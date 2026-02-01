Прекратен продукт
BT51W/00
Направете място за танци
Вземете музиката си с вас с високоговорителя с Bluetooth, който се побира в джоба ви. Този малък високоговорител ви предоставя шест часа на възпроизвеждане и ясен звук дори при максимална сила на звука. Безжичният обхват е 10 м. Достатъчно място, за да танцувате из стаята.
Bluetooth®
Бяло
Батерията ви предоставя 5 часа време на възпроизвеждане при пълно зареждане. Зареждането отнема по-малко от 3 часа и става лесно чрез приложения micro USB кабел.
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