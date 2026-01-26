Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • Мощен, бърз, надежден! Мощен, бърз, надежден! Мощен, бърз, надежден!
  • Play Pause

    Чопър серия 3000 Кълцаща приставка

    HR1503/00

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    Мощен, бърз, надежден!

    Този голям и лесен за употреба чопър е идеалният кухненски помощник за приготвяне на домашни ястия. Нарязвайте и смилайте всякакви съставки благодарение на мощния му мотор, докато приготвяте любимите си дипове без усилие.

    Вижте всички предимства

    Чопър серия 3000 Кълцаща приставка

    Сходни продукти

    Вижте всички Уред за нарязване

    Мощен, бърз, надежден!

    Подготвянето на храната никога не е било по-лесно.

    • Превъзходно нарязване благодарение на технологията PowerChop
    • Бързи и перфектни резултати благодарение на 500W мотор
    • Пригответе любимите си дипове и сосове в стъклена купа от 2 л
    • Контролирайте резултата благодарение на 2 настройки за скорост
    • Както купата, така и остриетата са подходящи за съдомиялна.
    Мощност за нарязване в ръцете ви.

    Мощност за нарязване в ръцете ви.

    Бързо и перфектно нарязване благодарение на мощния 500 W мотор. Създайте всяко ястие за нула време.

    Технология PowerChop за превъзходно накълцване

    Технология PowerChop за превъзходно накълцване

    Нарязвайте равномерно меки и твърди съставки благодарение на технологията PowerChop, която съчетава оптимално ножовете, ъгъла на рязане и вътрешната купа.

    Пригответе любимите си дипове в стъклената купа от 2 л

    Пригответе любимите си дипове в стъклената купа от 2 л

    Обичате ли гуакамоле или сте голям фен на песто? Можете да приготвите всичко в голямата стъклена купа с вместимост 2 л.

    Две скорости, двойна прецизност!

    Две скорости, двойна прецизност!

    Можете да нарязвате съставките си с лекота благодарение на работата с две скорости. За по-едро нарязване използвайте първата скорост за няколко секунди, а за фино смилане - втората скорост.

    Без повече плъзгане.

    Без повече плъзгане.

    Нарязвайте с една ръка благодарение на стабилността, която гумената основа осигурява на нашия чопър.

    Лесно почистване

    Лесно почистване

    Не се притеснявайте за почистването. Купата и остриетата са подходящи за съдомиялна машина.

    Един уред, безкрайни възможности!

    Един уред, безкрайни възможности!

    От дипове до салати, този чопър се справя с всякакви съставки с лекота. Можете дори да го използвате за смилане на месо, приготвяне на ядково масло или създаване на сосове за цялото семейство.

    Бързо нарязване благодарение на нашите 4 остриета от неръждаема стомана

    Бързо нарязване благодарение на нашите 4 остриета от неръждаема стомана

    Прецизните остриета с лазерно рязане са специално проектирани да се справят с всичко, за да направят процеса на нарязване възможно най-бърз.

    Създайте собствено ядково масло от нулата.

    Създайте собствено ядково масло от нулата.

    Можете да приготвите собствено ядково масло у дома с лекота и да експериментирате с нови и по-здравословни вкусове. Можете дори да направите домашен шоколадов крем за децата си.

    Технически данни

    • Обща спецификация

      Основен материал
      Неръждаема стомана
      Вторичен материал
      Пластмаса
      Функции
      Скорост 1 / 2
      Тип продукт
      Кълцаща приставка
      Сертификати
      CB
      Капацитет на кошницата
      2L макс.
      Неплъзгащи се крачета
      Да
      Дължина на кабела
      >1.2м
      Технология
      Технология PowerChop
      Почистване на частите в съдомиялна
      Да
      Индикатор за ниво на вместимост
      Да
      Материал на каната
      Стъкло
      Материал на ножа
      Неръждаема стомана
      Завъртания за минута (RPM)
      27,000
      Не съдържа бисфенол A (BPA)
      Да
      Импулсна функция
      Да
      Разглобяеми ножове
      Да
      Възможност за натрошаване на лед
      Да
      Възможност за блендиране на горещи съставки
      <60, но не се препоръчва
      Ниво на шума (стандарт)
      <80dB
      Гаранция
      2 години
      Съвместимост със сухи храни
      Да

    • Технически спецификации

      Захранване
      500 W
      Напрежение
      220 – 240 V
      Честота
      50-60 Hz
      Брой в опаковка
      1 бр. в кутия

    • Съвместимост

      Включени аксесоари 1
      S-образно острие

    • Функция за безопасност

      Сертификат за безопасност
      CB
      Автоматично спиране на ножовете
      <1,5 сек. според стандарта за безопасност

    • Тегло и размери

      Дължина на продукта
      180 мм
      Ширина на продукта
      221 мм
      Височина на продукта
      271 мм
      Тегло на изделието
      2080 г
      Дължина на опаковката
      227 мм
      Ширина на опаковката
      372 мм
      Височина на опаковката
      187 мм
      Тегло на опаковката
      2826 г

    • Издръжливост

      Ръководство за потребителя
      DFU

    • Държава на произход

      Произведен във
      Китай

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.