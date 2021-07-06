Прекратен продукт
Bluetooth® и NFC
Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.
Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващо преживяване при слушане само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите и силата до максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване - както на силата, така и на звуковия спектър - и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.
Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.
4.5
от 5
12
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Alda37
06/07/2021
Česká republika
Skvělý výrobek
Výrobek má skvělé funkce a zvuk, ale repro má velmi krátké kabely.
Недостатъци
Krátké kabely.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за FX25 Hi-Fi minisystém
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за FX25 Hi-Fi minisystém
Joel
26/09/2019
Magyarország
Kitűnő hangzás, könnyű párosítás!
Azért választottam, mert egy könnyen kezelhető, szép hangú rendszert kerestem! Jó választás volt!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за FX25 Mini Hi-Fi rendszer
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за FX25 Mini Hi-Fi rendszer
Andreea2004
20/05/2019
România
Acest produs are caracteristici audio extraordinare,
Este de calitate,estetic arată excelent,se umbla ușor,se aude excelent.sunt foarte multumita
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за FX25 Minisistem Hi-Fi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за FX25 Minisistem Hi-Fi