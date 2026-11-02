Удобен размер за лесно пренасяне до работата или за пътуване

Този удобен будилник предлага прецизни функции на часовник и будилник в компактна форма. Той е достатъчно малък, за да може да го сложите на произволно място вкъщи или в офиса и да го вземете с вас при пътуване.