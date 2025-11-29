BAR311/60
Перфектно разпенване на млякото
Нашият специален разпенител за мляко Baristina разбива горещо и студено мляко за секунди, което улеснява приготвянето на всеки стил кафе, който желаете – лесен за употреба и изключително лесен за почистване.
Настроен на идеалната температура и скорост, създавайки най-добрата гъста и фина пяна.
Задайте температурата на топло или студено и овладейте всеки стил кафе, от лате макиато до ледено.
Създава възможно най-добрата пяна с различни видове мляко и растителни алтернативи.
Гладките, незалепващи повърхности означават, че е нужно само изплакване и избърсване за почистване на разпенителя, докато бъркалката и капакът са подходящи за съдомиялна.
