Прекратен продукт
HTR3464/12
Усилете и опростете своите домашни развлечения
Обмисляте да преобразувате вашия DVD плейър или рекордер в пълна система за домашно развлечение? Просто ги свържете с тази елегантна и стилна цифрова приемна система и ще получите аудио/видео преживяване като на кино и прецизно възпроизвеждана музика.
Цветово кодираните съединители за високоговорителите осигуряват просто и предразполагащо потребителя решение за свързване на високоговорителите и събуфера към централното устройство на системата чрез просто включване на съединителите в кодирания със съответния им цвят интерфейс на гърба на централното устройство.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
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