BT3617/15
Бързо и прецизно подстригване
Скорост и комфорт всеки път. Заоблените ни накрайници осигуряват нежно подстригване, а самозаточващите се ножчета ускоряват подстригването, като предотвратяват повторните преминавания. Освен това с 20 настройки за дължина ще постигнете точната прецизност, която искате.Вижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Самозаточващите се остриета със заоблени върхове са проектирани така, че да са нежни към кожата за по-удобно подстригване, като същевременно остават остри като в първия ден, без да е необходимо масло за остриетата. Некорозиращите остриета също така улесняват почистването.
Селекторът за прецизност на тримера има 20 настройки за дължина със стъпка от 0,5 мм, което ви помага да оформите брадата си толкова прецизно, колкото ви е необходимо.
Усъвършенстваните гребени Lift&Trim повдигат космите към острието, като ги улавят при всяко преминаване за ефективно и равномерно подстригване.
Тъй като тримерът може да се мие на 100%, можете просто да го изплакнете под течаща вода, опростявайки грижата за окосмяването по тялото.
Ергономичната ни ръкохватка с 360-градусов захват Fine Line прави устройството лесно за държане и работа, като ви осигурява комфорта и контрола, от които се нуждаете, за да усъвършенствате външния си вид.
Нашата издръжлива литиева батерия осигурява до 60 минути за мощно и продължително подстригване.
Светлинният индикатор ви информира за състоянието на батерията и за това дали е напълно заредена, като ви гарантира, че винаги сте готови за следващата сесия за грижа.
Аксесоари
Захранване
Дизайн
Сервиз
Лесна употреба
Резюме
Инструменти за стилизиране
Гребени
Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.