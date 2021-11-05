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  • Насладете се на производителност, изведена до нови екстремни нива
  • Насладете се на производителност, изведена до нови екстремни нива
  • Насладете се на производителност, изведена до нови екстремни нива
  • Насладете се на производителност, изведена до нови екстремни нива
  • Насладете се на производителност, изведена до нови екстремни нива
  • Насладете се на производителност, изведена до нови екстремни нива
  • Насладете се на производителност, изведена до нови екстремни нива

Прекратен продукт

X-tremeVision G-forceУстойчивост на вибрации до 10 G

9005XVGB1

4.3
| (31) Отзиви
Насладете се на производителност, изведена до нови екстремни нива
Крушките за автомобили X-tremeVision G-force HB3 на Philips са сред най-ярките, които можете да закупите. Те светят по-ярко от повечето други автомобилни лампи с до 130% повече яркост и превъзходна дължина на лъча. Виждайте по-далеч, реагирайте по-бързо и шофирайте по-безопасно.
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До 130% по-ярка светлина

Насладете се на производителност, изведена до нови екстремни нива

  • Тип крушка: HB3

  • 12 V, 60 W

  • Тествани за вибрационна устойчивост до 10 G

  • До 130% повече яркост

  • Брой лампи: 1

Виждайте по-далеч и реагирайте по-бързо с до 130% повече яркост

Идеалното осветяване е от особена важност при разстоянията – обикновено между 75 – 100 метра пред автомобила ви. X-tremeVision G-force на Philips увеличава вашата видимост с до 130% повече яркост. Това ви помага да различавате препятствия и потенциални опасности преди повечето други халогенни лампи за фарове.

Една от най-ярките крушки: отлична производителност на светлината

С оптимизираната си високопрецизна геометрия на жичката, газ под високо налягане до 13 бара, покритие с висока прецизност и висококачествено UV-кварцово стъкло предните светлини X-tremeVision G-force на Philips затвърждават водещата си позиция в автомобилното осветление. Те са проектирани за максимална производителност и безкомпромисна видимост.

Значително по-бяла светлина за по-добър комфорт и безопасност

Ярката бяла светлина до 3450 Келвина е значително по-бяла от тази на стандартните предни светлини. Патентованата от Philips технология за градиентни покрития създава по-мощна светлина. Така че можете да се наслаждавате на една от най-ярките светлинни производителности и много комфортно изживяване при нощно шофиране.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

31

Отзиви

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Предимства

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Недостатъци

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

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Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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