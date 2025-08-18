Проектиран за удобна и ефективна грижа

Самозаточващите се остриета със заоблени върхове са проектирани така, че да са нежни към кожата за по-удобно подстригване, като същевременно остават остри като в първия ден, без да е необходимо масло за остриетата. Некорозиращите остриета също така улесняват почистването.