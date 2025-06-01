До 7 пъти по-здрави венци**

Подпомагайте здравето на венците си с тази специално разработена глава на четката G3 за здрави венци. Разположението на косъмчетата позволява на външните косъмчета да поддържат линията на венците почистена дори когато се фокусирате върху зъбите си. Резултатът е до 7 пъти по-здрави венци за две седмици**. Нейната разработена гъвкавост също така ви помага да отстранявате до 10 пъти повече плака в сравнение с ръчната четка за зъби*.