Прекратен продукт
HP8660/00
EssentialCare
Настройката ThermoProtect ви дава оптималната температура на сушене и допълнителна защита срещу прегряване. Със същата мощна въздушна струя получавате най-добрите резултати, като щадите косата си.
Термочетката има изключително голям диаметър от 38 мм. Ширината на стеблото я прави идеалният инструмент за оформяне на гладки прически и вълнисти кичури.
Air Styler с 650W въздушен поток за нежно изсушаване и оформяне. Постигайте красиви резултати всеки ден.
Отзиви
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)