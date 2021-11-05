Прекратен продукт
9005XVGB1
Тип крушка: HB3
12 V, 60 W
Тествани за вибрационна устойчивост до 10 G
До 130% повече яркост
Брой лампи: 1
Идеалното осветяване е от особена важност при разстоянията – обикновено между 75 – 100 метра пред автомобила ви. X-tremeVision G-force на Philips увеличава вашата видимост с до 130% повече яркост. Това ви помага да различавате препятствия и потенциални опасности преди повечето други халогенни лампи за фарове.
С оптимизираната си високопрецизна геометрия на жичката, газ под високо налягане до 13 бара, покритие с висока прецизност и висококачествено UV-кварцово стъкло предните светлини X-tremeVision G-force на Philips затвърждават водещата си позиция в автомобилното осветление. Те са проектирани за максимална производителност и безкомпромисна видимост.
Ярката бяла светлина до 3450 Келвина е значително по-бяла от тази на стандартните предни светлини. Патентованата от Philips технология за градиентни покрития създава по-мощна светлина. Така че можете да се наслаждавате на една от най-ярките светлинни производителности и много комфортно изживяване при нощно шофиране.
4.3
от 5
31
Отзиви
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Предимства
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Недостатъци
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар