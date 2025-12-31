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        Прекратен продукт

        USB флаш устройство

        FM32FD180D/00

        Малки, светли, за ползване навсякъде

        Лесно и удобно за използване устройство "Plug & Play". Цветното USB флаш устройство на Philips, STAR Edition, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

        Виж всички предимства

        Прехвърлете файловете във флаш-диск!

        Малки, светли, за ползване навсякъде

        • 32 GB

        • Star Edition 2.0

        • опаковка – 2 бр.

        Индикаторът за активност светва при копиране на файлове

        Привличащ вниманието светодиоден индикатор ви показва, че устройството е свързано правилно и работи, като пулсира по-бързо при копиране на файлове към или от паметта му.

        Вградено предпазно капаче за ваше удобство

        Вече няма да губите капачето си! Предпазното капаче е вградено в конструкцията на изделието така, че ще остава винаги прикрепено към USB паметта. За да го използвате, трябва само да го завъртите назад, да включите паметта и да я използвате.

        Лесно отваряне и удобно тяло

        Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.

        Технически данни

        Ръководства и документация

        Локализирана търговска брошура

        • PDF файл, 72.6 kB
        • 21 July 2026

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