HR1507/00
Вашият су-шеф в кухнята.
Нашият хибриден чопър е идеалният кухненски инструмент за приготвяне на домашни ястия. Нарязвайте, режете, настъргвайте, за да приготвите най-взискателните си ястия. Можете също да настържете сирене, да разбиете сметана или да обелите чесън с лекота.Вижте всички предимства
Бързо и перфектно нарязване благодарение на мощния 650W мотор. Създавайте вкусни ястия за нула време.
Нарязвайте равномерно меки и твърди съставки благодарение на технологията PowerChop, която комбинира оптимално ножовете, ъгъла на рязане и вътрешната купа.
Трябва да приготвите повече порции за семейството си? Можете да приготвяте в стъклената купа от 2 л от сосове до дипове, салати и ядково масло.
Можете да създадете всяко ястие, което желаете, благодарение на четирите настройки за скорост. За по-едро нарязани сосове и пасти използвайте по-ниските скорости, а ако искате да са напълно гладки, използвайте най-високите.
Нарязвайте без притеснения благодарение на стабилността, която гумената основа осигурява на нашия хибриден кухненски робот.
Не се притеснявайте за почистването. Купата, остриетата и дисковете са подходящи за съдомиялна машина.
От дипове до салати, този чопър се справя с всякакви съставки с лекота. Можете да режете плодове или зеленчуци, да настъргвате сирене или шоколад и разбира се да нарязвате най-твърдите съставки като ядки и месо.
Можете лесно да приготвите собствено масло от ядки у дома и да експериментирате с нови и по-здравословни вкусове. Можете дори да направите домашен шоколадов крем за децата си.
Прецизните остриета с лазерно рязане са специално проектирани да се справят с всичко, за да направят процеса на нарязване възможно най-бърз.
Пригответе ястията или салатите си без усилие благодарение на нашия диск за рязане, който осигурява бързи и равномерни резултати.
Настъргвайте сирене за гарниране на ястията си или зеленчуци за здравословна салата благодарение на нашия диск за настъргване.
Трябва да приготвите ястие с много скилидки чесън? Просто монтирайте приставката за белене на чесън и добавете скилидките. Получавате обелен чесън и чисти ръце.
Лесно настъргвайте сирене или приготвяйте пюре от картофи за всяка рецепта благодарение на нашия диск за гранулиране.
Лесно приготвяйте разбита сметана или разбивайте белтъци благодарение на диска за емулгиране.
