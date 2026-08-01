Просто вкусно кафе

Наслаждавайте се на вкуса и аромата на прясно сварено кафе с тази кафемашина на Philips. Нейният компактен дизайн е перфектен за варене на от 2 до 7 чаши. Благодарение на приставката за разпределяне на аромата, се насладавате на оптимален вкус във всяка чаша кафе.