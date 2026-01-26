Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
    Чопър серия 5000 Кълцаща приставка

    HR1507/00

    Вашият су-шеф в кухнята.

    Нашият хибриден чопър е идеалният кухненски инструмент за приготвяне на домашни ястия. Нарязвайте, режете, настъргвайте, за да приготвите най-взискателните си ястия. Можете също да настържете сирене, да разбиете сметана или да обелите чесън с лекота.

    Чопър серия 5000 Кълцаща приставка

    Вашият су-шеф в кухнята.

    Пригответе ястията си с нашия 6в1 хибриден чопър.

    • Превъзходно нарязване благодарение на технологията PowerChop
    • Създайте всякакви ястия благодарение на нашия 6в1 хибриден чопър
    • Бързи и перфектни резултати благодарение на 650W мотор
    • Пригответе любимите си сосове в стъклената купа с вместимост 2 л
    • Както купата, така и аксесоарите са подходящи за съдомиялна машина.
    Мощно рязане на ваше разположение.

    Мощно рязане на ваше разположение.

    Бързо и перфектно нарязване благодарение на мощния 650W мотор. Създавайте вкусни ястия за нула време.

    Технология PowerChop за превъзходно накълцване

    Технология PowerChop за превъзходно накълцване

    Нарязвайте равномерно меки и твърди съставки благодарение на технологията PowerChop, която комбинира оптимално ножовете, ъгъла на рязане и вътрешната купа.

    Пригответе семейните ястия със стъклената купа от 2 л

    Пригответе семейните ястия със стъклената купа от 2 л

    Трябва да приготвите повече порции за семейството си? Можете да приготвяте в стъклената купа от 2 л от сосове до дипове, салати и ядково масло.

    Четири настройки за скорост за абсолютна прецизност!

    Четири настройки за скорост за абсолютна прецизност!

    Можете да създадете всяко ястие, което желаете, благодарение на четирите настройки за скорост. За по-едро нарязани сосове и пасти използвайте по-ниските скорости, а ако искате да са напълно гладки, използвайте най-високите.

    Без повече плъзгане.

    Без повече плъзгане.

    Нарязвайте без притеснения благодарение на стабилността, която гумената основа осигурява на нашия хибриден кухненски робот.

    Лесно почистване

    Лесно почистване

    Не се притеснявайте за почистването. Купата, остриетата и дисковете са подходящи за съдомиялна машина.

    Един уред, безкрайни възможности!

    Един уред, безкрайни възможности!

    От дипове до салати, този чопър се справя с всякакви съставки с лекота. Можете да режете плодове или зеленчуци, да настъргвате сирене или шоколад и разбира се да нарязвате най-твърдите съставки като ядки и месо.

    Създайте свое собствено ядково масло от нулата.

    Създайте свое собствено ядково масло от нулата.

    Можете лесно да приготвите собствено масло от ядки у дома и да експериментирате с нови и по-здравословни вкусове. Можете дори да направите домашен шоколадов крем за децата си.

    Бързо нарязване благодарение на нашите 4 остриета от неръждаема стомана

    Бързо нарязване благодарение на нашите 4 остриета от неръждаема стомана

    Прецизните остриета с лазерно рязане са специално проектирани да се справят с всичко, за да направят процеса на нарязване възможно най-бърз.

    Нарязвайте зеленчуците си лесно и без усилие

    Нарязвайте зеленчуците си лесно и без усилие

    Пригответе ястията или салатите си без усилие благодарение на нашия диск за рязане, който осигурява бързи и равномерни резултати.

    Настъргване на зеленчуци или сирене с лекота

    Настъргване на зеленчуци или сирене с лекота

    Настъргвайте сирене за гарниране на ястията си или зеленчуци за здравословна салата благодарение на нашия диск за настъргване.

    Белачка за чесън за по-бърза подготовка на ястия

    Белачка за чесън за по-бърза подготовка на ястия

    Трябва да приготвите ястие с много скилидки чесън? Просто монтирайте приставката за белене на чесън и добавете скилидките. Получавате обелен чесън и чисти ръце.

    Настържете сирене за всяко ястие, което приготвяте

    Настържете сирене за всяко ястие, което приготвяте

    Лесно настъргвайте сирене или приготвяйте пюре от картофи за всяка рецепта благодарение на нашия диск за гранулиране.

    Разбита сметана за вашите десерти

    Разбита сметана за вашите десерти

    Лесно приготвяйте разбита сметана или разбивайте белтъци благодарение на диска за емулгиране.

    Технически данни

    • Обща спецификация

      Основен материал
      Пластмаса
      Вторичен материал
      Неръждаема стомана
      Функции
      Скорост 1 / 2 / 3 /4
      Тип продукт
      Хибриден чопър
      Сертификати
      CB
      Капацитет на кошницата
      2L макс.
      Неплъзгащи се крачета
      Да
      Дължина на кабела
      >1.2м
      Технология
      Технология PowerChop
      Вграден превключвател за включване/изключване
      Бутон за включване/изключване
      Почистване на частите в съдомиялна
      Да
      Индикатор за ниво на вместимост
      Да
      Материал на каната
      Стъкло
      Материал на ножа
      Неръждаема стомана
      Завъртания за минута (RPM)
      16,000
      Не съдържа бисфенол A (BPA)
      Да
      Импулсна функция
      Да
      Разглобяеми ножове
      Да
      Възможност за натрошаване на лед
      Да
      Възможност за блендиране на горещи съставки
      <60, но не се препоръчва
      Ниво на шума (стандарт)
      <80dB
      Гаранция
      2 години
      Съвместимост със сухи храни
      Да

    • Технически спецификации

      Захранване
      650 W
      Напрежение
      220 – 240 V
      Честота
      50-60 Hz
      Брой в опаковка
      1 бр. в кутия

    • Функция за безопасност

      Сертификат за безопасност
      CB
      Автоматично спиране на ножовете
      <1,5 сек. според стандарта за безопасност

    • Тегло и размери

      Дължина на продукта
      221,4 мм
      Ширина на продукта
      183,7 мм
      Височина на продукта
      317,9 мм
      Тегло на изделието
      2380 г
      Дължина на опаковката
      367 мм
      Ширина на опаковката
      257 мм
      Височина на опаковката
      240 мм
      Тегло на опаковката
      3724 г

    • Издръжливост

      Ръководство за потребителя
      DFU

    • Държава на произход

      Произведен във
      Китай

