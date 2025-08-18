По-бели и по-здрави зъби, завинаги
HX3792/11
Интелигентно миене на зъби за персонализирано и нежно почистване
Показва ефективността на ежедневното миене на зъбите с вграден смарт екран. Нежен към венците с нов режим Gum Pro и сензор за налягане за орално здраве. Почистете с главата за четка G3 Premium Gum Care за изключително изживяване при миене на зъбите.Вижте всички предимства
Вашата Philips Sonicare Advanced Clean е оборудвана с усъвършенстван сензор, който измерва натиска, който прилагате, докато миете зъбите си. Ако приложите твърде силен натиск, четката за зъби ще предостави незабавна обратна връзка, за да покаже, че трябва да регулирате натиска. Тази обратна връзка се означава от светъл пръстен с оранжев цвят в долната част на дръжката.
Вграденият интелигентен екран осигурява незабавна обратна връзка за натиска на почистването, продължителността, живота на батерията и дори известие кога да смените главата на четката. Едно щракване, за да овладеете ключови съобщения за по-добри навици за почистване на зъбите, без да инсталирате приложение.
Нашето уникално звуково почистващо движение е внимателно калибрирано, за да създаде нежни микромехурчета, които достигат дълбоко между зъбите. 31 000 движения с четка в минута** нежно почистват зъбите ви, разграждат плаката и я отстраняват за изключително почистване всеки ден.
2-минутен SmarTimer и 30-секунден QuadPacer ви насочват да четкате зъбите си за препоръчителното време във всички области на устата, за да се гарантира пълно почистване.
Главата на четката G3 Premium Gum Care е обвита с гел. Той нежно абсорбира прекомерния натиск върху венците и зъбите ви за най-добро почистване. Горната част на косъмчетата е закръглена, а дизайнът на извивката е за да увеличи контактната повърхност на косъмчетата, да предпазва венците и да ги почиства ефективно.
Серията Philips Sonicare Advanced Clean 6800 има 5 режима за всичките ви нужди за почистване на зъбите. Режимът "Clean" осигурява изключително ежедневно почистване. Режимът "Gum Pro" с тройно честотно преобразуване осигурява чистота и грижа в един избор. Режим "Deep" осигурява освежаващо и цялостно почистване. Режимът "Sensitive" нежно се грижи за деликатните венци и почиства зъбите. Режимът "White" премахва петна ефикасно.
Нашата програма „Лесен старт“ ви дава възможност за постепенно и нежно увеличаване на мощността на четкане през първите 14 използвания на новата ви четка за зъби.
