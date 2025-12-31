Съединители Easy-fit™ с цветно кодиране за лесно свързване

Цветово кодираните съединители за високоговорителите осигуряват просто и предразполагащо потребителя решение за свързване на високоговорителите и събуфера към централното устройство на системата чрез просто включване на съединителите в кодирания със съответния им цвят интерфейс на гърба на централното устройство.