Подпомагайте здравето на венците си с тази специално разработена глава на четката G3 за здрави венци. Разположението на косъмчетата позволява на външните косъмчета да поддържат линията на венците почистена дори когато се фокусирате върху зъбите си. Резултатът е до 7 пъти по-здрави венци за две седмици**. Нейната разработена гъвкавост също така ви помага да отстранявате до 10 пъти повече плака в сравнение с ръчната четка за зъби*.

    Технология Sonicare от следващо поколение

    Технология Sonicare от следващо поколение

    Тази електрическа четка за зъби използва технологията Sonicare от следващо поколение, която осигурява най-надеждното и последователно четкане за отлични резултати всеки път. Моторът регулира мощността автоматично, така че да няма спад в производителността, когато достигнете по-трудни за почистване зони. Насладете се на нежно, но ефективно почистване на зъбите и венците с 62 000 движения на влакната в минута. Sonicare Fluid Action подпомага почистването на влакната, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.

    Помогнете с предпазването на венците си със сензора за натиск

    Помогнете с предпазването на венците си със сензора за натиск

    Тази електрическа четка за зъби Sonicare има светлинен пръстен в основата си, който нежно ви уведомява, ако прекалявате с натиска. Просто намалете натиска, когато светне, и венците ви ще са предпазени.

    Изберете идеалното почистване за вас

    Изберете идеалното почистване за вас

    Ускорете почистването си с 12 настройки за четкане. Независимо дали искате малко повече енергия, или конкретен фокус за почистване, можете да го направите. Избирайте между режими като Clean, Sensitive, Gum Health и White. Изберете една от трите настройки за интензивност.

    Информация за четкането в дланта на ръката ви

    Информация за четкането в дланта на ръката ви

    Постигнете целите си за грижа за устната кухина с четката за зъби и приложението Sonicare. Двете устройства се свързват безпроблемно, за да предоставят направлявано четкане, съвети и трикове и персонализирано за вас съдържание. Заедно вие сте непобедими.

    Носете грижата, зареждайте я навсякъде

    Носете грижата, зареждайте я навсякъде

    Нашият калъф за зареждане с вграден порт за зареждане ви позволява да зареждате устройството си в движение. Той е достатъчно здрав, за да предпази четката ви за зъби Sonicare, и същевременно достатъчно компактен, за да се побере във всяка чанта, което го прави идеален спътник при пътуване.

    Насочвани сесии за четкане

    Насочвани сесии за четкане

    Увеличете времето на сесията за почистване с таймерите за почистване на Sonicare. На всеки 20 секунди BrushPacer ще ви подканя да почистите нова зона. След 2 минути SmartTimer ще покаже, че сесията е приключила.

    Продължавайте да почиствате зъбите си по най-добрия начин с напомняне за смяна на главата на четката

    Продължавайте да почиствате зъбите си по най-добрия начин с напомняне за смяна на главата на четката

    Знаете ли, че главите за четки стават по-малко ефективни след три месеца? Специалистите по дентална медицина препоръчват редовно да сменяте главата за четката, затова четките за зъби Philips Sonicare имат напомняне за смяна на главата на четката. Тя проследява колко често и колко интензивно си миете зъбите, след което ви напомня да смените главата за четката, когато настъпи време за нова.

    21 дни редовно миене на зъбите

    21 дни редовно миене на зъбите

    До 21 дни редовно миене на зъбите с едно зареждане. Това внася ново ниво на удобство в ежедневието ви.

    Технически данни

    • Степени на интензивност

      Високо
      За подсилване на вашето почистване
      Средно
      За ежедневно почистване
      Ниски
      За чувствителни зъби и венци

    • Захранване

      Напрежение
      100 – 240 V

    • Технически спецификации

      Батерия
      Акумулаторна
      Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване)
      21 ден
      Тип батерия
      Литиево-йонна
      Консумация на енергия
      Режим на готовност без дисплей <0,5 W

    • Дизайн и покритие

      Цвят
      Бяло

    • Сервиз

      Гаранция
      2 години ограничена гаранция

    • Съвместимост

      Съвместимост с Android
      Телефони с Android с Bluetooth 4.0 и по-нова версия
      Безжична технология Bluetooth
      Свързано приложение за почистване
      Съвместимост с iOS
      iPhone с Bluetooth 4.0 и по-нова версия

    • Лесна употреба

      Индикатор за батерията
      Светещата икона показва състоянието на батерията
      Дръжка
      Тънък и ергономичен дизайн
      Съвместимост на дръжката
      Лесно поставяне на главите с щракване
      Калъф за пътуване
      Зареждащ калъф за пътуване
      Таймер
      BrushPacer и SmartTimer

    • Включени в комплекта

      Дръжка
      1 четка за зъби с акумулаторна батерия 7100
      Калъф за пътуване
      1 калъф за зареждане при пътуване
      Глава на четка
      1 G3 Premium Gum Care
      Зарядно устройство
      1 USB-A зарядно устройство

    • Работни показатели при почистване

      Отстраняване на плаката
      До 10 пъти по-ефективно*
      Gum Health
      До 7 пъти по-здрави венци**
      Скорост
      62 000 движения на четката/мин

    • Режими

      Clean
      За изключително ежедневно почистване
      Бяло
      За премахване на повърхностни петна
      Sensitive
      За чувствителни зъби и венци
      Gum Health
      Нежно масажира венците ви

    • Технология с интелигентен сензор

      Обратна връзка при натиск
      • Светлинният пръстен светва в лилаво
      • Вибрация и пулсиращ звук
      Напомняне за смяна
      BrushSync ви уведомява кога да сменяте главата на четката

    • Приложение Sonicare

      Доклади за проследяване и прогрес
      Наблюдава моделите на четкане с течение на времето, като ви помага да поддържате добро орално здраве.

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.
    Clippin

    Намерете резервна част или аксесоар

    Отидете на Части и аксесоари

    Принадлежности

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • в труднодостъпните зони; в сравнение с ръчна четка за зъби след 2 седмици
    • * при режим Gum Health в сравнение с ръчна четка за зъби след 2 седмици
    • ** в сравнение с ръчна четка за зъби

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.