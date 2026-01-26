Чопър серия 3000 Кълцаща приставка
Мощен, компактен, лесен!
Този компактен и лесен за употреба чопър е идеалният кухненски помощник за приготвяне на домашни ястия. Нарязвайте и смилайте всякакви съставки благодарение на мощния му мотор, докато приготвяте любимите си дипове без усилие.
Чопър серия 3000 Кълцаща приставка
Мощен, компактен, лесен! Подготвянето на продуктите никога не е било по-лесно. Превъзходно нарязване благодарение на технологията PowerChop Бързи и перфектни резултати благодарение на 450W мотор Пригответе любимите си дипове и сосове в купа от 1 литър Контролирайте резултата благодарение на 2 степени на скоростта Както купата, така и остриетата са подходящи за съдомиялна Мощност за нарязване в ръцете ви.
Бързо и перфектно нарязване благодарение на мощния 450 W мотор. Създайте всяко ястие за нула време.
Технология PowerChop за превъзходно накълцване
Нарязвайте равномерно меки и твърди съставки благодарение на технологията PowerChop, която съчетава оптимално ножовете, ъгъла на рязане и вътрешната купа.
Пригответе любимите си дипове в купата от 1 л
Обичате ли гуакамоле или сте голям фен на песто? Можете да приготвите всичко в купата с капацитет 1 л.
Две скорости, двойна прецизност!
Можете да нарязвате съставките си с лекота благодарение на работата с две скорости. За по-едри резултати използвайте първата скорост за няколко секунди, а за гладки резултати - втората скорост.
Без повече плъзгане.
Нарязвайте с една ръка благодарение на стабилността, която гумената основа осигурява на нашия чопър.
Лесно почистване
Не се притеснявайте за почистването. Както купата, така и остриетата са подходящи за съдомиялна машина.
Един уред, безкрайни възможности!
От лук до дипове, този чопър се справя с всякакви видове съставки с лекота.
Бързо нарязване благодарение на нашите 4 остриета от неръждаема стомана
Нашите 4 остриета са специално проектирани да режат през всичко, за да направят процеса на нарязване възможно най-бърз.
Създайте собствено ядково масло от нулата.
Можете да приготвите собствено ядково масло у дома с лекота и да изследвате нови и по-здравословни вкусове. Можете дори да направите собствен шоколадов крем за децата си.
Обща спецификация
Основен материал
Пластмаса Вторичен материал
Пластмаса Функции
Скорост 1 / 2 Тип продукт
Кълцаща приставка Сертификати
CB Капацитет на кошницата
1L макс. Неплъзгащи се крачета
Да Дължина на кабела
>1.2м Технология
Технология PowerChop Почистване на частите в съдомиялна
Да Индикатор за ниво на вместимост
Да Материал на каната
Пластмаса Материал на ножа
Неръждаема стомана Завъртания за минута (RPM)
25,000 Не съдържа бисфенол A (BPA)
Да Импулсна функция
Да Разглобяеми ножове
Да Възможност за натрошаване на лед
Да Възможност за блендиране на горещи съставки
<60 но не се препоръчва Ниво на шума (стандарт)
<80dB Гаранция
2 години Съвместимост със сухи храни
Да
Технически спецификации
Захранване
450 W Напрежение
220 – 240 V Честота
50-60 Hz Брой в опаковка
1 бр. в кутия
Съвместимост
Включени аксесоари 1
S-образно острие
Функция за безопасност
Сертификат за безопасност
CB Автоматично спиране на ножовете
<1,5 сек. според стандарта за безопасност
Тегло и размери
Дължина на продукта
141 мм Ширина на продукта
141 мм Височина на продукта
258 мм Тегло на изделието
1056 г Дължина на опаковката
145 мм Ширина на опаковката
145 мм Височина на опаковката
275 мм Тегло на опаковката
1282 г
Издръжливост
Ръководство за потребителя
DFU
Държава на произход
Произведен във
Китай
