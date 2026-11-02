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Прекратен продукт

Будилник

AJ110/12

Компактен будилник

Компактният будилник Philips предлага лесна настройка на часовника, будилника и календара с автоматично изключващо се светодиодно фоново осветление. Захранван от една батерия тип AA, той е идеален за пътуване. Функцията за повторение на алармата ви позволява да подремнете още пет минути.

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Компактен будилник

Удобен размер за лесно пренасяне до работата или за пътуване

Този удобен будилник предлага прецизни функции на часовник и будилник в компактна форма. Той е достатъчно малък, за да може да го сложите на произволно място вкъщи или в офиса и да го вземете с вас при пътуване.

Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина

Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина

Задно осветеният LCD дисплей осигурява лесно гледане и работа при слаба светлина и дава ясна информация с един поглед.

Лесна настройка на часовника и будилника

Часът и алармата са толкова лесни за задаване, че може да не се наложи да правите справка в Ръководството за бързо инсталиране или Ръководството за потребителя. Просто използвайте бутоните на радиочасовника, за да зададете часа и алармата.

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