Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • Резервен аксесоар за четка Retrac Резервен аксесоар за четка Retrac Резервен аксесоар за четка Retrac

    Essential Приставка за четка Retrac

    CP1949/01

    Резервен аксесоар за четка Retrac

    Четката Retrac ви позволява да сушите и оформяте косата си едновременно. За сушене на косата, намаляване на накъдрянето и увеличаване на обема.

    Вижте всички предимства

    Essential Приставка за четка Retrac

    Сходни продукти

    Вижте всички Аксесоари за грижи за косата

    Съвместими продукти

    Къде да намеря номера на модела на продукта?
    Намиране на номера на моя продукт
    Къде да намеря номера на моя продукт?
    намерени продукти за Няма намерени продукти за

    Резервен аксесоар за четка Retrac

    Проверете за съвместимост по-долу

    • Фризьорска маша
    • Шампанско
    • Размер: 30 mm

    Технически данни

    • Сменяема част

      За продукти за грижа за косата
      HP8663/00
    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.