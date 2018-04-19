ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на опаковката
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на опаковката
  • Основно изображение

Прекратен продукт

безжична портативна тонколона

BT2200B/00

5

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Високоговорител, който обича приключенията колкото и вие

Този здрав и водоустойчив преносим безжичен високоговорител може да ходи навсякъде, където пожелаете, на закрито и навън, горе и долу, в дъжд и слънце. Звукът, който издава, е толкова мощен, колкото е и здрав високоговорителят.

Виж всички предимства

Високоговорител, който обича приключенията колкото и вие

  • Bluetooth®

  • Вграден микрофон за разговори

  • Акумулаторна батерия

Използвайте собствена лента за носене навсякъде

Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Здрави, водоустойчиви и плаващи, направени за използване на открито

Здрави, водоустойчиви и плаващи, направени за използване на открито

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

03/07/2016

Polska

Polska

Pozytywnie zaskoczony

Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!