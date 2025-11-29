Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
  • Уникален портафилтър Baristina Уникален портафилтър Baristina Уникален портафилтър Baristina

    Baristina Ръкохватка

    BAR310/20

    Уникален портафилтър Baristina

    Baristina използва уникален портафилтър – просто плъзнете дръжката и тя започва автоматично да приготвя кафето. Изберете цвета, който харесвате – или един от двата стила в дървесни тонове – и направете своята Baristina наистина ваша.

    Този продукт вече не се предлага

    Baristina Ръкохватка

    Уникален портафилтър Baristina

    • Естествено зелено
    Изберете вашия стил

    Изберете вашия стил

    Персонализирайте вашата Baristina с разнообразие от цветни или дървени дръжки.

    Плъзнете, за да стартирате

    Плъзнете, за да стартирате

    Нашата уникална система означава, че портафилтърът задава приготвянето на кафето.

    Спри, извади, изхвърли.

    Спри, извади, изхвърли.

    Готово? Натиснете бутона, за да извадите таблетката и да изхвърлите утайката. Без почукване, без проблеми.

    Технически данни

    • Държава на произход

      Произведено в
      Румъния
      Проектирано в
      Нидерландия

    • Технически спецификации

      Тегло на продукта
      0,175 кг
      Размери на продукта
      65 мм (ширина), 75 мм (височина), 175 мм (дълбочина)

    • Общи спецификации

      Почистване на частите в съдомиялна
      Няма

    • Сервиз

      2 години гаранция
      Да

    • Устойчивост

      Материал на опаковката
      >95% рециклирани и 100% рециклируеми

