Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • Перфектно разпенване на млякото Перфектно разпенване на млякото Перфектно разпенване на млякото

    Baristina Разпенител за мляко

    BAR311/00

    Перфектно разпенване на млякото

    Нашият специален разпенител за мляко Baristina разбива горещо и студено мляко за секунди, което прави лесно приготвянето на всеки стил кафе, който желаете – лесен за употреба и изключително лесен за почистване.

    Този продукт вече не се предлага

    Baristina Разпенител за мляко

    Сходни продукти

    Вижте всички Аксесоари и части за кафемашини

    Перфектно разпенване на млякото

    Работи с горещо и студено, с млечни и немлечни продукти

    • Млечно бял
    За фина пяна

    За фина пяна

    Настроен на идеалната температура и скорост, създава най-добрата гъста и фина пяна.

    Топло или студено

    Топло или студено

    Задайте температурата на топло или студено и овладейте всеки стил кафе, от лате макиато до айс кафе.

    Всякакво мляко, по всяко време

    Всякакво мляко, по всяко време

    Създава възможно най-добрата пяна с различни видове мляко и растителни алтернативи.

    Лесен за почистване

    Лесен за почистване

    Гладките, незалепващи повърхности означават, че е нужно само изплакване и избърсване за почистване на разпенителя, докато бъркалката и капакът са подходящи за съдомиялна.

    Технически данни

    • Държава на произход

      Произведено в
      Китай
      Проектирано в
      Нидерландия

    • Технически спецификации

      Напрежение
      220-240 V / 120 V
      Честота
      50-60 Hz / 60 Hz
      Тегло на продукта
      0,79 kg
      Размери на продукта
      112 mm (ширина), 195 mm (височина), 112 mm (дълбочина)
      Дължина на кабела
      75 cm

    • Общи спецификации

      Почистване на частите в съдомиялна
      Бъркалка, капак и лъжица
      Приложени аксесоари
      Лъжица
      Напитки
      • Гореща пяна
      • Студена пяна
      Капацитет
      120 ml
      Време за разпенване
      <130 секунди

    • Сервиз

      2 години гаранция
      Да

    • Устойчивост

      Потребление на енергия в режим на готовност
      <0.25W
      Консумация на енергия при приготвяне
      15.3Wh
      Материал на опаковката
      100% рециклируем
      Материал на машината
      >50% от използваните пластмаси са рециклирани пластмаси

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.