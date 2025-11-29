Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
  • Уникален портафилтър Baristina Уникален портафилтър Baristina Уникален портафилтър Baristina

    Baristina Ръкохватка

    BAR310/50

    Уникален портафилтър Baristina

    Baristina използва уникален портафилтър – просто плъзнете дръжката и тя започва автоматично да приготвя кафето. Изберете цвета, който харесвате – или един от двата стила в дървесни тонове – и направете своята Baristina наистина ваша.

    Този продукт вече не се предлага

    Baristina Ръкохватка

    Уникален портафилтър Baristina

    • Манго жълто
    Изберете вашия стил

    Изберете вашия стил

    Персонализирайте вашата Baristina с разнообразие от цветни или дървени дръжки.

    Спри, извади, изхвърли.

    Спри, извади, изхвърли.

    Готово? Натиснете бутона, за да извадите таблетката и да изхвърлите утайката. Без почукване, без проблеми.

    Плъзнете, за да стартирате

    Плъзнете, за да стартирате

    Нашата уникална система означава, че портафилтърът задава приготвянето на кафето.

    Технически данни

    • Държава на произход

      Произведено в
      Румъния
      Проектирано в
      Нидерландия

    • Технически спецификации

      Тегло на продукта
      0,175 кг
      Размери на продукта
      65 мм (ширина), 75 мм (височина), 175 мм (дълбочина)

    • Общи спецификации

      Почистване на частите в съдомиялна
      Няма

    • Сервиз

      2 години гаранция
      Да

    • Устойчивост

      Материал на опаковката
      >95% рециклирани и 100% годни за рециклиране

