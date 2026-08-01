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  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

Прекратен продукт

Visionкрушка преден фар кола

9006PRC1

Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
Осигурявайки до 30% повече видимост спрямо стандартна крушка за кола, крушки за фарове Vision гарантират отлични характеристики на светлинния лъч на много конкурентни цени с качество на оригинално оборудване за повече безопасност и комфорт.
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До 30% повече видимост в сравнение със стандартните лампи

Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

  • Тип крушка: HB4

  • Опаковка: 1

  • 12 V, 55 W

Крушките Vision излъчват по-дълги светлинни лъчи от стандартните крушки

Крушките Vision излъчват по-дълги светлинни лъчи от стандартните крушки

Нашите осветителни решения генерират мощен и прецизен светлинен лъч с максимална мощност. Ние непрекъснато произвеждаме най-добрите, най-ефективните осветителни решения, защото знаем, че нашето висококачествено осветление един ден може да спаси живот.

Безопасността на пътя започва с това да виждате и да бъдете забелязани

Безопасността на пътя започва с това да виждате и да бъдете забелязани

Светлината е основна част от удоволствието да шофирате и това е първата и единствена част от кръга за безопасност, който всъщност помага за предотвратяване на инциденти. Philips насърчава активната безопасност за предотвратяване на инциденти чрез увеличаване на цялостната видимост и осветеност на пътя.

Philips е изборът на основните производители на автомобили

Philips е изборът на основните производители на автомобили

В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

Технически данни

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