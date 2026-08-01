HD7432/20
Със стъклена кана
Компактен дизайн (0,6 л)
Черно
30 минути след приготвянето на кафето кафемашината се изключва автоматично за пестене на енергия и безопасност. Това е в съответствие с регламента на ЕС, който е приложим за всички кафемашини в ЕС.
Този интелигентен накрайник в каната циркулира равномерно влизащото в каната кафе за най-добър и постоянен аромат – от първата до последната чаша.
Спирането на прокапването ви позволява да си налеете чаша кафе, преди да е приключил целият цикъл по приготвянето.
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