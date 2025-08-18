Летни намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Летни намаления! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • Интелигентно миене на зъби за персонализирано и нежно почистване Интелигентно миене на зъби за персонализирано и нежно почистване Интелигентно миене на зъби за персонализирано и нежно почистване

    Philips Sonicare Sonic electric toothbrush Авангардно почистване

    HX3792/11

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    Интелигентно миене на зъби за персонализирано и нежно почистване

    Показва ефективността на ежедневното миене на зъбите с вграден смарт екран. Нежен към венците с нов режим Gum Pro и сензор за налягане за орално здраве. Почистете с главата за четка G3 Premium Gum Care за изключително изживяване при миене на зъбите.

    Вижте всички предимства

    Philips Sonicare Sonic electric toothbrush Авангардно почистване

    Сходни продукти

    Вижте всички 5 серия за здраве на венците

    Революция в грижата за

    здравето на устната кухина

    По-бели и по-здрави зъби, завинаги

    Запознайте се с технологията Sonicare

    Интелигентно миене на зъби за персонализирано и нежно почистване

    Насладете се на ново ниво на грижа за устната кухина!

    • Интелигентен екран
    • Усъвършенствана звукова технология
    • Сензор за натиск
    • 5 режима на почистване на зъбите
    Сензорът за натиск помага за предпазване на зъбите и венците

    Сензорът за натиск помага за предпазване на зъбите и венците

    Вашата Philips Sonicare Advanced Clean е оборудвана с усъвършенстван сензор, който измерва натиска, който прилагате, докато миете зъбите си. Ако приложите твърде силен натиск, четката за зъби ще предостави незабавна обратна връзка, за да покаже, че трябва да регулирате натиска. Тази обратна връзка се означава от светъл пръстен с оранжев цвят в долната част на дръжката.

    Интелигентен екран за незабавна проверка на ефективността на почистването на зъбите

    Интелигентен екран за незабавна проверка на ефективността на почистването на зъбите

    Вграденият интелигентен екран осигурява незабавна обратна връзка за натиска на почистването, продължителността, живота на батерията и дори известие кога да смените главата на четката. Едно щракване, за да овладеете ключови съобщения за по-добри навици за почистване на зъбите, без да инсталирате приложение.

    Нашата технология ви предлага мощно, но нежно почистване

    Нашата технология ви предлага мощно, но нежно почистване

    Нашето уникално звуково почистващо движение е внимателно калибрирано, за да създаде нежни микромехурчета, които достигат дълбоко между зъбите. 31 000 движения с четка в минута** нежно почистват зъбите ви, разграждат плаката и я отстраняват за изключително почистване всеки ден.

    Четкайте зъбите си оптимално със SmarTimer и QuadPacer

    Четкайте зъбите си оптимално със SmarTimer и QuadPacer

    2-минутен SmarTimer и 30-секунден QuadPacer ви насочват да четкате зъбите си за препоръчителното време във всички области на устата, за да се гарантира пълно почистване.

    Глава за четка G3 за абсорбиране на прекомерния натиск върху венците ви

    Глава за четка G3 за абсорбиране на прекомерния натиск върху венците ви

    Главата на четката G3 Premium Gum Care е обвита с гел. Той нежно абсорбира прекомерния натиск върху венците и зъбите ви за най-добро почистване. Горната част на косъмчетата е закръглена, а дизайнът на извивката е за да увеличи контактната повърхност на косъмчетата, да предпазва венците и да ги почиства ефективно.

    5 режима: Clean (Почистване), Gum Care (Грижа за венците), Deep Clean (Дълбоко почистване), Sensitive (За чувствителни зъби), White (Избелване)

    5 режима: Clean (Почистване), Gum Care (Грижа за венците), Deep Clean (Дълбоко почистване), Sensitive (За чувствителни зъби), White (Избелване)

    Серията Philips Sonicare Advanced Clean 6800 има 5 режима за всичките ви нужди за почистване на зъбите. Режимът "Clean" осигурява изключително ежедневно почистване. Режимът "Gum Pro" с тройно честотно преобразуване осигурява чистота и грижа в един избор. Режим "Deep" осигурява освежаващо и цялостно почистване. Режимът "Sensitive" нежно се грижи за деликатните венци и почиства зъбите. Режимът "White" премахва петна ефикасно.

    Лесен старт за облекчаване на прехода

    Лесен старт за облекчаване на прехода

    Нашата програма „Лесен старт“ ви дава възможност за постепенно и нежно увеличаване на мощността на четкане през първите 14 използвания на новата ви четка за зъби.

    Технически данни

    • Захранване

      Напрежение
      5 Vdc

    • Технически спецификации

      Батерия
      Акумулаторна
      Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване)
      До 14 дни
      Тип батерия
      Литиево-йонна

    • Дизайн и покритие

      Цвят
      Черен металик

    • Сервиз

      Гаранция
      2 години ограничена гаранция

    • Лесна употреба

      Система на главата за четка
      Лесно поставяне на главите с щракване

    • Включени в комплекта

      Дръжка
      1 Philips Sonicare Advanced Clean
      Глави за четка
      1 G3 Premium Gum Care
      Зарядно устройство
      1 зарядно устройство

    • Работни показатели при почистване

      Таймер
      BrushPacer и SmarTimer
      Обратна връзка при натиск
      Пръстенът светва в оранжево в долната част на дръжката

    • Режими

      Clean
      За изключително ежедневно почистване (2 минути)
      Бяло
      Премахва петна по зъбите (2 минути 30 секунди)
      Deep Clean
      За тонизиращо и цялостно почистване (3 минути)
      Sensitive
      Нежно почистване на венците (2 минути)
      Gum Pro
      Изключително чист и нежен масаж на венците (3 минути)

    • Технология с интелигентен сензор

      Напомняне за смяна BrushSync
      • Винаги бъдете информирани кога да
      • смените главата на четката
      Сензор за натиск
      Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.
    Clippin

    Намерете резервна част или аксесоар

    Отидете на Части и аксесоари

    Принадлежности

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • Когато се използва с глава за четка G3 Premium Gum Care в режим "Clean" спрямо ръчна четка за зъби; при лабораторно изследване действителните резултати може да варират
    • * В режими "Gum Pro" или "White"

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.