Прекратен продукт
FM32FD180D/00
Малки, светли, за ползване навсякъде
Лесно и удобно за използване устройство "Plug & Play". Цветното USB флаш устройство на Philips, STAR Edition, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
32 GB
Star Edition 2.0
опаковка – 2 бр.
Привличащ вниманието светодиоден индикатор ви показва, че устройството е свързано правилно и работи, като пулсира по-бързо при копиране на файлове към или от паметта му.
Вече няма да губите капачето си! Предпазното капаче е вградено в конструкцията на изделието така, че ще остава винаги прикрепено към USB паметта. За да го използвате, трябва само да го завъртите назад, да включите паметта и да я използвате.
Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.