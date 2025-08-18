Ранен достъп до Черен Петък! Избери уреди за лична грижа сега.
  • Максимална прецизност с минимални усилия Максимална прецизност с минимални усилия Максимална прецизност с минимални усилия

    Beard Trimmer 5000 Series Оформяне на брада с колектор за косми

    BT5780/15

    Максимална прецизност с минимални усилия

    Постигнете пълна прецизност без усилие. Със самозаточващи се метални ножчета и иновативен колектор за косъмчета нашият тример прецизира и опростява оформянето на окосмяването на тялото ви. Освен това технологията BeardSense увеличава мощността точно когато имате нужда от нея.

    Beard Trimmer 5000 Series Оформяне на брада с колектор за косми

    Максимална прецизност с минимални усилия

    За прецизни линии на брадата с по-малко бъркотия

    • Изцяло метални ножчета
    • Стъпки от 0,2 мм за прецизност
    • Технология BeardSense
    • Колектор за косми
    • До 100 минути време на работа
    Максимална прецизност и дълготрайна производителност

    Максимална прецизност и дълготрайна производителност

    Самозаточващите се метални остриета осигуряват допълнителна здравина за максимална прецизност при подстригване, като остават остри като в първия ден, без да е необходимо масло за остриетата. Некорозиращите остриета също така улесняват почистването.

    Оформете брадата си с необходимата прецизност

    Оформете брадата си с необходимата прецизност

    Селекторът за прецизност на тримера има 40 настройки за дължина със стъпка от 0,2 мм, което ви помага да оформите брадата си толкова прецизно, колкото ви е необходимо.

    Предназначен за улавяне на косми, докато подстригвате

    Предназначен за улавяне на косми, докато подстригвате

    Иновативният ни колектор за косми ефективно улавя до 80% от подстриганите косми*, като намалява бъркотията при подстригването.

    Мощно подстригване дори на най-взискателните бради

    Мощно подстригване дори на най-взискателните бради

    С технологията BeardSense нашият тример сканира гъстотата на брадата ви 125 пъти в секунда, за да увеличи мощността в по-гъстите зони и да ви осигури правилната мощност за най-добър резултат.

    Ефективно и равномерно подстригване за идеален външен вид

    Ефективно и равномерно подстригване за идеален външен вид

    Усъвършенстваните гребени Lift&Trim повдигат космите към острието, като ги улавят при всяко преминаване за ефективно и равномерно подстригване.

    Опростете ежедневната си рутина с лесно почистване

    Опростете ежедневната си рутина с лесно почистване

    Тъй като тримерът може да се мие на 100%, можете просто да го изплакнете под течаща вода, опростявайки грижата за окосмяването по тялото.

    За повече контрол и комфорт при подстригване

    За повече контрол и комфорт при подстригване

    Ергономичната ни ръкохватка с 360-градусов захват Fine Line прави устройството лесно за държане и работа, като ви осигурява комфорта и контрола, от които се нуждаете, за да усъвършенствате външния си вид.

    Удобно зареждане и съхранение.

    Удобно зареждане и съхранение.

    Стойката предлага удобно зареждане и съхранение на устройството ви, така че то да е готово, когато и вие сте.

    Постоянна мощна работа от началото до края

    Постоянна мощна работа от началото до края

    Нашата издръжлива литиева батерия осигурява до 100 минути работа с опция за 5-минутно бързо зареждане** за мощно и продължително подстригване.

    Бъдете информирани за всяко подстригване

    Бъдете информирани за всяко подстригване

    Светлинният индикатор ви информира за състоянието на батерията и за това дали е напълно заредена, като ви гарантира, че винаги сте готови за следващата сесия за грижа.

    Технически данни

    • Аксесоари

      Удобство
      • Колектор за косми
      • Четка за почистване
      • USB-A (не е включен адаптер)
      • Поставка за зареждане
      Пътуване и съхранение
      Мека торбичка

    • Захранване

      Време на работа
      100 минути
      Тип батерия
      литиево-йонна
      Зареждане
      • 1 час
      • Бързо зареждане за 5 мин
      • USB-A зареждане (5 V⎓/≥ 1 A)
      Състояние на батерията
      Индикатор за зареждане
      Употреба
      Безжични

    • Дизайн

      Дръжка
      Ергономично захващане
      Покритие
      Наситено черно

    • Сервиз

      Гаранция
      До 5 години***

    • Лесна употреба

      Без необходимост от поддръжка
      Не е необходимо смазочно масло за ножчета
      Водоустойчивост
      Мокро и сухо

    • Резюме

      Зона на тялото
      Брада
      Инструменти и аксесоари
      6
      Настройки за дължина
      0,4 – 20 мм
      Прецизни стъпки
      40
      Решение
      Подрязване
      Технологии
      BeardSense

    • Инструменти за стилизиране

      Подрязващо ножче
      Самонаточващи се метални ножчета

    • Гребени

      Брада
      • Къс 0,4 – 10 мм
      • Дълъг 10,4 – 20 мм

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.
    Намерете резервна част или аксесоар

