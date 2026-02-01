Направете място за танци

Вземете музиката си с вас с високоговорителя с Bluetooth, който се побира в джоба ви. Този малък високоговорител ви предоставя шест часа на възпроизвеждане и ясен звук дори при максимална сила на звука. Безжичният обхват е 10 м. Достатъчно място, за да танцувате из стаята.