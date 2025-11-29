BAR310/90
Уникален портафилтър Baristina
Baristina използва уникален портафилтър – просто плъзнете дръжката и тя започва автоматично да приготвя кафето. Изберете цвета, който харесвате – или един от двата стила в дървесни тонове – и направете своята Baristina наистина ваша.
Този продукт вече не се предлага
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Персонализирайте вашата Baristina с разнообразие от цветни или дървени дръжки.
Готово? Натиснете бутона, за да извадите таблетката и да изхвърлите утайката. Без почукване, без проблеми.
Нашата уникална система означава, че портафилтърът задава приготвянето на кафето.
Държава на произход
Технически спецификации
Общи спецификации
Сервиз
Устойчивост
Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.