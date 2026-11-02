Прекратен продукт
AJ110/12
Компактен будилник
Компактният будилник Philips предлага лесна настройка на часовника, будилника и календара с автоматично изключващо се светодиодно фоново осветление. Захранван от една батерия тип AA, той е идеален за пътуване. Функцията за повторение на алармата ви позволява да подремнете още пет минути.
Този удобен будилник предлага прецизни функции на часовник и будилник в компактна форма. Той е достатъчно малък, за да може да го сложите на произволно място вкъщи или в офиса и да го вземете с вас при пътуване.
Задно осветеният LCD дисплей осигурява лесно гледане и работа при слаба светлина и дава ясна информация с един поглед.
Часът и алармата са толкова лесни за задаване, че може да не се наложи да правите справка в Ръководството за бързо инсталиране или Ръководството за потребителя. Просто използвайте бутоните на радиочасовника, за да зададете часа и алармата.
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