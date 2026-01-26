Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
    Чопър серия 3000 Кълцаща приставка

    HR1502/00

    Мощен, бърз, надежден!

    Този голям и лесен за употреба чопър е идеалният кухненски помощник за приготвяне на домашни ястия. Нарязвайте и смилайте всякакви съставки благодарение на мощния му мотор, докато приготвяте любимите си дипове без усилие.

    Вижте всички предимства

    Чопър серия 3000 Кълцаща приставка

    Мощен, бърз, надежден!

    Приготвянето на храна никога не е било по-лесно.

    • Превъзходно нарязване благодарение на технологията PowerChop
    • Бързи и перфектни резултати благодарение на 500W мотор
    • Пригответе любимите си дипове и сосове в купа от 2 литра
    • Контролирайте резултата благодарение на 2 настройки за скорост
    • Както купата, така и остриетата са подходящи за съдомиялна
    Мощност в ръката ви.

    Мощност в ръката ви.

    Бързо и перфектно нарязване благодарение на мощния 500 W мотор. Създайте всяко ястие за нула време.

    Технология PowerChop за превъзходно накълцване

    Технология PowerChop за превъзходно накълцване

    Нарязвайте равномерно меки и твърди съставки благодарение на технологията PowerChop, която съчетава оптимално ножове, ъгъл на рязане и вътрешна купа.

    Пригответе любимите си дипове в купата от 2 л

    Пригответе любимите си дипове в купата от 2 л

    Обичате ли гуакамоле или сте голям фен на песто? Можете да приготвите всичко в голямата купа с вместимост 2 л.

    Две скорости, двойна прецизност!

    Две скорости, двойна прецизност!

    Можете да нарязвате съставките си с лекота благодарение на работата с две скорости. За по-едро нарязване използвайте първата скорост за няколко секунди, а за гладки резултати - втората скорост.

    Без плъзгане.

    Без плъзгане.

    Нарязвайте с една ръка благодарение на стабилността, която гумената основа осигурява на нашия чопър.

    Лесно почистване

    Лесно почистване

    Не се притеснявайте за почистването. Купата и остриетата могат да се мият в съдомиялна машина.

    Един уред, безкрайни възможности!

    Един уред, безкрайни възможности!

    От дипове до салати, този чопър се справя с всякакви съставки с лекота. Можете дори да го използвате за смилане на месо, приготвяне на масло от ядки или създаване на сосове за цялото семейство.

    Бързо нарязване благодарение на нашите 4 остриета от неръждаема стомана

    Бързо нарязване благодарение на нашите 4 остриета от неръждаема стомана

    Прецизните остриета с лазерно рязане са специално проектирани да режат всичко, за да направят процеса на нарязване възможно най-бърз.

    Създайте собствено ядково масло от нулата.

    Създайте собствено ядково масло от нулата.

    Можете да приготвите собствено ядково масло у дома с лекота и да изследвате нови и по-здравословни вкусове. Можете дори да направите домашен шоколадов крем за децата си.

    Технически данни

    • Обща спецификация

      Основен материал
      Пластмаса
      Вторичен материал
      Пластмаса
      Функции
      Скорост 1 / 2
      Тип продукт
      Кълцаща приставка
      Сертификати
      CB
      Капацитет на кошницата
      2L макс.
      Неплъзгащи се крачета
      Да
      Дължина на кабела
      >1.2м
      Технология
      Технология PowerChop
      Почистване на частите в съдомиялна
      Да
      Индикатор за ниво на вместимост
      Да
      Материал на каната
      Пластмаса
      Материал на ножа
      Неръждаема стомана
      Завъртания за минута (RPM)
      27,000
      Не съдържа бисфенол A (BPA)
      Да
      Импулсна функция
      Да
      Разглобяеми ножове
      Да
      Възможност за натрошаване на лед
      Да
      Възможност за блендиране на горещи съставки
      <60 но не се препоръчва
      Ниво на шума (стандарт)
      <80dB
      Гаранция
      2 години
      Съвместимост със сухи храни
      Да

    • Технически спецификации

      Захранване
      500 W
      Напрежение
      220 – 240 V
      Честота
      50-60 Hz
      Брой в опаковка
      1 бр. в кутия

    • Съвместимост

      Включени аксесоари 1
      S-образно острие

    • Функция за безопасност

      Сертификат за безопасност
      CB
      Автоматично спиране на ножовете
      <1,5 сек. според стандарта за безопасност

    • Тегло и размери

      Дължина на продукта
      180 мм
      Ширина на продукта
      221 мм
      Височина на продукта
      271 мм
      Тегло на изделието
      1245 г
      Дължина на опаковката
      227 мм
      Ширина на опаковката
      372 мм
      Височина на опаковката
      187 мм
      Тегло на опаковката
      1983 г

    • Издръжливост

      Ръководство за потребителя
      DFU

    • Държава на произход

      Произведен във
      Китай

