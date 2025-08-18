Сензорът за натиск помага за предпазване на зъбите и венците

Вашата Philips Sonicare Advanced Clean е оборудвана с усъвършенстван сензор, който измерва натиска, който прилагате, докато миете зъбите си. Ако приложите твърде силен натиск, четката за зъби ще предостави незабавна обратна връзка, за да покаже, че трябва да регулирате натиска. Тази обратна връзка се означава от светъл пръстен с оранжев цвят в долната част на дръжката.