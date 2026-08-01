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  • Улеснено сушене и оформяне
  • Улеснено сушене и оформяне
  • Улеснено сушене и оформяне
  • Улеснено сушене и оформяне
  • Улеснено сушене и оформяне
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  • Улеснено сушене и оформяне
  • Улеснено сушене и оформяне
  • Улеснено сушене и оформяне
  • Улеснено сушене и оформяне

Прекратен продукт

EssentialCareУред за оформяне на прически с въздух

HP8660/00

Улеснено сушене и оформяне
Сушене и оформяне едновременно – новият уред за оформяне на прически с въздух Philips Essential Care ви позволява да създавате красиви естествени прически, докато се грижите за косата си.
Виж всички предимства

Запазва до 95% от влагата в косата1

Улеснено сушене и оформяне

  • EssentialCare

Най-добрата температура на сушене с настройката ThermoProtect

Най-добрата температура на сушене с настройката ThermoProtect

Настройката ThermoProtect ви дава оптималната температура на сушене и допълнителна защита срещу прегряване. Със същата мощна въздушна струя получавате най-добрите резултати, като щадите косата си.

38-мм термочетка за омекотяване на косата

38-мм термочетка за омекотяване на косата

Термочетката има изключително голям диаметър от 38 мм. Ширината на стеблото я прави идеалният инструмент за оформяне на гладки прически и вълнисти кичури.

Нежна, но ефективна мощност за оформяне

Нежна, но ефективна мощност за оформяне

Air Styler с 650W въздушен поток за нежно изсушаване и оформяне. Постигайте красиви резултати всеки ден.

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      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 