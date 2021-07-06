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  • Мегазвукът вече е безжичен
  • Мегазвукът вече е безжичен
  • Мегазвукът вече е безжичен
  • Мегазвукът вече е безжичен
  • Мегазвукът вече е безжичен

Прекратен продукт

Мини Hi-Fi система

FX25/12

4.5
| (12) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Мегазвукът вече е безжичен
Извличайте поточно музика чрез Bluetooth® от всяко смарт устройство с NFC технология за незабавно сдвояване. Двоен усилвател осигурява по-добро качество на звука, а общата изходна мощност от 300 W RMS дава поразително мощен звук.
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Мегазвукът вече е безжичен

  • Bluetooth® и NFC

Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон

Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

MAX Sound за мигновено усилване на мощността

MAX Sound за мигновено усилване на мощността

Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващо преживяване при слушане само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите и силата до максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване - както на силата, така и на звуковия спектър - и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.

Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

12

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
1

06/07/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Výrobek má skvělé funkce a zvuk, ale repro má velmi krátké kabely.

Недостатъци

Krátké kabely.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за FX25 Hi-Fi minisystém

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за FX25 Hi-Fi minisystém

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Kitűnő hangzás, könnyű párosítás!

Azért választottam, mert egy könnyen kezelhető, szép hangú rendszert kerestem! Jó választás volt!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за FX25 Mini Hi-Fi rendszer

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за FX25 Mini Hi-Fi rendszer

20/05/2019

România

România

Acest produs are caracteristici audio extraordinare,

Este de calitate,estetic arată excelent,se umbla ușor,se aude excelent.sunt foarte multumita

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за FX25 Minisistem Hi-Fi

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за FX25 Minisistem Hi-Fi

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