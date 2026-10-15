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Машини за филтърно кафе (12)

1–12 от 12 резултата
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Машини за филтърно кафе

  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000

Philips Серия 3000
Кафемашина за филтърно кафе на Philips

HD7411/00
  • Разгл. пълн. компл. за закус. сер. 3000
  • Усещ. за топл. във вс. глът. вкус. кафе
  • Изискан дизайн, модерен щрих за всяка кухня
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  • Philips Café Gaia
  • Philips Café Gaia
  • Philips Café Gaia

Philips Café Gaia
Кафемашина

HD7544/20
  • С термокана
  • Черно
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  • Philips Колекция Daily
  • Philips Колекция Daily
  • Philips Колекция Daily
  • Philips Колекция Daily

Philips Колекция Daily
Кафемашина

HD7461/00
  • Със стъклена кана
  • Копринено бежово
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  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition

Philips Philips Conscious Edition
Филтърна кафемашина

HD5120/00
  • Aroma twister
  • До 15 чаши
  • Спиране на прокапването
  • Коприненобяло матово покритие
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  • Philips Grind & Brew
  • Philips Grind & Brew
  • Philips Grind & Brew
  • Philips Grind & Brew
  • Philips Grind & Brew
  • Philips Grind & Brew
  • Philips Grind & Brew
  • Philips Grind & Brew

Philips Grind & Brew
Кафе машина с капков филтър, 1,2 l

HD7767/00
  • Вградена мелачка за кафе
  • Със стъклена кана
  • Черно и металик
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  • Philips Колекция Daily
  • Philips Колекция Daily
  • Philips Колекция Daily

Philips Колекция Daily
Кафемашина

HD7432/20
  • Със стъклена кана
  • Компактен дизайн (0,6 л)
  • Черно
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  • Philips Колекция Daily
  • Philips Колекция Daily
  • Philips Колекция Daily
  • Philips Колекция Daily
  • Philips Колекция Daily

Philips Колекция Daily
Кафемашина

HD7462/20
  • Със стъклена кана
  • Черен/Сребрист
  • Капацитет 1,2 л
  • 2-15 чаши
  • Автоматично изключване
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  • Philips Колекция Daily
  • Philips Колекция Daily
  • Philips Колекция Daily
  • Philips Колекция Daily

Philips Колекция Daily
Кафемашина

HD7461/20
  • Със стъклена кана
  • Черно
  • Капацитет 1,2 л
  • 2-15 чаши
  • Автоматично изключване
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  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000
  • Philips Серия 3000

Philips Серия 3000
Кафемашина за филтърно кафе на Philips

HD7411/70
  • Разгл. пълн. компл. за закус. сер. 3000
  • Усещ. за топл. във вс. глът. вкус. кафе
  • Изискан дизайн, модерен щрих за всяка кухня
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  • Philips Philips All-in-1 Brew
  • Philips Philips All-in-1 Brew
  • Philips Philips All-in-1 Brew

Philips Philips All-in-1 Brew
Машина за филтърно кафе с вградена кафемелачка

HD7900/50
  • Винаги перфектно кафе за всяка чаша или кана
  • Лесно смесване или превключване между два вида зърна
  • Компактен дизайн с подвижен воден резервоар
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  • Philips Колекция Essentials
  • Philips Колекция Essentials

Philips Колекция Essentials
Кафемашина за филтърно кафе на Philips от серия 1000

HD7430/90
  • Издръжл., безоп. и ефик. при приготвяне
  • Интелигентен и удобен дизайн
  • Разгледайте пълния комплект за закуска
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  • Philips "Смилане + запарване"
  • Philips "Смилане + запарване"
  • Philips "Смилане + запарване"
  • Philips "Смилане + запарване"
  • Philips "Смилане + запарване"
  • Philips "Смилане + запарване"
  • Philips "Смилане + запарване"

Philips "Смилане + запарване"
Кафемашина

HD7769/00
  • Вградена мелачка за кафе
  • Двоен контейнер за зърна
  • Таймер
  • Черно и металик
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