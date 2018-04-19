Прекратен продукт
Високоговорител, който обича приключенията колкото и вие
Този здрав и водоустойчив преносим безжичен високоговорител може да ходи навсякъде, където пожелаете, на закрито и навън, горе и долу, в дъжд и слънце. Звукът, който издава, е толкова мощен, колкото е и здрав високоговорителят.
Bluetooth®
Вграден микрофон за разговори
Акумулаторна батерия
Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.
Здрави, водоустойчиви и плаващи, направени за използване на открито
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
BAZ111
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
DragDay7
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
GTRX8
03/07/2016
Polska
Pozytywnie zaskoczony
Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy