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  • Просто вкусно кафе
  • Просто вкусно кафе

Колекция DailyКафемашина

HD7432/20

Просто вкусно кафе
Наслаждавайте се на вкуса и аромата на прясно сварено кафе с тази кафемашина на Philips. Нейният компактен дизайн е перфектен за варене на от 2 до 7 чаши. Благодарение на приставката за разпределяне на аромата, се насладавате на оптимален вкус във всяка чаша кафе.
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С Aroma twister за кафе с най-добър вкус

Просто вкусно кафе

  • Със стъклена кана

  • Компактен дизайн (0,6 л)

  • Черно

Автоматично изключване след 30 минути за пестене на енергия и безопасност

Автоматично изключване след 30 минути за пестене на енергия и безопасност

30 минути след приготвянето на кафето кафемашината се изключва автоматично за пестене на енергия и безопасност. Това е в съответствие с регламента на ЕС, който е приложим за всички кафемашини в ЕС.

Aroma twister циркулира кафето за най-добър вкус

Aroma twister циркулира кафето за най-добър вкус

Този интелигентен накрайник в каната циркулира равномерно влизащото в каната кафе за най-добър и постоянен аромат – от първата до последната чаша.

Спиране на прокапването, за да налеете чаша кафе, когато поискате

Спиране на прокапването, за да налеете чаша кафе, когато поискате

Спирането на прокапването ви позволява да си налеете чаша кафе, преди да е приключил целият цикъл по приготвянето.

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