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Прекратен продукт

Система на цифров AV приемник

HTR3464/12

Усилете и опростете своите домашни развлечения

Обмисляте да преобразувате вашия DVD плейър или рекордер в пълна система за домашно развлечение? Просто ги свържете с тази елегантна и стилна цифрова приемна система и ще получите аудио/видео преживяване като на кино и прецизно възпроизвеждана музика.

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Усилете и опростете своите домашни развлечения

Усъвършенстван усилвател клас D за компактен и мощен звук

Усъвършенстван усилвател клас D за компактен и мощен звук

Съединители Easy-fit™ с цветно кодиране за лесно свързване

Съединители Easy-fit™ с цветно кодиране за лесно свързване

Цветово кодираните съединители за високоговорителите осигуряват просто и предразполагащо потребителя решение за свързване на високоговорителите и събуфера към централното устройство на системата чрез просто включване на съединителите в кодирания със съответния им цвят интерфейс на гърба на централното устройство.

Няколко цифрови входа за качествен звук от други източници

Няколко цифрови входа за качествен звук от други източници

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